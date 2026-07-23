Petro responde a De la Espriella por críticas al traslado de $4 billones a la Ungrd: “Va a dejar morir a los colombianos”

Gustavo Petro respondió a las críticas del presidente electo Abelardo De La Espriella por el traslado de recursos a la Ungrd. - crédito @delaespriella_style/Instagram - Presidencia

El presidente saliente Gustavo Petro respondió a las críticas del presidente electo Abelardo de la Espriella frente al traslado de $4 billones al presupuesto de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), una decisión anunciada por el Gobierno para atender las emergencias derivadas del fenómeno de El Niño.

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario defendió la reasignación de los recursos y sostuvo que la medida busca anticiparse a una “supersequía” que, según indicó, podría presentarse entre diciembre de 2026 y mayo de 2027. En ese contexto, aseguró que aplazar las decisiones tendría consecuencias para el país y cuestionó la posición asumida por el Gobierno entrante.

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Petro defendió la reasignación de recursos para enfrentar la sequía

En su publicación, el jefe de Estado afirmó que la prioridad de su administración es destinar recursos hacia los sectores que, a su juicio, serán más afectados por los efectos de la crisis climática.

Según explicó, los recursos serán dirigidos a agua potable, abastecimiento de agua para la producción de alimentos, subsidios, fertilizantes, desalinizadoras, perforación de pozos, construcción de acueductos y paneles solares.

Además, hizo referencia a la posibilidad de que el nuevo Gobierno impulse investigaciones contra funcionarios salientes y aseguró que esa situación no modifica la necesidad de ejecutar las medidas previstas.

“Si Abelardo ha decidido ponerle como condición a los ministros y ministras que pondrá buscar delitos en los ministros y ministras que salen, cosa que a mí no me importa porque la orden dada por mí es no robarse un peso, pero si ocurre eso, sé hasta el tiempo que se necesita para atender el fenómeno de la supersequía que vendrá de diciembre a mayo del 2027 sin mitigar sus efectos”, escribió.

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Posteriormente, añadió que el Gobierno continuará adelantando los traslados presupuestales hacia los frentes que considera prioritarios.

“Mientras vamos a decretar los traslados de dinero hacia los frentes más críticos de la supersequía: agua potable, agua para alimentos, subsidio, fertilizantes, desalinizadoras, pozos de agua, acueductos y muchísimos paneles solares”.

El Gobierno sostiene que los recursos buscan financiar medidas para mitigar los efectos del fenómeno de El Niño y una eventual sequía. - crédito Colprensa

“Va a dejar morir a los colombianos de hambre y sed en la megasequía”

En otro apartado de su mensaje, Petro cuestionó el enfoque que, según él, tendría el presidente electo frente al inicio de su administración.

El mandatario aseguró que priorizar investigaciones sobre las actuaciones del Gobierno saliente retrasaría las decisiones necesarias para atender la emergencia climática, e insistió en que las acciones deben adoptarse antes de que se intensifiquen los efectos del fenómeno de El Niño.

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“Si el señor Abelardo se queda soñando en que gobernar es usar el código penal, que el mismo no se aplica para sí, entonces va a dejar morir a los colombianos de hambre y sed en la megasequía. Es ahora que toca tomar decisiones; si Abelardo las toma un mes antes ya no sirve para nada, por eso debió ir al empalme”.

En el mismo pronunciamiento, Petro también hizo una referencia a su situación patrimonial al término de su mandato.

“Yo entré con una casa propia y una cuenta de banco que me servía, y ahora salgo con media casa y una cuenta de banco que me bloquearon por no ponerme a un genocidio”.

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Finalmente, el jefe de Estado reiteró que, a su juicio, el próximo Gobierno deberá concentrar sus esfuerzos en la atención de la crisis climática.

“Le recomiendo a Abelardo leer mientras llega el 7 de agosto qué es la crisis climática y qué efectos crecientes tiene para que cese su ignorancia y deje de pensar en el petróleo que produce la crisis climática y pase a mitigar sus efectos cada vez más costosos para Colombia y que se miden en muertos y centenares de miles de víctimas climáticas. Piense en la vida de los colombianos no en su destripamiento”.

Gustavo Petro defendió la reasignación de $4 billones y cuestionó la postura del Gobierno electo. - crédito @petrogustavo/X

El pronunciamiento se produjo tras el comunicado del Gobierno electo

La respuesta de Petro se conoció luego de que el equipo del presidente electo, Abelardo de la Espriella, emitiera un comunicado en el que expresó su “profunda preocupación” por la decisión de trasladar $4 billones al presupuesto de la Ungrd.

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En el documento, el Gobierno electo señaló que la magnitud de los recursos, la cercanía del cambio de administración y los antecedentes recientes de la entidad generan inquietudes sobre la ejecución de esos dineros.

Asimismo, recordó el escándalo de corrupción relacionado con la compra de carrotanques para La Guajira y sostuvo que “inyectar 4 billones de pesos a una entidad con esos antecedentes documentados (...) representa un riesgo inminente para el patrimonio público de todos los colombianos”.

El comunicado también solicitó a los organismos de control ejercer vigilancia preventiva sobre el traslado presupuestal, verificar la legalidad del proceso y garantizar la trazabilidad de los recursos antes de cualquier adjudicación.

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El equipo de empalme del presidente electo solicitó a los entes de control verificar la legalidad y trazabilidad de los recursos. - crédito @defensoresco(X

El anuncio del traslado de recursos

La controversia comenzó el 21 de julio de 2026, durante una sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en la que el presidente Petro anunció la decisión de trasladar $4 billones que, según explicó, el Ministerio de Hacienda no había destinado en vigencias futuras para el programa Colombia Solar, con el fin de fortalecer las acciones para enfrentar los efectos del fenómeno de El Niño.

Durante esa reunión, el mandatario indicó que los recursos serían destinados a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, como parte de la estrategia para atender una eventual sequía que podría afectar al país entre finales de 2026 y comienzos de 2027.

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En la misma sesión, el Consejo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres recomendó por unanimidad declarar el desastre nacional por las posibles consecuencias del fenómeno climático, mientras Petro insistió en la necesidad de adoptar medidas inmediatas para enfrentar la emergencia y advirtió sobre la importancia de evitar cualquier acto de corrupción en la ejecución de los recursos.