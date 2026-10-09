Venezuela

Marco Rubio respaldó el proceso de negociación política en Venezuela: “Queremos que tenga una democracia duradera”

El secretario de Estado norteamericano recibió a la expresidente de la Asamblea Nacional, Dinorah Figuera, y señaló que el pais sudamericano no sólo necesita elecciones limpias, sino un cambio institucional

La dirigente opositora pidió acelerar el proceso de democratización
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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, respaldó este viernes el proceso de negociación política en Venezuela y llamó a todos los sectores de la sociedad venezolana a sumarse a las conversaciones, en una reunión con la presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, Dinorah Figuera, en la sede del Departamento de Estado en Washington.

Esta es la mejor oportunidad que Venezuela ha tenido en casi una generación, no solo de tener elecciones libres y justas, sino de dejar una democracia duradera para las futuras generaciones”, declaró Rubio ante la prensa.

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El funcionario subrayó que el apoyo de Washington al proceso que lidera Figuera proviene de “los más altos niveles” del gobierno de Donald Trump.

Rubio precisó que el objetivo de Estados Unidos va más allá de la celebración de comicios: “Nuestro deseo no es simplemente que Venezuela tenga una elección, sino también que tenga una democracia duradera”, una que cuente con las instituciones necesarias para sostener la estabilidad, la prosperidad y la libertad a largo plazo.

Marco Rubio apoya el proceso de diálogo para que Venezuela logre solidez institucional (REUTERS/Eric Lee)
Marco Rubio apoya el proceso de diálogo para que Venezuela logre solidez institucional (REUTERS/Eric Lee)

La próxima ronda de negociaciones está pautada para el 14 de octubre

El secretario de Estado informó que la siguiente ronda de conversaciones entre el gobierno y la oposición venezolana se celebrará el 14 de octubre. Hasta ahora se han completado dos rondas, cuyo resultado más concreto ha sido la liberación de presos políticos.

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Rubio hizo un llamado explícito a la unidad opositora: “Le pedimos a todos los elementos que están en oposición, y a todos los elementos de la sociedad, que participen y apoyen este proceso”.

La convocatoria apunta directamente a las disensiones internas que atraviesa el bloque opositor, donde algunas facciones cuestionan la lentitud del avance.

Una de las figuras más visibles de la oposición, María Corina Machado, líder del partido Vente Venezuela, se mantiene en el exilio y fuera de las negociaciones que se desarrollan en Caracas. Machado se ha reunido en varias ocasiones con Rubio y con miembros del gobierno de Trump, pero no integra la mesa de diálogo.

Las diferencias entre Machado y Figuera sobre el ritmo y la orientación del proceso son públicas. Figuera preside la Asamblea Nacional electa en 2015, reconocida por Estados Unidos como el órgano legislativo legítimo del país.

Dinorah Figuera cuenta con el apoyo del gobierno de Trump (REUTERS/Eric Lee)
Dinorah Figuera cuenta con el apoyo del gobierno de Trump (REUTERS/Eric Lee)

Figuera destacó el avance en inversión petrolera

Por su parte, la dirigente opositora celebró los avances en materia económica. “Estamos muy contentos también de ver el progreso a través de lo que es la inversión petrolera”, afirmó ante los medios.

Figuera señaló que la reinstitucionalización del Estado —incluyendo el Tribunal Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral— junto con el desarrollo económico, constituirán los dos pilares del proceso.

Este no es un proceso fácil, pero es un proceso posible”, sostuvo Figuera, quien agregó que el cumplimiento de la hoja de ruta negociada “con el acompañamiento de Estados Unidos, sin duda alguna, va a llevar a nuestro país al progreso”.

El proceso de tres fases que impulsa Rubio contempla, en ese orden, la estabilización económica —con apertura de la explotación petrolera a inversión extranjera—, la negociación política y, finalmente, la celebración de elecciones.

Tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa el pasado 3 de enero, Trump declaró que el principal objetivo era recuperar el control de la riqueza petrolera venezolana y reactivar su explotación.

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