Venezuela: intervienen casa de criptomonedas que vinculan con el hijo de Nicolás Maduro

El mundo cripto se ha convertido en una opción para los venezolanos ante las trabas para adquirir dólares. REUTERS/Dado Ruvic

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Lo que comenzó como un rumor espoleado por las quejas de usuarios en las redes sociales, se confirmó como una realidad: la Superintendencia de Bancos (Sudeban) “suspendió temporalmente” la licencia de funcionamiento de la aplicación Kontigo, casa de intercambio de criptomonedas que se había convertido en una de las vías utilizadas por los venezolanos para superar las trabas que dificultan la adquisición de divisas.

Estallada la bomba, la fintech respondió a través de un breve comunicado que continúa “operando con normalidad, con su equipo directivo plenamente al frente de la compañía”, una manera de desmentir los comentarios que afirmaban que sus gerentes habían sido detenidos.

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Kontigo apuntó que la medida impuesta por la Sudeban afecta a Oha Technology, C.A, su aliado comercial para actuar en Venezuela. “Las operaciones de conversión a bolívares y rieles nacionales de Oha Technology, C.A., presentan una suspensión temporal, que entendemos obedece a un procedimiento administrativo en curso de su regulador local por operaciones realizadas fuera del ecosistema de Kontigo y que no tienen como destinatarios a Kontigo, Inc. ni a sus directivos o accionistas”, enfatizó.

Sin embargo, este caso expone nuevamente la imagen de la compañía que hoy dice contar con 3,4 millones de usuarios y que desde su fundación en 2023 ha tenido que defenderse de acusaciones que la relacionan con el diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro, y con instituciones del régimen chavista.

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Ataque

Prácticamente 48 horas después de que fuerzas especiales de Estados Unidos capturaran en Caracas a Maduro y su esposa Cilia Flores, Kontigo denunció un hackeo que afectó a más de un millar de sus usuarios y que concluyó con la sustracción de unos 340.905 USDC.

La empresa Kontigo ha respondido que no tiene ningún tipo de relación con el diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo de Maduro. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Antes de sufrir este ataque cibernético, ya habían enfrentado un duro cuestionamiento reputacional. Tanto, que el 29 de diciembre de 2025 compartieron un comunicado anunciando el inicio de “acciones legales” contra los “responsables de la publicación y circulación de información falsa, engañosa, difamatoria e incorrecta” contra la compañía fundada por los jóvenes venezolanos Jesús Castillo y Gino Guatavita.

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“La realidad es que no lo hubiéramos intentado tantas veces ni hubiésemos jalado tanto mecate (adular) para que fondos como Y Combinator nos invirtieran 500 mil dólares por el 7% de la empresa si fuéramos hijos o familiares de ‘alguien’”, reaccionó Castillo, de 27 años, por medio de un video difundido en sus redes sociales.

Sin mencionarlo explícitamente, el mensaje buscaba negar su presunta vinculación con Maduro Guerra, versión que incluso fue recogida por la publicación Fintech Business Weekly del analista Jason Mikula.

Debe señalarse que ni Mikula ni ninguna otra fuente ha ofrecido una prueba irrefutable de la supuesta conexión de la empresa con el hijo de Maduro. Empero, se ha esparcido la percepción de que gracias al legislador oficialista consiguieron la licencia de la intervenida Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip), para convertirse en apenas la segunda casa de exchange autorizada en Venezuela.

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Viejas prácticas

En un extenso informe sobre la compañía que sacó a la luz a principios de año, Mikula advierte que han replicado en el mundo cripto la misma fórmula de la extinta Comisión Nacional de Administración de Divisas (Cadivi), institución que regía el control de cambio en el país y que terminó siendo devorada por la corrupción.

Un experto señala que la empresa incurre en una práctica similar a la ejecutada por Cadivi, pero en el mundo cripto.

“Según el Banco Central de Venezuela, el tipo de cambio oficial es de aproximadamente 330 bolívares por dólar. Sin embargo, un usuario que intente comprar (depositar) 1 USDC a través de Kontigo tendría que pagar 540 bolívares, lo que significa que si Kontigo compra al tipo oficial y vende a este tipo, estaría obteniendo una ganancia de 210 bolívares por cada 1 USDC”, estimó el consultor que trabajó para Goldman Sachs.

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Mikula advirtió que “Kontigo pasó de ser un neobanco en ciernes a convertirse en lo que finalmente es, funcionando como un brazo del Estado venezolano para inyectar liquidez en stablecoins en dólares, derivada principalmente de la venta de petróleo a China”.

El texto de Fintech Business Weekly subraya como el régimen chavista ha recurrido a los activos digitales para evadir las sanciones y cita un extracto de un reportaje del New York Times difundido en octubre de 2025: “Este año (2025), el gobierno comenzó a canalizar parte de sus ingresos petroleros hacia la economía a través de los dos exchanges de cripto autorizados, a los que se les permite comerciar bolívares a un tipo de cambio más débil”.

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Una de esas casas de intercambio es Crixto -fundada en 2020- que, según un experto consultado, viene de la primera ola de exchanges. La otra es Kontigo.

Ascenso

La de Kontigo -cuyo equipo en un 60% está compuesto por venezolanos- es una historia de ensueño. Tres muchachos superan las adversidades y logran instalarse en Silicon Valley, tras obtener el financiamiento de la prestigiosa aceleradora de startups Y Combinator. Pasaron -según su relato- de trabajar de Uber en San Francisco, Estados Unidos, para pagar las cuentas a levantar 20 millones de dólares.

A partir de allí todo fue crecimiento. Brindando a los venezolanos la opción de comprar USDC con bolívares, incluso facilitando la posibilidad de descargar los fondos en el Banco de Venezuela -ente que estaba sancionado por la Casa Blanca-, incorporó a su oferta la apertura de cuentas “virtuales” gratuitas en JPMorgan Chase y tarjetas Visa virtuales que se cargan con el saldo en USDC.

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Pero luego trascendió la noticia de que JPMorgan congelaba esas cuentas “como medida preventiva de cumplimiento regulatorio”. El CEO Castillo indicó posteriormente: “La realidad es que JP Morgan no bloqueó cuentas de Kontigo y estarán de vuelta muy pronto”. También aclaró que Binance no los bloqueó. “Lo que sí bloqueó Binance fue a actores que estaban realizando estafas con cuentas de Kontigo dentro del P2P de Binance”.

Dudas

Un experto que pide resguardar su identidad, prefiere evitar las especulaciones y se limita a dejar en el aire algunas interrogantes sobre la plataforma: ¿De dónde provino el capital semilla para comenzar con este proyecto antes de recibir la inyección de Y Combinator?

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El escándalo que llevó a la cárcel al exministro El Aissami concluyó con la intervención de la Sunacrip.

¿Cómo Y Combinator termina financiando una empresa que opera principalmente en Venezuela, país sancionado por Estados Unidos? ¿Cómo consiguieron el permiso de la Sunacrip, ente que en teoría está intervenido a puerta cerrada tras un escándalo de corrupción que llevó a la cárcel al exministro de Petróleo, Tareck El Aissami?

¿Cómo deviene en exchange un proyecto que buscaba ser un marketplace de inteligencia artificial y posteriormente un SAN digital que prometía un retorno del 18% sobre los ahorros? ¿Cuál es el know-how que está detrás de este proyecto en sus inicios? ¿Por qué no existe un background verificable y comparable? El experto señala que el hackeo sufrido por la empresa reveló unas gruesas fallas en materia de seguridad.

Tras la intervención de la Sudeban, Kontigo publicó que para disipar los rumores, se sometió a una auditoría en Estados Unidos liderada por la firma Crowell & Moring que arrojó como resultado lo siguiente: “La revisión no identificó información que indique esfuerzos intencionales por parte de Kontigo para evadir sanciones de EE. UU. No se encontró ninguna conexión entre Kontigo y el expresidente de Venezuela o su familia. No se identificaron clientes de Kontigo que estuvieran sancionados”.