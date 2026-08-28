Influenciador paisa regañó a las mamás que les compran mascotas a sus hijos muy pequeños: “Un perro no es un regalo”

Juan Carlos Holguín lanzó una advertencia a los padres que quieren regalarles un perro a sus hijos - crédito @juancarlosholguin3/tiktok

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El influenciador paisa Juan Carlos Holguín volvió a llamar la atención en redes sociales por una de sus particulares reflexiones.

Esta vez, el creador de contenido decidió dirigirse directamente a las madres y padres que optan por comprarles un perro a sus hijos pequeños y cuestionó que una decisión de este tipo se tome únicamente para cumplir un deseo infantil.

Con su característico tono directo y cargado de expresiones coloquiales, Holguín publicó un video en el que hizo una advertencia a quienes consideran regalar una mascota a un niño de apenas tres o cuatro años. Para el influenciador, la decisión puede terminar convirtiéndose en un problema cuando el menor deja de mostrar interés por el animal y toda la responsabilidad termina recayendo sobre los adultos.

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“Señora, hágame un favor. No le compre un perro a su hijo. No se lo compre. Si ese muchachito tiene tres años y está pidiendo un perro desesperadamente, no se lo compre”, comenzó diciendo.

El influenciador Juan Carlos Holguín pide no comprar perros para niños de tres años - crédito @juancarlosholguinoficial/IG

La reflexión rápidamente tomó fuerza en redes sociales, especialmente por la manera en que Holguín cuestionó la idea de que un niño pequeño pueda asumir por sí mismo las responsabilidades que implica cuidar una mascota.

Uno de los principales argumentos del influenciador es que un menor de tres años no cuenta con la autonomía necesaria para hacerse cargo de un animal.

“¿A usted quién hijueputa le garantiza que ese muchachito va a ser responsable con el pobre perro? Nadie. ¿Y sabe por qué? Porque ese niño tiene tres años. ¡Tres!”, expresó.

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Holguín planteó que actividades como alimentar, bañar, sacar a pasear y recoger los desechos de una mascota requieren de una responsabilidad que, en la mayoría de los casos, terminará siendo asumida por los adultos. En ese sentido, cuestionó a los padres que parten de la promesa de que sus hijos serán quienes se encarguen completamente del perro.

La crítica de Holguín incluye la compra de perros de raza sin evaluar espacio ni costos - crédito @juancarlosholguinoficial/IG

“Usted ya convencida de que va a criar, alimentar, bañar y sacar a pasear un perro”, manifestó, haciendo énfasis en que la responsabilidad de tener una mascota no debería quedar depositada en un niño pequeño.

El creador de contenido también ironizó sobre uno de los argumentos que, según él, utilizan algunos padres para justificar la compra de una mascota: cumplir el deseo del menor. Con una imitación de una madre, expresó: “Ay, es que el niño quiere un perro”, y comparó ese deseo con otras cosas que los niños pueden pedir a sus padres y que no necesariamente deben recibir por el simple hecho de quererlas.

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“Los niños también quieren comer helado todos los días, no ir al colegio y tirarse por una ventana cuando se creen Spiderman. Y uno no les cumple todo, ¿cierto?”, cuestionó.

También cuestionó comprar perros de raza

Otro de los aspectos que llamó la atención en su video fue la crítica a quienes compran perros de determinadas razas únicamente porque es el animal que quiere el niño.

Holguín puso como ejemplo el caso de un menor que pide un golden retriever mientras vive con su familia en un apartamento pequeño.

Juan Carlos Holguín también cuestionó comprar perros de raza por gusto de los niños (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El niño no quiere un perro adoptado. El niño quiere un golden retriever. El niño vive en un apartamento de cuarenta metros cuadrados. La mamá gana un salario normal. No tiene tiempo la pobre ni para lavarse el pelo, pero el niño quiere un golden”, relató.

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Su intención fue cuestionar que, antes de adquirir una mascota, no se tengan en cuenta factores como el espacio disponible, el tiempo de los propietarios, los costos de alimentación y atención veterinaria y las necesidades específicas del animal.

El influenciador también se refirió a lo que, desde su perspectiva, puede ocurrir después de que pasa la emoción inicial por la llegada del perro.

Holguín construyó una especie de cronología para ilustrar lo que considera un escenario frecuente: durante el primer mes, el menor estaría emocionado con su nueva mascota; posteriormente, los adultos comenzarían a asumir las tareas relacionadas con su cuidado.

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“El primer mes: ‘Mira, mami, es mi hijo’. El segundo mes: ‘Ma, ¿tú le das la comida?’. El tercer mes: ‘Mami, el perro se orinó’. Y para el sexto mes el niño: ‘Mami, es que yo quería era otro’. El niño quería decir en el colegio: ‘Mi mamá me compró un perro de raza’. Pero bañarlo, recogerle la mierda, ahí sí no”, dijo.

La advertencia de Holguín sobre perros y niños pequeños (Imagen Ilustrativa Infobae)

Advirtió sobre el abandono de las mascotas

El influenciador llevó su argumento hasta una de las consecuencias que más preocupación genera entre los defensores de los animales: que una mascota termine siendo entregada, abandonada o trasladada a otro hogar porque la familia ya no quiere o no puede hacerse cargo de ella.

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“Aparece la verdadera dueña del perro, la mamá. A no, o está que El perro abandonado, regalado... Es que ya no podemos tenerlo. Ay, es que se puso muy grande. No, ese perro requiere mucho espacio. Ah, no, le estamos buscando hogar porque es que los niños ya no le paran bolas”, dijo evidentemente molesto.

Para Holguín, el problema está en que muchas familias toman la decisión pensando en el deseo inmediato del menor y no en las obligaciones que tendrán durante toda la vida del animal.

Antes de terminar su video, el creador de contenido dejó una pregunta dirigida especialmente a los adultos que están pensando en comprarle una mascota a sus hijos: “Antes de comprarle un perro a tu hijo, hazte esta pregunta: ¿mi hijo quiere un perro o yo estoy preparada para tener otro hijo?”, manifestó.

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Antes de reflexionar con una frase que rápidamente se convirtió en el eje de su publicación: “Un perro no es un regalo y no es un capricho. ¿Listo? No es un juguete que usted devuelve cuando se aburre. Mientras tu hermoso hijo sigue con su vida, el pobre perro se queda esperando a que alguien cumpla la promesa que ese muchachito de tres años nunca estuvo capacitado para hacer”.