El Niño golpeará con más fuerza a Colombia entre octubre y marzo: Ideam alerta por sequía

El Instituto advierte que Caribe, Andes y Pacífico enfrentarían más calor, menos lluvias, bajo nivel de ríos y mayor amenaza de incendios forestales - crédito Ideam

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El fenómeno de El Niño ya muestra condiciones consolidadas en Colombia y podría alcanzar su mayor intensidad entre el último trimestre de 2026 y el primero de 2027, según la advertencia entregada por el Ideam. Las regiones Caribe, Andina y Pacífica serían las más expuestas a incrementos de temperatura, reducción de lluvias y disminución en los niveles de los principales ríos.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, la teniente coronel Carolina Rueda, subdirectora de Meteorología del Ideam, explicó que desde marzo el Instituto comenzó a identificar condiciones de calentamiento en el océano Pacífico. En junio, además, se establecieron condiciones atmosféricas asociadas al fenómeno, lo que confirmó el avance de un escenario que exige prevención.

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La funcionaria precisó que actualmente se cumple el tercer trimestre móvil de los cinco requeridos para declarar oficialmente el fenómeno en el territorio nacional. Sin embargo, aclaró que esa condición técnica no impide que las autoridades adopten desde ahora medidas de prevención, mitigación y adaptación ante los efectos que ya empiezan a sentirse.

El Instituto advierte que Caribe, Andes y Pacífico enfrentarían más calor, menos lluvias, bajo nivel de ríos y mayor amenaza de incendios forestales. REUTERS/John Vizcaino

Mayor intensidad entre octubre y marzo

La proyección del Ideam apunta a que El Niño podría alcanzar una intensidad muy fuerte entre octubre de 2026 y marzo de 2027. La duración mínima esperada iría hasta marzo del próximo año, periodo en el que podrían intensificarse los impactos sobre el recurso hídrico, la agricultura, la salud, la productividad y el sector minero-energético.

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Uno de los efectos más sensibles estará relacionado con la menor disponibilidad de agua. La reducción de las lluvias, sumada a temperaturas elevadas, favorece el descenso en los caudales de los ríos y presiona los sistemas de abastecimiento en varias zonas del país.

Según Rueda, los ríos Cauca y Magdalena ya registran niveles por debajo de lo normal. Esta situación prende alertas porque se trata de dos de las principales cuencas del país, claves para el transporte, el suministro de agua, la actividad económica y distintos ecosistemas.

El fenómeno también podría elevar el riesgo de afectaciones en cultivos, disponibilidad de alimentos, generación energética y condiciones de salud asociadas al calor. Por eso, el llamado del Ideam apunta a que las autoridades territoriales no esperen una declaratoria formal para activar planes de respuesta.

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Riesgo de incendios y planes de prevención

Otro de los impactos esperados es el aumento de la amenaza por incendios forestales. Rueda explicó que el Ideam emite alertas cuando las condiciones meteorológicas son favorables para la ocurrencia de conflagraciones, especialmente por altas temperaturas y baja precipitación.

La funcionaria hizo una precisión clave: una alerta por amenaza de incendio forestal no significa que el incendio ya se haya producido. La materialización y el seguimiento de cada evento corresponden a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, entidad encargada también de determinar cuáles casos pudieron haber sido ocasionados por acción humana.

El Instituto advierte que Caribe, Andes y Pacífico enfrentarían más calor, menos lluvias, bajo nivel de ríos y mayor amenaza de incendios forestales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los efectos podrían sentirse con fuerza en hogares, productores y autoridades locales. Menos lluvias pueden traducirse en restricciones de agua, mayores costos de operación, presión sobre sistemas de riego y más dificultad para atender emergencias ambientales. Por eso, la preparación deberá incluir monitoreo de fuentes hídricas, campañas de ahorro y coordinación entre entidades nacionales y territoriales.

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Mientras avanzan las condiciones asociadas a El Niño, las autoridades preparan planes de prevención y respuesta para los próximos meses. La prioridad será reducir riesgos en regiones donde la caída de las lluvias puede afectar el agua disponible, aumentar la vulnerabilidad de bosques y ampliar la presión sobre comunidades rurales y urbanas.

El Ideam insistió en que el país debe anticiparse a un periodo complejo. Aunque la declaratoria oficial depende del cumplimiento de los trimestres móviles requeridos, las señales actuales ya permiten advertir que Colombia enfrentará meses de temperaturas altas, menos precipitaciones y mayor presión sobre sus ríos, ecosistemas y sectores productivos.

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