FOTO DE ARCHIVO: Una bomba de extracción de petróleo en el lago de Maracaibo, mientras los residentes de los alrededores del centro petrolero de Maracaibo, en el estado Zulia, 27 de enero de 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria/File Photo

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La delegación opositora que negocia con el chavismo una transición política en Venezuela se comprometió este martes a exigir transparencia en los contratos petroleros que el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, firmó con compañías extranjeras y privadas desde la detención de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, el 3 de enero. El anuncio llegó después de una reunión de la comisión con especialistas del sector en Caracas.

El ex diputado Jorge Millán, integrante de la delegación, dijo que el grupo trabajará para que la recuperación de la industria se haga “de la forma más transparente” y sirva para reactivar “todo el aparato económico”. Millán recordó que la Asamblea Nacional elegida en 2015, de mayoría opositora, ya había defendido abrir el sector a nuevas inversiones, y reclamó que esa apertura llegue acompañada de información pública.

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Figuera, jefa de la delegación y presidenta de aquella Asamblea, aseguró que ha planteado la misma exigencia al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, con quien se reunió en Washington el 9 de octubre. El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, asistió el 2 de septiembre en Caracas a la firma de nuevos acuerdos con Chevron y Eni.

El 29 de enero, menos de un mes después de la caída de Maduro, la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, aprobó por unanimidad una reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos que permite a empresas privadas, nacionales y extranjeras, explorar y explotar crudo, actividades que el Estado había controlado durante dos décadas a través de PDVSA y de empresas mixtas. La mesa de diálogo entre Figuera y el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada, se instaló el 6 de agosto con el respaldo del Departamento de Estado.

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Por la AN de 2015 participa Dinorah Figuera, junto a los exdiputados Marco Aurelio Quiñones, Ramón López, Jorge Millán, Juan Miguel Matheus y Sergio Vergara (@jorgerpsuv)

A comienzos de octubre, Delcy Rodríguez dijo ante la patronal Fedecámaras que PDVSA había firmado 61 acuerdos y negociaba otros 44, sin precisar con qué socios ni por cuánto tiempo. Entre las compañías con convenios figuran las estadounidenses Chevron y ExxonMobil, la española Repsol, la británica Shell y la italiana Eni.

El de mayor peso es el pacto bilateral que el presidente Donald Trump anunció el 28 de agosto. Según Trump, garantiza a Estados Unidos el control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas, repartidos en 17 campos, la mayoría en la Faja del Orinoco. Esa cifra equivale a cerca de una quinta parte de las reservas del país, las mayores del mundo. Rodríguez afirmó al día siguiente que el acuerdo tendrá una vigencia de 25 años.

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La ONG Transparencia Venezuela señaló en septiembre que la información difundida por la Casa Blanca hablaba de una concesión de 100 años, aunque la reforma de enero fija para los contratos de explotación un plazo inicial máximo de 25 años, prorrogable por 15 más. La organización pidió formalmente datos sobre los 105 contratos firmados o en negociación y publicó este mes un mapa del negocio petrolero que muestra que no hay información oficial sobre quién opera cada campo, en qué condiciones ni cuánto ingresa al Estado.

Washington canaliza los ingresos de las ventas venezolanas de petróleo y minerales a través de una cuenta bajo su custodia, y el Banco Central de Venezuela debe solicitar cada liberación de fondos y justificar su destino. En esa cuenta se depositaron USD 12.260 millones en nueve meses, según una investigación de The New York Times.

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El 12 de noviembre, Rodríguez informó que el Estado recibió USD 15.603 millones por petróleo y minería entre enero y noviembre, y que gastó USD 14.860 millones, de los cuales USD 14.710 millones fueron al pago de salarios públicos y pensiones. El saldo disponible, según esas cifras, es de USD 742,9 millones.