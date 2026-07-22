Venezuela

El hijo de Nicolás Maduro apoya el acercamiento de Delcy Rodríguez a Estados Unidos

En medio de las críticas del chavismo radical que censuran su posición frente a Washington e incluso ponen en entredicho su lealtad, el diputado Maduro Guerra sale en defensa de la presidenta encargada

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Nicolás Maduro, con bigote y cabello oscuro, sonríe mientras su hijo Nicolás Ernesto Maduro Guerra, con barba y gorra roja, lo abraza y también sonríe
Nicolás Maduro sonríe junto a su hijo Nicolás Ernesto Maduro Guerra durante un acto político en Venezuela.

El diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo de Nicolás Maduro, brindó un espaldarazo a la presidenta encargada Delcy Rodríguez en medio de las críticas lanzadas por el chavismo radical, que cuestiona el acercamiento del gobierno hacia los Estados Unidos tras la captura de su padre y Cilia Flores.

Le agradezco profundamente a la presidenta Delcy Rodríguez y a todo el equipo político que está al frente de Venezuela el haber tomado la decisión, por el bien del país, de abrir el canal diplomático para resolver cualquier diferencia que pueda haber”, expresó Maduro Guerra, quien en el mensaje difundido a través de sus redes se cuidó de cuestionar a la administración de Donald Trump.

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La mandataria interina ha sido blanco de ataques por parte de sectores del oficialismo que le reprochan haber estrechado lazos con Washington, después del operativo militar del 3 de enero que concluyó con la detención de la pareja Maduro-Flores. Incluso, Rodríguez ha tenido que desmentir que haya sido cómplice de la acción ordenada por la Casa Blanca para defenestrar a quien fue su jefe político.

Cuatro personas en un paisaje abierto; dos con chalecos de la DEA y gorras escoltan a un hombre y una mujer con abrigos, bajo un cielo con nubes
Agentes de la DEA escoltan a Nicolás Maduro y Cilia Flores durante la Operación Resolución Absoluta en territorio venezolano.

“A pesar de la injusticia y la agresión (...) el liderazgo político del país tomó la valiente, acertada e inteligente decisión de resolver cualquier conflicto y cualquier diferencia por la vía de la política y la diplomacia”, enfatizó Maduro Guerra.

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Muchas dudas han quedado en el aire después de los sucesos del 3 de enero. Una de ellas interpela directamente a la cúpula de la Fuerza Armada Nacional: ¿Pudo haber opuesto mayor resistencia ante la ofensiva norteamericana?

Sin que se conozca ninguna investigación sobre el particular, la dirección chavista señala que no escaló la confrontación para evitar que Estados Unidos desplegara todo su poderío en territorio venezolano.

Esperanza

Maduro Guerra indicó que “tengo la fe, el corazón me dice, que a través de la diplomacia voy a abrazar a mi padre y a Cilia nuevamente”. Está previsto que este miércoles 22 de julio se lleve a cabo la tercera audiencia en el proceso contra Maduro y Flores, ambos detenidos en la ciudad de Nueva York.

FOTO DE ARCHIVO- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se dirige a los medios de comunicación tras los terremotos que sacudieron el país el 24 de junio, en Caracas, Venezuela, el 2 de julio de 2026. REUTERS/Marian Carrasquero
FOTO DE ARCHIVO- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se dirige a los medios de comunicación tras los terremotos que sacudieron el país el 24 de junio, en Caracas, Venezuela, el 2 de julio de 2026. REUTERS/Marian Carrasquero

La antigua pareja presidencial es acusada de narcoterrorismo y tráfico de drogas. “Somos una familia decente, trabajadora, honesta, que lo único que quiere, ha querido y querrá siempre es la prosperidad del pueblo”, expresó el legislador chavista, que recientemente fue protagonista de un video que se viralizó en el que una víctima de los terremotos en el estado La Guaira lo increpó por las supuestas fallas en la construcción del urbanismo donde residía.

“Todos ustedes tienen que ir presos. Yo no perdí una cocina, perdí una hija, lo que hicieron fue una irresponsabilidad, tienen que pagar”, le gritó en su cara la mujer que era vecina del complejo Hugo Chávez, levantado por el gobierno y que fue destruido por el doblete sísmico.

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