Familiares de militares presos políticos reclaman que se emitan las boletas de excarcelación de quienes ya cumplieron las penas

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La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) pidió este martes a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un pronunciamiento sobre la huelga de hambre que comenzaron la semana pasada 36 presos políticos militares para exigir sus liberaciones.

“Hacemos un llamado urgente (...) para que se pronuncien sobre esta huelga de hambre y la grave vulneración de derechos denunciada”, dijo la organización no gubernamental en un comunicado de prensa, donde expresó su “profunda preocupación ante el deterioro en el estado de salud de los militares”.

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También solicitó al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ir a la cárcel de Ramo Verde, cerca de Caracas, donde se encuentran recluidos, para brindar asistencia humanitaria y evaluar médicamente a los detenidos.

Por otra parte, el OVP exigió a la Fiscalía y a la Defensoría del Pueblo acudir de inmediato a Ramo Verde para constatar las condiciones de salud de los militares y garantizar su integridad física.

La ONG indicó que han pasado ocho días desde que comenzó la huelga y hasta ahora ni “representantes del Ministerio Público (Fiscalía), la Defensoría del Pueblo ni diputados de la Asamblea Nacional (Parlamento) han acudido al centro penitenciario para dialogar con los militares y escuchar sus peticiones”.

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La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, saluda a los asistentes a una manifestación organizada por activistas de derechos humanos, antiguos detenidos, familiares de detenidos y presos políticos para exigir su liberación, frente a la prisión de El Rodeo I, en Guatire, el 6 de noviembre de 2026 (REUTERS/Leonardo Fernández Viloria)

Según el observatorio, el pasado sábado el sargento Luis Alfredo Lobo, quien tiene hipertensión y dificultades respiratorias, fue trasladado de emergencia a un hospital militar, siendo el octavo que se descompensa.

“La vida, salud e integridad física de los 36 militares son responsabilidad del Estado venezolano. Tras ocho días de huelga de hambre, ocho detenidos descompensados y reiteradas denuncias de sus familiares, el silencio de las autoridades resulta inadmisible”, expresó la organización.

El viernes, Human Rights Watch (HRW) informó de que ha recibido “reportes preocupantes” sobre la situación de los reclusos.

“Urge verificar su salud y garantizar atención médica, agua, y visitas”, publicó en X la directora de la división de las Américas de HRW, Juanita Goebertus, quien pidió la liberación “cuanto antes” de “todas las personas detenidas arbitrariamente”.

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Asimismo, el sábado, la líder opositora y nobel de la paz María Corina Machado difundió en redes sociales una carta firmada por más de 150 militares presos en Ramo Verde en la que dicen vivir una “situación de indefensión, incertidumbre e irregularidad jurídica”, debido a “la inobservancia y violación sistemática” de sus “garantías constitucionales, derechos humanos y del debido proceso”.

En el documento, plantean la opción de conceder la libertad en el exilio a los militares detenidos por razones políticas, para lo que solicitan el apoyo de Noruega y “demás países”.