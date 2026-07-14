Terremotos reavivaron la discusión sobre la calidad del programa de viviendas del chavismo

Así quedó el complejo urbanístico Hugo Chávez en La Guaira, tras los dos terremotos que sacudieron Venezuela el miércoles 24 de junio. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Hugo Chávez vuelve a ser noticia por estos días. No ya por parte de la propaganda oficial, que desde su muerte en marzo de 2013 diariamente evoca al difunto comandante. Sino porque con el nombre del líder socialista se bautizó un complejo urbanístico construido por una empresa turca que resultó arrasado por el doblete sísmico del 24 de junio.

Inaugurado siete meses después de su defunción, el urbanismo Hugo Chávez se levantó en Playa Grande, estado La Guaira, declarado zona de desastre tras los dos terremotos que hasta la fecha han dejado 4.561 fallecidos. Constaba de 196 torres de 16 apartamentos cada uno y su edificación estuvo a cargo del Grupo Summa de Turquía.

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Como tantos otros que cayeron por los movimientos telúricos de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala de Richter, la también llamada Ciudad Chávez es producto de la Misión Vivienda Venezuela, proyecto lanzado por el extinto presidente en abril de 2011 con el fin de “construir viviendas de forma masiva para el pueblo venezolano, rompiendo con la lógica capitalista que mercantilizaba el hogar”, define el Ministerio de Hábitat y Vivienda.

Vista aérea de la llamada Ciudad Chávez, complejo construido por una empresa turca en el marco de la Misión Vivienda. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Desde su origen, la Misión Vivienda recibió críticas por supuestas fallas en su planificación y ejecución. El programa gubernamental, en el que intervinieron socios tradicionales del chavismo como Cuba, Irán y Bielorrusia, también fue cuestionado por la opacidad en el manejo de recursos, uso de materiales y asignación de contratos.

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La destrucción de un número importante de torres de la Misión Vivienda ha reavivado el debate sobre la calidad de estas edificaciones. Sin embargo, el gobierno de Delcy Rodríguez se defiende esgrimiendo que la mayoría de los urbanismos que se desplomaron habían sido erigidos por el sector privado.

Balance

“Hay miles de edificios afectados, hay algunos cientos, tal vez 200 edificios, que se desplomaron. De esos 200 edificios, algunos de los que se cayeron fueron construidos dentro del marco de la Misión Vivienda, (pero) hay otros cientos de edificios que pertenecen a desarrollos privados”, argumentó en una entrevista el comisionado presidencial de Habitabilidad y ministro de Transporte, Francisco Garcés.

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El balance oficial hasta el 13 de julio registra 856 edificios afectados y otros 190 colapsados.

El complejo urbanístico Hugo Chávez se inauguró siete meses después de la muerte del líder de la revolución socialista. Los terremotos arrasaron con estas viviendas, donde residían unas 3 mil familias. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Garcés indicó que “politizar o hacer un señalamientos acerca de un grupo de edificios no solo no es favorable sino que carece de rigor científico y profesional”. Recordó que “en Caracas se cayeron diez edificios, ninguno de la Misión Vivienda”, e insistió en que en La Guaira “se cayeron muchos más del ejercicio privado”.

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El antiguo decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Gustavo Izaguirre, estima que en el país existen 8 millones de viviendas, de las cuales un tercio han sido realizadas por el Estado venezolano en todas las épocas.

El profesor de la UCV coincide en que el doblete sísmico arrasó con todo a su paso y en que no se debe politizar la discusión, al tiempo que plantea algunos elementos a evaluar para identificar los factores humanos que pudieron agravar la tragedia causada por la naturaleza.

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Responsables

En los casos de los desarrollos “cuya tecnología se trajo de afuera”, verbigracia Ciudad Chávez, Izaguirre se pregunta si ingenieros y arquitectos venezolanos debidamente colegiados validaron esos sistemas constructivos, tomando en cuenta el alto riesgo sísmico que presenta Venezuela.

“En todas las obras debe haber un profesional inscrito con licencia para proyectar y construir en Venezuela, que se ajuste a la normativa local. Si se hizo algo diferente, los involucrados sean públicos o privados tienen que responder”, observa el académico.

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El colapso de decenas de edificios ha complicado las labores de rescate en el estado La Guaira, declarado zona de desastre tras el dobleme sísmico del 24 de junio. REUTERS/Gaby Oraa

Izaguirre sostiene que más que el tipo de vivienda, aquí lo que debe analizarse es la condición del suelo. Recuerda que el plan de ordenamiento territorial de La Guaira de 2006 recomendaba hacer un mapa de microsectores sísmicos en toda la costa del litoral, donde se levantaron posteriormente varios complejos de la Misión Vivienda.

“Justamente por el tipo de suelo, que es muy blando, arenoso o de formación muy reciente, al haber una aceleración muy fuerte iba a pasar esto”, sostiene el experto, quien pregunta: “¿Se hizo ese mapa? ¿Las edificaciones no tenían un sistema de fundación adecuado porque no teníamos la información?”.

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A ojo

La Misión Vivienda fue una de las principales banderas empuñadas por Chávez para alcanzar la reelección en 2012. Tras su muerte, el régimen continuó con el programa y afirma que hasta la fecha ha entregado 5,58 millones de unidades habitacionales.

Marco Negrón, ex decano de la Facultad de Arquitectura de la UCV y miembro de la Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat, siempre expresó sus reservas sobre el programa gubernamental y tacha de falsas las estadísticas divulgadas por el chavismo.

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Los terremotos prácticamente destruyeron al estado La Guaira, región playera que históricamente ha sido uno de los principales destinos turísticos del país. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

“Aunque había muchos indicios preocupantes en relación a la cuestión estructural y constructiva, era imposible verificarlo: cero información, un enorme número de empresas extranjeras involucradas, pues la industria venezolana de la construcción ya había sido liquidada, pero además no permitían el acceso a los edificios y no hubo inspección”, apunta.

Negrón es tajante: “No había planificación ni urbanismo. Desde un helicóptero, con ‘ojo experto’, Chávez elegía los terrenos disponibles. Mucha improvisación y cero asesoría de expertos”.