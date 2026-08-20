Venezuela
Agregar Infobae enGoogle

El principal aeropuerto de Venezuela hizo un simulacro de preparación en busca de la reapertura anticipada tras los terremotos

Los vuelos de carga se reanudaron el 5 de agosto, aunque todavía no hay fecha prevista para la reactivación de los vuelos de pasajeros

Aviones en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, Venezuela, el 1 de diciembre del 2025 (AP/Cristian Hernández)
Aviones en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, Venezuela, el 1 de diciembre del 2025 (AP/Cristian Hernández)
Guardar

Venezuela realizó este miércoles un simulacro de preparación para evaluar los terminales provisionales instalados en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, principal terminal aéreo que sirve a Caracas y que resultó gravemente dañado tras los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el 24 de junio en el norte del país.

El ejercicio de este miércoles permitió probar áreas que habilitarán al aeropuerto para operar al 40% de su capacidad previa. La presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo en enero tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro por intervención de Estados Unidos, anunció un plan para reabrir el aeropuerto lo antes posible.

PUBLICIDAD

Estados Unidos brindó temporalmente asistencia técnica y logística a las operaciones aéreas venezolanas tras los terremotos. Según la administración del aeropuerto, actualmente se dispone de dos terminales provisionales de salidas y dos de llegadas, todos instalados en grandes carpas fuera de los edificios dañados. Los vuelos de carga se reanudaron el 5 de agosto, aunque todavía no hay fecha prevista para la reactivación de los vuelos de pasajeros.

El estado de La Guaira fue el más afectado por los terremotos, que dejaron un saldo de más de 6.400 víctimas fatales y destruyeron decenas de edificios. La infraestructura del aeropuerto resultó comprometida, incluidas las pistas principales, lo que restringió sus operaciones a vuelos humanitarios durante varias semanas.

PUBLICIDAD

Venezuela reanuda operaciones de carga en su principal aeropuerto tras cierre por sismos
Fotografía que muestra escombros en la salida de pasajeros del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar el miércoles, en Maiquetía (Venezuela) (EFE/ Miguel Gutiérrez)

El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar reanudó sus operaciones de carga internacional tras permanecer inactivo desde el 24 de junio. El primer vuelo recibido procedió de Panamá, según informó el Ministerio de Transporte a través de X. La cartera había anunciado la reapertura paulatina del aeropuerto para “garantizar la reanudación progresiva de los servicios”.

El Simón Bolívar, ubicado en el estado de La Guaira, sufrió daños en la infraestructura de la pista y la terminal como consecuencia de los sismos. Desde entonces, varias aerolíneas trasladaron sus operaciones a la ciudad de Valencia, capital del estado Carabobo, a 172 kilómetros de Caracas.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, comunicó el pasado 6 de julio que el país proyecta retomar pronto algunos vuelos comerciales en una pista paralela del aeropuerto, aunque no precisó la fecha de reinicio. Dos días antes, Rodríguez también había anunciado la creación de una alianza internacional para la recuperación de la terminal, sin detallar los actores implicados.

El 29 de junio, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) propuso restablecer lo antes posible la operatividad regular de la terminal aérea, incluso mediante infraestructura temporal, y ofreció asistencia técnica al Gobierno venezolano para ese objetivo.

El 6 de julio, Rodríguez anunció una alianza internacional para la recuperación de la terminal aérea de Maiquetía, aunque no brindó detalles sobre el plan, que según sus declaraciones estaría listo esta semana.

Venezuela reanuda operaciones de carga en su principal aeropuerto tras cierre por sismos
Una maquina retroexcavadora retira escombros a las afueras del aeropuerto Internacional Simón Bolívar (EFE/ Miguel Gutiérrez)

Nuevo temblor en La Guaira

Un terremoto de magnitud 4 sacudió la madrugada del martes al estado costero, sin que se reportaran daños, informó Rodríguez a través de Telegram. La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) localizó el epicentro a 10 kilómetros al noroeste de La Guaira y a una profundidad de 10 kilómetros.

Rodríguez señaló que tras el movimiento telúrico se activó el Sistema de Protección para realizar “el monitoreo y seguimiento correspondiente”. “Hasta este momento, no tenemos reportes de afectaciones de ningún tipo”, afirmó la mandataria, quien agregó que las autoridades permanecen “atentos y trabajando para garantizar la seguridad de todos”.

El sismo, registrado a las 3:07 hora local (07:07 GMT), también se percibió en varias zonas de Caracas. La Guaira, estado ubicado frente al mar Caribe y sede del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, resultó profundamente afectado por los terremotos. De acuerdo con un informe presentado por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, el número de fallecidos a causa de aquellos terremotos ascendió a 6.438.

(Con información de AFP)

Temas Relacionados

Aeropuerto Internacional Simón BolívarVenezuelaLa GuairaÚltimas noticias AméricaDelcy RodríguezCaracas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La producción manufacturera privada de Venezuela creció un 8,1% en el primer semestre del año

La industria local registró un incremento en los niveles de actividad respecto al año anterior, aunque persisten dificultades asociadas a la provisión eléctrica, la carga tributaria y el acceso a financiamiento

La producción manufacturera privada de Venezuela creció un 8,1% en el primer semestre del año

Estados Unidos entregó a Venezuela 20 máquinas pesadas para remover escombros tras los terremotos

Los equipos teleoperados se suman a los trabajos de limpieza en zonas afectadas del norte del país. Las autoridades esperan agilizar el retiro de restos y reconectar comunidades aisladas

Estados Unidos entregó a Venezuela 20 máquinas pesadas para remover escombros tras los terremotos

Venezuela firmó un contrato con una empresa estadounidense para el desarrollo de dos campos petroleros

El acuerdo estableció un modelo de participación productiva para impulsar y recuperar la producción de las área Caro y Carisito al este del país caribeño

Venezuela firmó un contrato con una empresa estadounidense para el desarrollo de dos campos petroleros

La economía de Venezuela creció 7,14 % en el segundo trimestre de 2026 impulsada por el repunte petrolero

El Banco Central señaló que todos los sectores registraron avances entre abril y junio, con las actividades financieras y de seguros y la construcción entre las de mayor expansión

La economía de Venezuela creció 7,14 % en el segundo trimestre de 2026 impulsada por el repunte petrolero

ONG denuncian ante Naciones Unidas el aumento de las restricciones a la libertad de expresión en Venezuela

El informe enviado para el Examen Periódico Universal advierte que “la detención arbitraria de periodistas se consolidó como un patrón de represión” en el país

ONG denuncian ante Naciones Unidas el aumento de las restricciones a la libertad de expresión en Venezuela
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Balearon y amenazaron a un hombre en Neuquén: “La próxima vez va a ser en la cabeza”

Balearon y amenazaron a un hombre en Neuquén: “La próxima vez va a ser en la cabeza”

Vanessa Huppenkothen transmite en vivo persecución en calles de CDMX: VIDEO causa alarma: “Si me matan, fue este cabr...”

La Tinka del miércoles 19 de agosto: descubre los números ganadores del último sorteo

MinHacienda autoriza crédito de USD 50 millones de la CAF a Barranquilla para recuperar la ciénaga de Mallorquín

España se queda sin trabajadores: las empresas buscarán talento entre los mayores, los inmigrantes y las personas con discapacidad

DEPORTES

Boca Juniors: la lista de ocho futbolistas que ya se fueron en este mercado de pases y los dos que podrían emigrar

Boca Juniors: la lista de ocho futbolistas que ya se fueron en este mercado de pases y los dos que podrían emigrar

Revolución en Europa con los 5 fichajes que superaron los 100 millones de dólares en este mercado: el ranking y los clubes que más gastaron

10 frases de Coudet tras el empate de River: del cruce con un periodista por la altura a la explicación de su discusión con Borré

“¡Cerrá el c..., carajo!”: el acalorado ida y vuelta entre Coudet y Borré en medio del empate de River Plate en Colombia

River Plate empató sin goles ante Independiente Santa Fe por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana

ENTRETENIMIENTO

El protagonista de ‘Cómo conocí a vuestra madre’ admite que ya no tiene relación con el resto del reparto: “Ni siquiera un poco”

El protagonista de ‘Cómo conocí a vuestra madre’ admite que ya no tiene relación con el resto del reparto: “Ni siquiera un poco”

La película que resucita a Val Kilmer por IA muestra más imágenes: habrá una versión joven del actor y otra de su última época

Antes de unirse a Marvel, la actriz de ‘Obsession’ Inde Navarrette tuvo que rechazar un papel en esta esperada película de Leonardo DiCaprio

La agencia de control antidrogas se suma a la investigación por la muerte de Hayden Panettiere: pasará de ser un caso local a federal

David Krumholtz, estrella de ‘Oppenheimer’, anuncia su retiro de Hollywood: “Me quité un peso inmenso”