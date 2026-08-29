Gilberto Mora brilla con doblete ante Pumas y lleva a Xolos al triunfo en la Liga MX

Xolos de Tijuana le ganan 2 a 0 a los Pumas de la UNAM en la Jornada 6 de la Liga MX (Xolos﻿/FB)

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Gilberto Mora volvió a demostrar que su corta edad no es un impedimento para asumir responsabilidades dentro de la cancha. El mediocampista mexicano se convirtió en la figura del partido entre Xolos de Tijuana y Pumas de la UNAM, al marcar los dos goles con los que el conjunto fronterizo se impuso 2-0 en el Estadio Caliente.

El juvenil de 17 años, tomó el protagonismo desde el punto de penalti y superó en dos ocasiones al experimentado portero costarricense Keylor Navas, quien cuenta con una destacada trayectoria internacional y títulos obtenidos con clubes como el Real Madrid y el Paris Saint-Germain.

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El resultado significó una nueva muestra del buen momento que atraviesa Tijuana, que consiguió su cuarta victoria en seis jornadas de la Liga MX y se mantiene como uno de los equipos protagonistas en el arranque del torneo.

Gilberto Mora vence dos veces a Keylor Navas

Gilberto Mora de los Xolos, destacó ante Pumas con doblete (Xolos﻿/FB)

El primer gol de Xolos llegó al minuto 53, después de una falta de Rubén Duarte sobre Mourad El Ghezouani dentro del área. El árbitro César Ramos señaló la pena máxima y Gilberto Mora tomó la responsabilidad.

Sin mostrar nervios ante uno de los porteros más experimentados del futbol internacional, el futbolista mexicano ejecutó con precisión y engañó a Navas para colocar el 1-0 en el marcador.

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La anotación representó un duro golpe para Pumas, que no consiguió reaccionar de inmediato y comenzó a perder el control del encuentro.

La situación se complicó todavía más para el conjunto universitario cuando Pablo Bennevendo fue expulsado por una fuerte entrada sobre El Ghezouani. La decisión fue revisada y ratificada por el VAR, dejando a Pumas con 10 jugadores cuando todavía restaba alrededor de media hora de partido.

Con superioridad numérica y el marcador a su favor, Tijuana encontró espacios para buscar el segundo tanto.

Mora firma su cuarto gol del torneo

Gilberto Mora lleva 4 anotaciones en 6 jornadas del Apertura 2026 (Xolos﻿/FB)

La segunda anotación volvió a llegar desde los once pasos. Una salida a destiempo de Keylor Navas sobre Mourad El Ghezouani provocó otro penalti a favor de los Xolos.

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Una vez más, Gilberto Mora tomó la pelota. El joven mediocampista repitió la dosis y colocó su disparo hacia el poste izquierdo, mientras Navas se lanzó hacia el lado contrario. El 2-0 sentenció prácticamente el encuentro y permitió a Mora llegar a cuatro goles en el torneo.

Más allá de las estadísticas, el doblete ante Pumas refuerza la relevancia que el futbolista de 17 años ha adquirido dentro del proyecto de Tijuana. Su personalidad para cobrar dos penaltis frente a un guardameta de la jerarquía de Navas fue uno de los aspectos más destacados de la noche.

Mientras Xolos celebra una nueva victoria, Pumas deberá analizar los errores que terminaron por costarle el partido. La expulsión de Bennevendo y el segundo penalti condicionaron las posibilidades del equipo universitario.

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El cuadro auriazul permanece con ocho puntos y ocupa la décima posición de la clasificación, mientras Tijuana suma cuatro triunfos en seis fechas y confirma su buen inicio de campeonato.

En tanto, Pumas sigue a la espera del regreso de César “Chino” Huerta, quien no realizó el viaje a Tijuana debido a que trabaja en su puesta a punto física antes de volver a las canchas.

Para Xolos, la noche tuvo un nombre propio: Gilberto Mora. A los 17 años, el mexicano respondió como un veterano, asumió la presión, venció dos veces a Keylor Navas y firmó una actuación que vuelve a colocarlo bajo los reflectores de la Liga MX.

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