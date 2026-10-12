Venezuela

Oposición venezolana advierte: “No habrá elecciones verdaderamente libres mientras los tribunales puedan desconocer la voluntad popular”

Se espera que esta semana el régimen chavista y la delegación opositora vuelvan a la mesa de diálogo auspiciada por Estados Unidos. Las partes se han comprometido a trabajar por la transformación del sistema de justicia con la renovación del Tribunal Supremo

El secretario de Estado, Marco Rubio, recibió en su despacho a la jefa de la delegación opositora, Dinorah Figuera, y expresó su apoyo total al proceso de negociación con el régimen chavista. REUTERS/Eric Lee
El secretario de Estado, Marco Rubio, recibió en su despacho a la jefa de la delegación opositora, Dinorah Figuera, y expresó su apoyo total al proceso de negociación con el régimen chavista. REUTERS/Eric Lee
Guardar

El régimen chavista y la oposición tienen previsto volver esta semana a la mesa de negociación, después de que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ratificara el apoyo total de Washington a esta iniciativa.

Luego de reunirse el 9 de octubre en su despacho con Dinorah Figuera, jefa de la delegación opositora, Rubio destacó que el proceso de diálogo impulsado por la Casa Blanca no se limita a una convocatoria de elecciones, sino que apunta a construir instituciones que “sustenten la estabilidad, el progreso, la prosperidad y la libertad para el pueblo de Venezuela en un futuro previsible”.

PUBLICIDAD

En la agenda de este tercer ciclo de conversaciones figura continuar con el procedimiento que definirá la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

“Estamos trabajando para que el 15 de octubre estén designados y juramentados” los miembros del Comité de Postulaciones Judiciales, que se encargará de evaluar a los candidatos a magistrados, informó Juan Miguel Matheus, integrante de la representación opositora.

Tras una reforma de la Ley Orgánica del TSJ pactada en la mesa de diálogo, se resolvió que el Comité de Postulaciones Judiciales tendrá una mayoría de 12 voceros de la sociedad civil frente a 11 diputados. En total, 127 ciudadanos presentaron sus nombres para incorporarse a esa instancia.

PUBLICIDAD

Completada la designación del Comité, se abrirá la etapa para recibir los recaudos de los aspirantes a magistrados. “Convocamos a los mejores hombres y mujeres del Derecho venezolano a postularse para integrar las seis salas del TSJ. Venezuela necesita magistrados independientes, competentes y de reconocida integridad”, enfatizó Matheus.

A las urnas

El dirigente opositor expuso que “transformar el TSJ es comenzar a desmontar esa estructura de dominación que convirtió a los tribunales en instrumentos del poder y dejó a los ciudadanos indefensos frente a la arbitrariedad”.

Las fuerzas opositoras exigen la convocatoria a elecciones presidenciales. EFE/ Miguel Gutiérrez
Las fuerzas opositoras exigen la convocatoria a elecciones presidenciales. EFE/ Miguel Gutiérrez

Mientras amplios sectores de la oposición, encabezados por María Corina Machado, exigen que cuanto antes se nombre un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) y se fije una fecha para los comicios presidenciales, la delegación que participa en la negociación argumenta que avanzar con la transformación del sistema de justicia es clave para garantizar una votación limpia.

No habrá elecciones verdaderamente libres mientras los tribunales puedan desconocer la voluntad popular, perseguir a los candidatos o arrebatarles a los ciudadanos el derecho a decidir su destino”, explicó Matheus.

A finales de 2023, el TSJ ratificó la inhabilitación de Machado, impidiéndole competir en las presidenciales del 28 de julio de 2024. Posteriormente, el máximo juzgado avaló la decisión del CNE de proclamar ganador a Nicolás Maduro, pese a que jamás publicaron las actas de escrutinio para sustentar ese resultado.

Matheus subrayó que “la soberanía popular necesita tribunales que la protejan, no que la secuestren. La justicia del voto es condición de la libertad y del futuro democrático de Venezuela”.

Temas Relacionados

VenezuelaNegociaciónTribunal Supremo de Justicia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Venezuela autorizó el uso de la red satelital Starlink

El organismo regulador legalizó la operación de la firma satelital de Elon Musk, que ya era utilizada de forma irregular por el 3,6% de los usuarios de internet del país

Venezuela autorizó el uso de la red satelital Starlink

El Foro Penal cifró en 322 los presos políticos en Venezuela que aún aguardan por su excarcelación

Entre los datos aportados por la ONG, hay 182 civiles y 140 militares detenidos. La organización informó además que desconoce el paradero de uno de los encarcelados

El Foro Penal cifró en 322 los presos políticos en Venezuela que aún aguardan por su excarcelación

Una sospecha convertida en sentencia: denuncian fallas judiciales en la condena por un artefacto lacrimógeno

La familia solicita revisar de manera exhaustiva el proceso penal seguido contra José Alejandro Jiménez López, detenido en El Nula en julio de 2024 tras el hallazgo de un artefacto lacrimógeno dentro de una caja abandonada. La exposición cuestiona la investigación, la actuación de la defensa pública y la base probatoria de la sentencia

Una sospecha convertida en sentencia: denuncian fallas judiciales en la condena por un artefacto lacrimógeno

Marco Rubio respaldó el proceso de negociación política en Venezuela: “Queremos que tenga una democracia duradera”

El secretario de Estado norteamericano recibió a la expresidente de la Asamblea Nacional, Dinorah Figuera, y señaló que el pais sudamericano no sólo necesita elecciones limpias, sino un cambio institucional

Marco Rubio respaldó el proceso de negociación política en Venezuela: “Queremos que tenga una democracia duradera”

Cecodap: casos de ideación suicida en adolescentes y niños en Venezuela siguen en aumento

La ONG señala que el estrés provocado por la crisis que enfrenta el país termina “explotando en discusiones familiares o problemas de comportamiento” en los menores

Cecodap: casos de ideación suicida en adolescentes y niños en Venezuela siguen en aumento
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Zoé Robledo tropieza con respuesta sobre si las finanzas del IMSS podrían solventar aumento salarial como exigen trabajadores

Zoé Robledo tropieza con respuesta sobre si las finanzas del IMSS podrían solventar aumento salarial como exigen trabajadores

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy lunes 12 de octubre: cerrada la circulación en Eje 3 Oriente con dirección al norte

Duplicado y copia de recibo de agua Sedapal: cómo obtenerlo rápidamente

Semar y Guardia Costera de EEUU aseguran 1.2 toneladas de cocaína frente a Oaxaca, hay seis detenidos

Kunno explota contra Julio Camejo y le hace comentarios homofóbicos en La Granja VIP

DEPORTES

La dura mirada de Diego Latorre sobre el campeonato argentino y la contundente definición que ofreció sobre Lionel Messi

La dura mirada de Diego Latorre sobre el campeonato argentino y la contundente definición que ofreció sobre Lionel Messi

Un luchador de MMA murió en la cárcel tras ser condenado a 23 años por asesinar a una mujer y a su hija de cinco años

La estremecedora historia de una atleta que sufrió un control antidopaje sorpresa tras la muerte de su madre: “Yacía en la habitación de al lado”

Tormenta tropical en Utah: 70 corredores de ultramaratón quedaron atrapados en el desierto y fueron evacuados tras una noche a la intemperie

Un medio inglés ubicó a Franco Colapinto en uno de los peores puestos de su ranking tras la carrera de F1 en Singapur: “Mejor de lo que parecía”

ENTRETENIMIENTO

Dragon Ball Super y Beerus, el encuentro más esperado: a qué hora y cómo verlo en México

Dragon Ball Super y Beerus, el encuentro más esperado: a qué hora y cómo verlo en México

Sale a la luz una colaboración olvidada de Britney Spears y Justin Timberlake de hace 25 años

Así reaccionó Bryan Cranston al ver a ‘Breaking Bad’ elegida la mejor serie del siglo XXI

Sofia Coppola confesó que filmó escenas clave sin autorización en Tokio

La noche que Sylvester Stallone terminó en la cárcel más temida de Nueva York: "Una verdadera casa de los horrores"