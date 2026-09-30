Pese a la falta de mantenimiento y desafíos operativos, las petroleras se disponen a ampliar sus inversiones en Venezuela

Un hombre pesca cerca de la refinería de Cardón, parte del Centro de Refinación de Paraguanám Punta Cardón, Venezuela (REUTERS/Gaby Oraa/Archivo)

Guardar

Representantes de petroleras internacionales expresaron el martes en Caracas su disposición a ampliar operaciones en Venezuela, pese al deterioro de la infraestructura y a los problemas operativos que enfrenta la industria, durante la Cumbre Internacional de Petróleo y Gas de Venezuela (VIOGS 2026).

El encuentro reunió a directivos de Repsol, Siemens, Hunt Oil, Maurel & Prom y la firma catarí UCC Oil and Gas Holding, además de empresas de servicios de distintos países. La presencia empresarial se produjo en medio de la apertura del sector petrolero al capital privado impulsada por la administración de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, bajo supervisión de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

“Toda Venezuela es una tremenda oportunidad para nosotros y para nuestros planes de crecimiento, y por eso estamos aquí”, afirmó Erik Keskula, director ejecutivo de Exploración y Producción de UCC Oil and Gas Holding, durante el foro.

UCC mantiene conversaciones para entrar en nuevas áreas de petróleo y gas en el país. La compañía, junto con BP y XRG, una unidad de la empresa estatal emiratí ADNOC, recibió en agosto una licencia de largo plazo para desarrollar el proyecto gasífero Loran, en aguas venezolanas cercanas a Trinidad y Tobago.

La empresa North American Blue Energy Partners (NABEP), que acordó en agosto un plan para operar 17 campos venezolanos con reservas probadas estimadas en 65.000 millones de barriles, no participó del encuentro. La Casa Blanca calificó aquel convenio como el mayor acuerdo petrolero de la historia.

PUBLICIDAD

Unos niños juegan cerca de la refinería de Amuay —parte del Centro de Refinación de Paraguaná— en Punto Fijo, Venezuela (REUTERS/Gaby Oraa/Archivo)

Michael García, jefe adjunto de misión de la embajada de Estados Unidos en Venezuela, afirmó: “Hemos trabajado con el gobierno interino para reabrir las puertas a empresas estadounidenses e internacionales de renombre para comercializar petróleo venezolano”. La producción petrolera venezolana ronda 1,2 millones de barriles diarios, lejos de los más de tres millones que el país extraía hace dos décadas. La industria arrastra años de falta de inversión y mantenimiento, problemas de gestión en Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y el impacto de las sanciones internacionales.

La crisis eléctrica también atravesó las intervenciones del foro. Durante la jornada se registraron dos interrupciones del servicio.

“Debemos entender cuáles son las debilidades institucionales y luego las debilidades de infraestructura, pero podemos abordar esos problemas con bastante rapidez”, señaló Hunter Hunt, director ejecutivo de Hunt Energy Holdings. “Cuando los gobiernos anfitriones adoptan el mismo enfoque, ayuda a comenzar a abordar esas deficiencias muy rápidamente (...) lo estamos viendo aquí en días”, agregó.

PUBLICIDAD

La estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) firmó el pasado sábado 20 de septiembre un memorando de entendimiento con TotalEnergies E&P New Ventures para una “cooperación estratégica en materia de hidrocarburos”, según informó la televisora pública venezolana, VTV.

Venezuela firmó un memorando de entendimiento con filial de TotalEnergies

El acuerdo fue suscrito en Caracas por el presidente de Pdvsa, Héctor Obregón, y el vicepresidente senior para las Américas de TotalEnergies, Javier Rielo. La ministra de Hidrocarburos, Paula Henao, y otros directivos de la petrolera francesa asistieron al acto.

En abril, TotalEnergies afirmó que estaba “a punto de firmar algunos contratos comerciales con Venezuela”, después de que la empresa “avanzó en las negociaciones”. El director financiero de la compañía, Jean-Pierre Sbraire, explicó entonces que la firma trabajaba en un “esquema de comercialización” vinculado con los envíos de crudo venezolano hacia la costa estadounidense del golfo de México. “Parte” del petróleo pesado que TotalEnergies compre a Pdvsa podría llegar a la refinería de Port Arthur, cerca de Houston, que cuenta con capacidad para procesar unos 238.000 barriles diarios.

PUBLICIDAD

(Con información de EFE)