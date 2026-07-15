Venezuela

Excarcelaron al ex diputado José “Mazuco” Sánchez y al ex gerente de PDVSA Adolfo Torres tras años detenidos en Venezuela

Las liberaciones se produjeron luego de años de denuncias por presuntas violaciones al debido proceso y por las condiciones de reclusión de ambos presos políticos

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Díptico de dos hombres: a la izquierda, un hombre sonríe con documentos en la mano bajo una marquesina; a la derecha, otro hombre levanta ambos brazos con una sonrisa en una carretera
José Sánchez, ex diputado, y Adolfo Torres, ex gerente de PDVSA, celebran su excarcelación en Venezuela tras años de detención.

El régimen venezolano excarceló este miércoles al ex diputado opositor José “Mazuco” Sánchez y al ex gerente de Petróleos de Venezuela (PDVSA) Occidente Adolfo Torres. Ambos salieron de prisión tras permanecer varios años detenidos en causas cuestionadas por distintas organizaciones de derechos humanos.

La liberación de Sánchez se produjo en Caracas en el marco de la ley de amnistía impulsada por Delcy Rodríguez. El ex parlamentario había sido arrestado el 30 de septiembre de 2024 por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), durante la ola de detenciones registrada después del fraude electoral perpetrado por el chavismo en las presidenciales celebradas ese año.

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El Comité por la Libertad de los Presos Políticos informó que Sánchez, de 66 años, permanecía recluido en el penal Rodeo I y alertó que su estado de salud se deterioró significativamente durante el tiempo que permaneció encarcelado. La organización recordó que el ex legislador padece cáncer y señaló que “su salud se ha visto gravemente afectada desde su detención”.

Según la organización, durante su reclusión presentó múltiples complicaciones médicas, entre ellas afecciones respiratorias, episodios recurrentes de diarrea, alteraciones de la presión arterial, migrañas persistentes y una importante pérdida de peso. Sus familiares denunciaron reiteradamente la falta de atención adecuada y solicitaron medidas humanitarias debido a la enfermedad que enfrenta.

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Familiares de presos políticos esperan frente a la cárcel Rodeo I, en el estado Miranda, durante una jornada de excarcelaciones en Venezuela (AFP/Archivo)

Días antes de la excarcelación, la misma organización había advertido sobre los daños ocasionados en la cárcel Rodeo I tras el doble terremoto que sacudió Venezuela el pasado 24 de junio. De acuerdo con esa denuncia, los internos permanecieron en sus celdas pese a las afectaciones sufridas por la infraestructura del centro penitenciario.

No era la primera vez que Sánchez enfrentaba un proceso de encarcelamiento. Entre 2007 y 2011 permaneció privado de libertad cuando ejercía como secretario de Seguridad del estado Zulia. Durante ese período obtuvo libertad condicional después de ser diagnosticado con cáncer de próstata. Posteriormente fue elegido diputado a la Asamblea Nacional en representación del partido Un Nuevo Tiempo.

La situación de su familia también estuvo marcada por detenciones. Dos de sus hijos fueron arrestados este año bajo acusaciones de terrorismo, conspiración y traición a la patria. Ambos recuperaron posteriormente la libertad.

Excarcelación de Adolfo Torres

En otra decisión conocida este miércoles, la organización Foro Penal confirmó la excarcelación con medidas cautelares de Adolfo Torres, ex gerente de PDVSA Occidente, quien permanecía detenido desde septiembre de 2017.

Torres fue arrestado mientras ocupaba un cargo directivo en la industria petrolera estatal del estado Zulia. El régimen chavista lo acusó de participar en un supuesto sabotaje contra las operaciones de PDVSA y le imputaron delitos como asociación para delinquir, daños a la industria petrolera y tráfico ilícito de material estratégico.

Este video registra la excarcelación de Adolfo Torres, exgerente de PDVSA Occidente. Torres es visto saliendo de las instalaciones de un centro de detención. La organización Foro Penal confirma su liberación con la aplicación de medidas cautelares

Diversas organizaciones de derechos humanos sostuvieron durante años que el ex ejecutivo debía ser considerado un preso político debido, entre otros factores, a que permaneció casi ocho años encarcelado sin recibir una sentencia definitiva.

El Foro Penal difundió un testimonio escrito atribuido a Torres, en el que describió las condiciones de su reclusión. Según ese relato, “permaneció en aislamiento en espacios muy pequeños, en ocasiones a oscuras por días, en ocasiones con luz encendida por días”, además de permanecer en un “cuarto pequeño sin ventilación, en ocasiones con mucho calor o con mucho frío”.

El ex gerente permanecía recluido en el Centro de Formación para el Hombre Nuevo El Libertador, conocido como Fénix, ubicado en el estado Carabobo. De acuerdo con Foro Penal, recuperó la libertad bajo medidas cautelares que incluyen la prohibición de salir del país y la obligación de presentarse cuando sea requerido por el tribunal competente.

Tras estas dos excarcelaciones, organizaciones de derechos humanos reiteraron que centenares de personas continúan privadas de libertad por razones políticas en Venezuela. El Foro Penal indicó que actualmente documenta 372 presos políticos en el país, mientras que el régimen venezolano sostiene que esas personas fueron detenidas por la presunta comisión de delitos comunes y rechaza que existan encarcelamientos por motivos políticos.

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