Oposición venezolana advierte: “No habrá elecciones verdaderamente libres mientras los tribunales puedan desconocer la voluntad popular”

El secretario de Estado, Marco Rubio, recibió en su despacho a la jefa de la delegación opositora, Dinorah Figuera, y expresó su apoyo total al proceso de negociación con el régimen chavista. REUTERS/Eric Lee

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El régimen chavista y la oposición tienen previsto volver esta semana a la mesa de negociación, después de que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ratificara el apoyo total de Washington a esta iniciativa.

Luego de reunirse el 9 de octubre en su despacho con Dinorah Figuera, jefa de la delegación opositora, Rubio destacó que el proceso de diálogo impulsado por la Casa Blanca no se limita a una convocatoria de elecciones, sino que apunta a construir instituciones que “sustenten la estabilidad, el progreso, la prosperidad y la libertad para el pueblo de Venezuela en un futuro previsible”.

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En la agenda de este tercer ciclo de conversaciones figura continuar con el procedimiento que definirá la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

“Estamos trabajando para que el 15 de octubre estén designados y juramentados” los miembros del Comité de Postulaciones Judiciales, que se encargará de evaluar a los candidatos a magistrados, informó Juan Miguel Matheus, integrante de la representación opositora.

Tras una reforma de la Ley Orgánica del TSJ pactada en la mesa de diálogo, se resolvió que el Comité de Postulaciones Judiciales tendrá una mayoría de 12 voceros de la sociedad civil frente a 11 diputados. En total, 127 ciudadanos presentaron sus nombres para incorporarse a esa instancia.

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Completada la designación del Comité, se abrirá la etapa para recibir los recaudos de los aspirantes a magistrados. “Convocamos a los mejores hombres y mujeres del Derecho venezolano a postularse para integrar las seis salas del TSJ. Venezuela necesita magistrados independientes, competentes y de reconocida integridad”, enfatizó Matheus.

A las urnas

El dirigente opositor expuso que “transformar el TSJ es comenzar a desmontar esa estructura de dominación que convirtió a los tribunales en instrumentos del poder y dejó a los ciudadanos indefensos frente a la arbitrariedad”.

Las fuerzas opositoras exigen la convocatoria a elecciones presidenciales. EFE/ Miguel Gutiérrez

Mientras amplios sectores de la oposición, encabezados por María Corina Machado, exigen que cuanto antes se nombre un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) y se fije una fecha para los comicios presidenciales, la delegación que participa en la negociación argumenta que avanzar con la transformación del sistema de justicia es clave para garantizar una votación limpia.

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“No habrá elecciones verdaderamente libres mientras los tribunales puedan desconocer la voluntad popular, perseguir a los candidatos o arrebatarles a los ciudadanos el derecho a decidir su destino”, explicó Matheus.

A finales de 2023, el TSJ ratificó la inhabilitación de Machado, impidiéndole competir en las presidenciales del 28 de julio de 2024. Posteriormente, el máximo juzgado avaló la decisión del CNE de proclamar ganador a Nicolás Maduro, pese a que jamás publicaron las actas de escrutinio para sustentar ese resultado.

Matheus subrayó que “la soberanía popular necesita tribunales que la protejan, no que la secuestren. La justicia del voto es condición de la libertad y del futuro democrático de Venezuela”.

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