Delcy Rodríguez anunció créditos subsidiados para que los afectados por los terremotos en Venezuela puedan comprar viviendas

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en una foto de archivo (EFE/ Miguel Gutiérrez)

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el martes que la banca pública y privada otorgará créditos para la compra de viviendas a las personas que perdieron sus hogares por los terremotos del pasado 24 de junio. Las viviendas de hasta 70.000 dólares recibirán un subsidio estatal del 80%, mientras que el 20% restante será financiado a 25 años mediante un crédito para los afectados.

A su vez, detalló que para los inmuebles valorados entre 70.000 y 100.000 dólares, el Estado subsidiará el 50% y el resto también se pagará en cuotas a 25 años.

“Ya está lista la banca, tanto pública como privada, para dar créditos de compra de vivienda en el mercado secundario”, informó Rodríguez en un video difundido en sus redes sociales. “Estaremos muy atentos y vigilantes de los precios en el mercado inmobiliario. En esta circunstancia no hay espacio alguno para la especulación”, advirtió la funcionaria.

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Rodríguez aseguró que quienes perdieron sus apartamentos conservarán sus derechos sobre el terreno y contarán con apoyo estatal para la reconstrucción. “He solicitado al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el establecimiento de una jurisdicción especial que atienda los asuntos civiles vinculados con la propiedad y la identidad de las personas”, precisó.

El Banco Mundial estimó el jueves pasado en 19.600 millones de dólares los daños físicos directos causados por los terremotos y advirtió que una reconstrucción lenta podría limitar la recuperación económica de Venezuela durante la próxima década.

Una vista desde un dron muestra edificios destruidos por los terremotos gemelos que sacudieron Venezuela hace un mes, causando la muerte y el desplazamiento de miles de personas, en La Guaira, Venezuela, el 24 de julio de 2026 (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

Delcy Rodríguez había anunciado que el Gobierno chavista entregará 4.000 viviendas antes de diciembre a familias afectadas por los terremotos y que el plan de reconstrucción permitirá superar las 10.000 viviendas en 2027. Durante un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) desde Fuerte Tiuna, en Caracas, la presidenta encargada confirmó que las adjudicaciones se realizarán de manera mensual hasta fin de año. “De aquí, mes de julio, al mes de diciembre estaremos entregando 4.000 viviendas. La entrega será mensual”, afirmó.

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La funcionaria explicó que el programa contempla tanto nuevas construcciones como la recuperación de edificios inconclusos. “Y también vamos a incorporar nuevas viviendas que se van a construir y ya el Estado mayor está en la revisión de los suelos”, sostuvo.

El objetivo para el próximo año prevé superar las entregas de 2026. “Vamos a ir mucho más allá para que el año que viene ya tengamos, alcancemos una cifra superior a las 10.000 viviendas que se recuperan de edificios que no habían sido culminados. También debemos sumar el mercado secundario”, indicó la presidenta encargada. Detalló que la meta anual incluye la recuperación de edificios que no habían sido culminados.

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Una vista desde un dron muestra edificios destruidos por los terremotos gemelos que sacudieron Venezuela hace un mes, causando la muerte y el desplazamiento de miles de personas, en La Guaira, Venezuela, el 24 de julio de 2026 (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

Las primeras viviendas entregadas forman parte de dos edificios del programa Gran Misión Vivienda Venezuela, construidos por la empresa estatal china CITIC en el complejo militar Fuerte Tiuna. Según Rodríguez, más de 240 familias recibieron apartamentos “completamente equipados”, aunque no precisó el número exacto de unidades adjudicadas.

El doble sismo dejó al menos 5.546 muertos, 16.740 heridos y cerca de 18.000 personas sin vivienda, según el balance oficial publicado el 24 de julio. Las cifras no han sido actualizadas desde entonces. Además, 856 edificios resultaron afectados y 190 colapsaron, según datos oficiales.

(Con información de EFE)