Manuel Añorve sale en defensa de Alito Moreno: “la única manera de que lo callen, es que lo maten”

El senador del PRI, Manuel Añorve, salió en defensa del dirigente nacional del partido, Alejandro 'Alito' Moreno. Crédito: X/ @SoyPepeMacias

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Este miércoles, el coordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve Baños, salió en defensa del dirigente nacional de su partido, Alejandro ‘Alito’ Moreno, incluso aseguró que la única manera de que lo callen es que “lo maten”.

Ante medios de comunicación, en la sede del Senado de la República, el legislador guerrerense se refirió a las denuncias que el también senador priista ha presentado ante el Departamento de Estado de Estados Unidos en contra de consejeros electorales después de que se le impidiera llamar “narcopartido” a Morena, y su amago de acudir a otros organismos internacionales.

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AMLO también fue a la OEA: Añorve

Asimismo, Manuel Añorve recordó que el expresidente, Andrés Manuel López Obrador, llegó a presentar denuncias ante la Organización de Estados Americanos (OEA) y nunca fue criticado por querer vender a la patria.

“Pues ya empiezan a censurar a un senador de la República porque les dice que son miembros de un ‘narcopartido’, porque los elementos son públicos. Y yo quiero recordarles que el mismo Andrés Manuel López Obrador fue a la OEA y México tiene convenios bilaterales con la OEA, con la ONU, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahí está Encinas, que es el representante de México en la OEA. Él acudió. Ah, pero cuando él acudió no es que estaba vendiendo a la patria”, comentó.

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La única manera que callen a ‘Alito’ es que lo maten

Añorve Baños consideró que si a los militantes de Morena no les dolieran las denuncias que presentó el PRI ante órganos internacionales, ni los voltearían a ver como partido. Insistió en que a su partido no lo van arrodillar, ni a callar.

Además, denunció que hay una persecución política contra el tricolor y que existen amenazas hacia sus militantes y dirigente nacional, al que la única manera de que lo callen es que lo maten.

Alejandro Moreno exhibe los presuntos nexos de Morena con el crimen organizado. Crédito: X/@alitomorenoc

“De veras, si no les doliera a los de Morena, el gobierno, si no le salieran ámpulas con estas denuncias, pues ni, ni nos voltearían a ver como partido. Obvio, a Alejandro Moreno no lo va a arrodillar, no nos van a arrodillar, no nos van a callar. Sí hay una persecución política, no tengan la menor duda. Pero en este sentido estamos firmes.

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“Alejandro Moreno, la única manera de que lo callen es que lo maten, porque por supuesto, así lo van a silenciar, así van a silenciar al PRI, que nos desaparezcan, porque quiero decirles que sí tenemos amenazas, sí hay, este, muchas amenazas, no solamente de manera directa, sino que, pues ellos quisieran que no existiera el PRI, no existiera la oposición, me refiero a Morena. Y concretamente no nos van a callar”, expresó.

Morena no sabe qué hacer con sus escándalos de corrupción: Manuel Añorve

Por último, el senador priista aseguró que Morena debe recurrir a cortinas de humo, supuestamente, defendiendo la soberanía, pero eso ya es algo que hacen las y los mexicanos todos los días.

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Manuel Añorve consideró que el partido guinda no sabe cómo ocultar sus escándalos de corrupción, uno que mencionó es el desfalco por 15 mil millones de pesos en Segalmex, cuando la institución era dirigida por Ignacio Ovalle.

La dirigencia partidista, encabezada por Ariadna Montiel Reyes, sostiene que el líder del PRI recurre a señalamientos en el extranjero cuando lo alcanzan indagatorias en México, y niega que enfrente persecución

También recordó los supuestos nexos del ahora secretario de Educación Pública, Mario Delgado, con el huachicol, y el dinero que habría recibido por el robo de combustibles, mismo que, aparentemente, utilizó para financiar las campañas electorales de Morena en 2021.

“No saben qué hacer con todo, las desviaciones de recursos que Ignacio Valle encabezó con quince mil millones de pesos en Segalmex.

“(Tampoco) saben qué hacer con Mario Delgado, que está denunciado por Julio Cardona en Estados Unidos, que es testigo protegido y que Mario Delgado lo hizo director de aduanas para quedarse con el dinero del huachicol y darle en 2021 dinero a candidatos a gobernadores, a diputados, a muchísimos candidatos a senadores”, expresó.

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Bueno, lejos se ven los días del “PRIMOR”, pues Manuel Añorve salió en defensa de ‘Alito’ Moreno, al afirmar que la única manera de que lo callen es que “lo maten”.