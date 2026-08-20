El principal aeropuerto de Venezuela hizo un simulacro de preparación en busca de la reapertura anticipada tras los terremotos

Aviones en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, Venezuela, el 1 de diciembre del 2025 (AP/Cristian Hernández)

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Venezuela realizó este miércoles un simulacro de preparación para evaluar los terminales provisionales instalados en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, principal terminal aéreo que sirve a Caracas y que resultó gravemente dañado tras los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el 24 de junio en el norte del país.

El ejercicio de este miércoles permitió probar áreas que habilitarán al aeropuerto para operar al 40% de su capacidad previa. La presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo en enero tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro por intervención de Estados Unidos, anunció un plan para reabrir el aeropuerto lo antes posible.

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Estados Unidos brindó temporalmente asistencia técnica y logística a las operaciones aéreas venezolanas tras los terremotos. Según la administración del aeropuerto, actualmente se dispone de dos terminales provisionales de salidas y dos de llegadas, todos instalados en grandes carpas fuera de los edificios dañados. Los vuelos de carga se reanudaron el 5 de agosto, aunque todavía no hay fecha prevista para la reactivación de los vuelos de pasajeros.

El estado de La Guaira fue el más afectado por los terremotos, que dejaron un saldo de más de 6.400 víctimas fatales y destruyeron decenas de edificios. La infraestructura del aeropuerto resultó comprometida, incluidas las pistas principales, lo que restringió sus operaciones a vuelos humanitarios durante varias semanas.

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Fotografía que muestra escombros en la salida de pasajeros del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar el miércoles, en Maiquetía (Venezuela) (EFE/ Miguel Gutiérrez)

El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar reanudó sus operaciones de carga internacional tras permanecer inactivo desde el 24 de junio. El primer vuelo recibido procedió de Panamá, según informó el Ministerio de Transporte a través de X. La cartera había anunciado la reapertura paulatina del aeropuerto para “garantizar la reanudación progresiva de los servicios”.

El Simón Bolívar, ubicado en el estado de La Guaira, sufrió daños en la infraestructura de la pista y la terminal como consecuencia de los sismos. Desde entonces, varias aerolíneas trasladaron sus operaciones a la ciudad de Valencia, capital del estado Carabobo, a 172 kilómetros de Caracas.

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La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, comunicó el pasado 6 de julio que el país proyecta retomar pronto algunos vuelos comerciales en una pista paralela del aeropuerto, aunque no precisó la fecha de reinicio. Dos días antes, Rodríguez también había anunciado la creación de una alianza internacional para la recuperación de la terminal, sin detallar los actores implicados.

El 29 de junio, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) propuso restablecer lo antes posible la operatividad regular de la terminal aérea, incluso mediante infraestructura temporal, y ofreció asistencia técnica al Gobierno venezolano para ese objetivo.

El 6 de julio, Rodríguez anunció una alianza internacional para la recuperación de la terminal aérea de Maiquetía, aunque no brindó detalles sobre el plan, que según sus declaraciones estaría listo esta semana.

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Una maquina retroexcavadora retira escombros a las afueras del aeropuerto Internacional Simón Bolívar (EFE/ Miguel Gutiérrez)

Nuevo temblor en La Guaira

Un terremoto de magnitud 4 sacudió la madrugada del martes al estado costero, sin que se reportaran daños, informó Rodríguez a través de Telegram. La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) localizó el epicentro a 10 kilómetros al noroeste de La Guaira y a una profundidad de 10 kilómetros.

Rodríguez señaló que tras el movimiento telúrico se activó el Sistema de Protección para realizar “el monitoreo y seguimiento correspondiente”. “Hasta este momento, no tenemos reportes de afectaciones de ningún tipo”, afirmó la mandataria, quien agregó que las autoridades permanecen “atentos y trabajando para garantizar la seguridad de todos”.

El sismo, registrado a las 3:07 hora local (07:07 GMT), también se percibió en varias zonas de Caracas. La Guaira, estado ubicado frente al mar Caribe y sede del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, resultó profundamente afectado por los terremotos. De acuerdo con un informe presentado por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, el número de fallecidos a causa de aquellos terremotos ascendió a 6.438.

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(Con información de AFP)