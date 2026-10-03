México

Guardia Nacional detiene a un hombre que tenía 11 granadas, dos ametralladoras y un lanzagranadas en Nayarit

El detenido, el armamento y dos cuatrimotos quedaron a disposición del Ministerio Público

Elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano exhiben parte del armamento asegurado a un presunto integrante de un grupo delictivo en Platanitos, municipio de Santa María del Oro, Nayarit. Crédito: Especial
Elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano exhiben parte del armamento asegurado a un presunto integrante de un grupo delictivo en Platanitos, municipio de Santa María del Oro, Nayarit. Crédito: Especial
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Agentes de la Guardia Nacional aseguraron este sábado un arsenal con granadas y un lanzagranadas tras detener a un presunto integrante de un grupo delictivo en Nayarit, sin embargo, no se reveló su identidad.

El operativo ocurrió en la localidad de Platanitos, municipio de Santa María del Oro, el 1 de octubre. Guardias federales, junto con personal del Ejército Mexicano y de la Fiscalía General del Estado, realizaban patrullajes de seguridad cuando ubicaron al sospechoso.

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El hombre portaba armamento de alto poder y equipo táctico, por lo que las autoridades procedieron a su detención inmediata. El Gabinete de Seguridad del gobierno federal confirmó la acción dentro de su reporte de eventos relevantes de la Estrategia Nacional de Seguridad.

Un detenido con 11 granadas y más de mil cartuchos en Santa María del Oro

El inventario del decomiso incluyó 11 granadas y dos ametralladoras. Los agentes también recuperaron un arma larga y un lanzagranadas en poder del detenido.

Elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano exhiben parte del armamento asegurado a un presunto integrante de un grupo delictivo en Platanitos, municipio de Santa María del Oro, Nayarit. Crédito: Especial
Elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano exhiben parte del armamento asegurado a un presunto integrante de un grupo delictivo en Platanitos, municipio de Santa María del Oro, Nayarit. Crédito: Especial

La cantidad de municiones llamó la atención de las autoridades. Los equipos de seguridad contabilizaron 1,102 cartuchos útiles para arma larga de calibre .50.

El arsenal se completó con seis cargadores y diez cintas de eslabones para ametralladora. Ese tipo de cinta permite alimentar de forma continua las armas automáticas durante un enfrentamiento.

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Los uniformados también aseguraron dos chalecos tácticos y dos fornituras tácticas. Ese equipamiento suele emplearse para transportar cargadores y municiones adicionales durante desplazamientos armados.

El operativo concluyó con el aseguramiento de dos cuatrimotos. Ese tipo de vehículo es utilizado con frecuencia por grupos delictivos para moverse en zonas rurales y de difícil acceso.

Elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano exhiben parte del armamento asegurado a un presunto integrante de un grupo delictivo en Platanitos, municipio de Santa María del Oro, Nayarit. Crédito: Especial
Elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano exhiben parte del armamento asegurado a un presunto integrante de un grupo delictivo en Platanitos, municipio de Santa María del Oro, Nayarit. Crédito: Especial

La Fiscalía General del Estado de Nayarit recibió al detenido y al armamento

El detenido, el armamento y los vehículos quedaron a disposición del Ministerio Público. La instancia estatal continuará con las investigaciones para determinar la situación jurídica del hombre.

La coordinación entre la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Fiscalía Estatal resultó determinante en la detención. Ese esquema conjunto forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad que impulsa el gobierno federal en las zonas con mayor incidencia delictiva.

La Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Fiscalía Estatal detuvieron a una persona en Platanitos, Santa María del Oro, con 11 granadas, dos ametralladoras, un lanzagranadas, 1,102 cartuchos y equipo táctico en su poder, y pusieron todo a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

Platanitos se ubica en una zona serrana del municipio de Santa María del Oro. La geografía de la región facilita el tránsito de grupos armados y el resguardo de armamento.

Un hombre viste una camiseta blanca y sostiene sus manos esposadas con los puños cerrados sobre un fondo gris.
Un hombre con camiseta blanca mantiene sus manos sujetas con esposas metálicas en la parte frontal de su cuerpo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nayarit registró otros hallazgos de armas de alto poder durante 2026

El caso de Santa María del Oro no fue un hecho aislado en la entidad. El 7 de septiembre, elementos de la Defensa Nacional detuvieron a una persona en Nayarit con un fusil Barrett, dos armas largas, un aditamento lanzagranadas, un artefacto explosivo improvisado, cinco granadas y 525 cartuchos.

Ese mismo reporte documentó un hallazgo adicional en La Yesca. Ahí, personal de la Defensa aseguró una ametralladora, 31 armas largas, un aditamento lanzagranadas, cinco granadas y 18 marcadoras de gotcha, además de tres vehículos.

Días después, el 17 de septiembre, operativos conjuntos en Sinaloa y Nayarit dejaron ocho personas detenidas. En Acaponeta, Nayarit, la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina y la Policía Estatal repelieron una agresión armada en la que murieron tres presuntos agresores y fueron detenidas siete personas, tres de ellas menores de edad.

En esa intervención de Acaponeta, las autoridades localizaron diez armas largas y 24 cargadores. También aseguraron 530 cartuchos, tres chalecos tácticos y dos vehículos.

Manos de un hombre con piel morena tras los barrotes metálicos de una celda, sujetas con esposas.
Un hombre con esposas en las muñecas sostiene los barrotes de hierro de una celda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A inicios de julio, un operativo distinto en varios municipios de Nayarit dejó nueve personas detenidas. El Ejército Mexicano, con apoyo de la Guardia Nacional, la Marina y la Fiscalía General de la República, aseguró entonces nueve armas largas, un arma corta, 2,314 cartuchos de diferentes calibres y 84 cargadores.

Ese mismo operativo de julio incluyó tres aditamentos lanzagranadas y siete artefactos explosivos improvisados. Las autoridades también decomisaron dos granadas de mano y 4.5 kilogramos de cristal, junto con diez vehículos y siete inmuebles asegurados.

El patrón de decomisos se repite en Sinaloa y otras entidades del Pacífico

La Guardia Nacional y el Ejército Mexicano reportaron decomisos similares en Sinaloa durante enero de 2026. Los comunicados de mandos territoriales documentaron la inhabilitación de áreas de concentración vinculadas a grupos delictivos en Culiacán y otros municipios del estado.

El 18 de enero, elementos militares aseguraron un fusil Barrett junto con armas largas y diversos cartuchos en el municipio de Guachochi. Ese hallazgo formó parte de una serie de operativos que se extendieron por Durango y Sinaloa durante el mismo mes.

En Mazatlán, Sinaloa, agentes de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detuvieron en septiembre a Cristian “N”, señalado como integrante de una célula delictiva generadora de violencia. Al momento de su captura, los agentes le aseguraron un vehículo y un cargador con municiones de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

En esa misma operación de Mazatlán, personal de la Defensa localizó 53 artefactos explosivos improvisados. El hallazgo se sumó a los aseguramientos de la jornada en la entidad vecina a Nayarit.

El 1 de octubre, el mismo día del operativo en Platanitos, las autoridades reportaron en Culiacán el aseguramiento de 1.3 toneladas de metanfetamina vinculada al grupo conocido como Los Mayos. Las autoridades estimaron el valor de la droga en 350 millones de pesos.

La Estrategia Nacional de Seguridad concentra sus reportes en el Pacífico mexicano

El Gabinete de Seguridad del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum difunde de forma periódica los resultados de los operativos realizados en el territorio nacional. Los reportes diarios agrupan detenciones, aseguramientos de armamento y hallazgos de droga ocurridos en distintas entidades.

Nayarit, Sinaloa y Durango concentran buena parte de los decomisos de armamento de alto poder documentados durante 2026. La presencia de lanzagranadas, fusiles Barrett y granadas de fragmentación se repite en varios de los operativos registrados en esa región del Pacífico mexicano.

Las autoridades federales no han precisado la identidad del detenido en Platanitos ni su presunta filiación delictiva específica. La Fiscalía General del Estado de Nayarit continúa las diligencias para esclarecer su situación jurídica.

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