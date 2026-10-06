Abogados del sindicalista venezolano preso introducirán habeas corpus para conocer paradero

El abogado Eduardo Torres POLITICA SUDAMÉRICA VENEZUELA INTERNACIONAL PROVEA / X

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El equipo legal del sindicalista Orlando Ramírez, quien fue detenido tras protestar por reivindicaciones laborales el pasado 8 de septiembre cerca del Ministerio de Transporte de Venezuela, introducirá un recurso de habeas corpus ante tribunales, informó este lunes el abogado de la ONG Provea Eduardo Torres.

Torres lo informó desde las afueras de la Fiscalía en Caracas luego de que, aseguró, la Coalición Sindical Nacional intentara introducir una denuncia ante esta institución, pero no fue recibida.

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“Venimos a traer una denuncia a la Fiscalía General de la República, dirección de derechos humanos, y cuando vieron que eran los trabajadores, que eran los familiares de los presos políticos sencillamente dijeron ‘No los vamos a atender’”, indicó Torres.

Asimismo, afirmó que Ramírez “está desaparecido” desde el día de su detención, aunque, según información recibida, el sindicalista podría estar en un centro de la Guardia Nacional antidrogas en Caracas.

“No sabemos nada de él. Solo que el miércoles de la semana pasada envió este mensaje: ‘Buenas noches. Disculpe la hora, tuve que pagar para que me facilitaran mi celular. Estoy detenido, sin comentarios, porque no puedo pasar mensajes. Porque no quieren que sepan dónde estoy. Yo tampoco sé dónde estoy’”, leyó el abogado de Provea.

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El ex fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab EFE/ Miguel Gutiérrez

“¿Qué hace una persona, de más de 70 años después de participar en una marcha, detenida en una instancia represiva que tiene que ver con drogas? ¿Lo van a sembrar (plantar droga) como siguen sembrando a la gente en Venezuela?”, añadió.

El recurso de habeas corpus está referido en el artículo 27 de la Constitución de Venezuela y fue concebido como “la garantía más inmediata para la protección de la libertad y la seguridad personal”, recuerda la ONG Acceso a la Justicia en su página web.

El domingo, representantes de la Coalición Nacional Sindical dijeron en un video difundido en sus redes sociales que han acudido a varios centros de detención y les han negado información sobre el paradero de Ramírez.

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Después de la captura de Nicolás Maduro en enero por parte de Estados Unidos, grupos de sindicalistas han encabezado numerosas protestas para exigir reivindicaciones laborales ante la pérdida del poder adquisitivo con un salario mínimo de 130 bolívares, equivalente a centavos de dólar al mes.

(Con información de EFE)