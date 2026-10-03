Abelardo de la Espriella inauguró la ruta Montería-Panamá y pidió a Satena avanzar en una conexión directa con Miami: “24 horas desde ya”

Tras celebrar la nueva ruta a Panamá, el presidente de la República propuso el siguiente gran paso para la conectividad de Córdoba: un vuelo directo desde Montería a Miami para conectar la región con los Estados Unidos - crédito @Infopresidencia/X

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El presidente de la República, Abelardo De la Espriella, anunció en la jornada del sábado 3 de octubre la apertura de la venta de tiquetes para la ruta entre Montería y Ciudad de Panamá y ordenó a la aerolínea estatal Satena iniciar de inmediato el trabajo para establecer una conexión directa entre la capital del departamento de Córdoba y Miami, en Estados Unidos.

El anuncio ocurrió durante el acto de lanzamiento de la nueva operación internacional en el Aeropuerto Internacional Los Garzones, en Montería. La ruta hacia la capital de Panamá comenzará a operar el 26 de octubre, con tres frecuencias por semana, los lunes, miércoles y viernes; en una conexión que espera dinamizar la economía regional.

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“Muchos decían que la ruta con Panamá era difícil y aquí está hecha una realidad. Lo que sigue, señor presidente de Satena, es la ruta de Montería directa con Miami”, afirmó De la Espriella ante asistentes al evento, en medio de los aplausos del gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, y el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén.

El presidente Abelardo de la Espriella y el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, celebran la ruta hacia Ciudad de Panamá, con la que esperan dinamizar la economía local - crédito Andrés Hayder/Alcaldía de Montería

De esta manera, el mandatario pidió que la aerolínea trabaje “24 horas desde ya” en ese objetivo. “Vamos a llevar una ruta directa desde Montería a Miami para conectar directamente a Córdoba con los Estados Unidos de Norteamérica”, agregó el primer mandatario, que, si bien nació en Bogotá, se crió en este departamento.

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Aunque la posible conexión con la ciudad del estado de La Florida aún no tiene fecha de inicio, itinerarios, tipo de aeronave ni aprobación de las autoridades aeronáuticas, el anuncio presidencial fue bien recibido por las autoridades locales, que esperan aumentar las frecuencias aéreas hacia varios de los destinos del Caribe y Norteamérica.

La ruta a Panamá despegará con tres vuelos semanales

Según se estableció, la conexión entre Montería y Ciudad de Panamá unirá el aeropuerto Los Garzones con el Aeropuerto Internacional de Tocumen, uno de los principales centros de conexiones aéreas de América Latina, pues los vuelos que van hacia el sur del continente cuentan con escala en esta importante terminal aérea.

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El aeropuerto de Tocumen es una de las terminales aéreas más importantes de América Latina - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Según la información divulgada por Satena, los vuelos saldrán de Montería a las 9:55 y llegarán a Panamá a las 10:59. Mientras que el vuelo de regreso despegará a las 11:50 y aterrizará en la capital cordobesa a las 12:49, en una operación estará a cargo de aeronaves Embraer ERJ-145, con capacidad total para 50 pasajeros.

En ese sentido, la compañía habilitó la venta de pasajes desde el mismo sábado 3 de octubre. La tarifa promocional anunciada es de USD 195 ($644.000) por trayecto para los primeros 50 cupos adquiridos a través de su sitio web; mientras que en los puntos de venta presenciales, el valor de lanzamiento será de USD 215 por tramo ($710.000).

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La promoción estará disponible hasta el 10 de octubre o hasta que se agote el inventario destinado para esa campaña. Según la compañía aérea estatal, los tiquetes promocionales permitirán viajar entre el 26 de octubre y el 30 de diciembre de 2026; en una estrategia que busca ampliar los vínculos aéreos internacionales de Córdoba.

La aerolínea Satena será la que se desplace desde el aeropuerto Los Garzones de Montería hacia la terminal aérea de Tocumen - crédito Satena

Gobierno también anunció gestiones por concretar la ruta entre Barranquilla y Nueva York

Durante la ceremonia, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Mauricio Gómez Amín, señaló que el Gobierno prevé inaugurar en los próximos días otra conexión internacional directa desde la región Caribe: una ruta entre Barranquilla (Atlántico) y Nueva York (Estados Unidos), otro de los destinos norteamericanos predilectos.

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“En pocos días estaremos inaugurando la conexión también directa entre Barranquilla y Nueva York. Y ahora, hoy, estamos dando este paso entre Montería y Panamá”, expresó Gómez Amín ante los presentes, en declaraciones en las que destacó cómo en solo 50 días el actual Gobierno logró la ruta entre Montería y Panamá.

En la apertura de la ruta entre Montería y Panamá, Mauricio Gómez Amín anunció la futura ruta a Nueva York desde Barranquilla, en un logro que permitirá seguir creciendo a la capital del Atlántico - crédito Presidencia

“Solo en cincuenta días, solo en cincuenta días. Un milagro que solamente puede hacer Abelardo De La Espriella, nuestro presidente”, remarcó. Al respecto, la administración municipal presentó la ruta como una herramienta para aumentar la conectividad de la ciudad y facilitar los viajes de los residentes, empresarios y los visitantes.

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“Hoy se abre la venta de nuestra primera ruta internacional comercial. Esto no es un vuelo. Es una conexión. Que el monteriano salga a conocer el mundo. Y, sobre todo, que el mundo venga a conocer Montería: el turista, el inversionista, el deportista, el académico”, expresó el alcalde Kerguelén sobre este hito para el departamento.