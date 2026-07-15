Maltrato animal en la CDMX: estas son las 15 colonias con más denuncias ante la PAOT

Un perro detrás de una valla de alambre de púas, sobre un mapa con divisiones administrativas, ilustra el 73% de denuncias por maltrato animal que se cierran en la capital. (Jesús Avilés )

La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) reveló su informe anual de actividades 2025, como un ejercicio de rendición de cuentas ante la ciudadanía, en el que el maltrato animal se ha consolidado como el principal delito denunciado en la Ciudad de México, al acaparar el 48% del total de quejas ciudadanas.

Las agresiones y el descuido contra los animales reflejan la normalización de la violencia contra los seres sintientes. Un ejemplo reciente que generó indignación fueron las polémicas declaraciones de Pedro Sola, conductor del programa Ventaneando, quien expresó en televisión nacional su rechazo a los espacios pet-friendly en la capital. El presentador aseguró que la presencia de perros en centros comerciales y restaurantes le molestaba de sobremanera, al grado de tener “ganas de aventarles una carne envenenada”.

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Estas afirmaciones han sido criticadas por colectivos animalistas, quienes advirtieron que discursos como los del presentador fomentan la crueldad animal.

Maltrato animal supera al ruido y construcciones irregulares en denuncias

Las cifras de la PAOT apuntan a que durante el 2025, el maltrato animal encabezó quejas ciudadanas con un 48%, superando por un amplio margen las denuncias por construcciones irregulares (18.5%) y ruido (15%).

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Durante el año, la dependencia recibió 3 mil 861 denuncias por maltrato animal. Para atenderlas, el personal de la procuraduría realizó 5 mil 459 visitas de reconocimiento de hechos y destinó 16 de sus 146 investigaciones integrales exclusivamente a este rubro.

Un perro desaliñado y encadenado permanece sentado en un terreno embarrado y lleno de basura frente a un cobertizo de madera, evidenciando maltrato animal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De las 2 mil 831 denuncias concluidas en el año, el 73% se cerró por imposibilidad legal o material, es decir, casos en los que la PAOT no pudo constatar el maltrato animal. El 20.3% se resolvió por cumplimiento voluntario, mientras que el 6.07% restante se cerró por otros motivos, como desistimiento, denuncia penal o acción precautoria.

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Estos resultados fueron posibles por el trabajo interinstitucional entre la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Agencia de Atención Animal (Agatan) y la Brigada de Vigilancia Animal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Las 15 colonias de la CDMX con más denuncias por maltrato animal

Como parte de su informe, la autoridad ambiental presentó un mapa georreferenciado que exhibe los “focos rojos” de la capital. En el periodo acumulado de 2021 a 2025, tan solo 15 colonias (de las mil 562 que existen en la ciudad) concentraron 2 mil 026 denuncias.

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La distribución de los casos posiciona a la alcaldía Cuauhtémoc como la demarcación con más colonias en esta lista negra (5 en total), seguida de Coyoacán, Iztapalapa, Iztacalco y Venustiano Carranza, con dos cada una.

El ranking de las colonias con más quejas ciudadanas se conforma de la siguiente manera:

Pedregal de Santo Domingo (Coyoacán) - 254 denuncias Agrícola Oriental (Iztacalco) - 205 denuncias Doctores (Cuauhtémoc) - 156 denuncias Zona Rústica (Tlalpan) - 138 denuncias Guerrero (Cuauhtémoc) - 127 denuncias Moctezuma 2a. Sección (Venustiano Carranza) - 126 denuncias Centro (Cuauhtémoc) - 125 denuncias Agrícola Pantitlán (Iztacalco) - 124 denuncias Santa María La Ribera (Cuauhtémoc) - 119 denuncias Obrera (Cuauhtémoc) - 118 denuncias Jardín Balbuena (Venustiano Carranza) - 111 denuncias Unidad Vicente Guerrero (Iztapalapa) - 110 denuncias Zona Rústica (Xochimilco) - 108 denuncias Chinampac de Juárez (Iztapalapa) - 105 denuncias Pedregal de Santa Úrsula (Coyoacán) - 100 denuncias.

Un mapa de la Ciudad de México ilustra la concentración de 2 026 denuncias por maltrato animal en 15 colonias entre 2021 y 2025, señalando a Cuauhtémoc como la alcaldía con más casos. (PAOT)

Alcaldías con más colonias señaladas

Cuauhtémoc — 5 colonias

Coyoacán — 2 colonias

Iztapalapa — 2 colonias

Iztacalco — 2 colonias

Venustiano Carranza — 2 colonias

Tlalpan — 1 colonia

Xochimilco — 1 colonia

Muerte animal y acciones desde el Congreso

A inicios de junio, vecinos de Santa María Nativitas, en la alcaldía Xochimilco, denunciaron una jornada de esterilización gratuita que terminó con la vida de más de 50 animales de compañía.

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De acuerdo con reportes periodísticos, los dueños relataron que, dos o tres días después de la intervención quirúrgica, sus mascotas presentaron infecciones y vómitos. Frida, dueña de una gata víctima de esta jornada, narró a Telediario que los procedimientos se realizaron en condiciones insalubres. Los afectados presentaron una denuncia ante la Fiscalía de la Ciudad de México, que hasta el momento sigue sin respuesta.

El caso fue llevado al pleno del Congreso de la Ciudad de México por la diputada Luisa Fernanda Ledesma Alpízar, de Movimiento Ciudadano, quien hizo un llamado a la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), a la Agatan y a las 16 alcaldías para que informen a la ciudadanía sobre los protocolos de esterilización de animales de compañía.

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El planteamiento de la legisladora busca que las campañas masivas de esterilización no se midan únicamente por el número de animales intervenidos o por las metas de cobertura alcanzadas, sino que también se evalúe la calidad de los procedimientos, la valoración posterior a la cirugía y la capacidad de respuesta ante emergencias.

Una mujer interviene en el pleno del Congreso de la Ciudad de México, presentando una iniciativa de ley. El entorno es una sala legislativa con decoraciones doradas y mobiliario de madera. Una pantalla inferior muestra información sobre el Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio del Congreso de la Ciudad de México, III Legislatura, e incluye el hashtag #CONGRESOCDMX. Simultáneamente, una intérprete de lengua de señas aparece en un recuadro. La intervención se centra en propuestas para aumentar las penas por maltrato animal y sancionar la apología de la crueldad animal en la Ciudad de México.

Asimismo, este miércoles 15 de julio, la diputada de Morena, Elizabeth Mateos propuso aumentar la pena de las sanciones aplicables a los actos de crueldad, maltrato y muerte intencional de animales:

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Lesionar gravemente a un animal: Pena actual: de uno a tres años de prisión Propuesta: de cuatro a ocho años de prisión Quitar la vida a un ser sintiente: Pena actual: de dos a seis años de prisión Propuesta: de diez a quince años de prisión Apología de la crueldad animal: Pena actual: no especificada Propuesta: hasta cuatro años de prisión Prisión domiciliaria por edad (mayores de 60 años) en casos de reincidencia: Pena actual: posibilidad de cumplir la condena en domicilio Propuesta: eliminación del beneficio; la edad no exime de prisión efectiva en casos de conductas reiteradas de crueldad animal.