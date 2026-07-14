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Sheinbaum descarta que Mundial 2026 ocasionó baja en homicidios dolosos en México durante junio: “Es una tendencia”

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo apuntó que la baja en este delito es resultado del trabajo de su admnistración

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Claudia Sheinbaum Pardo presenta una gráfica del promedio diario de homicidio doloso con datos de septiembre de 2024 a junio de 2026
Claudia Sheinbaum Pardo presenta una gráfica del promedio diario nacional de homicidio doloso de septiembre de 2024 a junio de 2026, la cual señala una reducción del 48%. (Presidencia )

Durante la conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo de este martes 14 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que la baja en homicidios dolosos registrada en junio tenga relación con la celebración del Mundial 2026 en México.

La presidenta sostuvo que la disminución de asesinatos forma parte de una tendencia sostenida desde el inicio de su administración.

Sheinbaum señaló que solo una caída atípica en un mes específico podría asociarse a un evento extraordinario. “En el mes de enero, por ejemplo, muchas veces es un mes con menos homicidios; hay comportamiento estacional”, explicó.

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Sin embargo, reconoció que la participación de la ciudadanía en el espacio público contribuye a la reducción de la inseguridad. Sin embargo, puntualiza que los datos de junio responden a la misma tendencia descendente observada desde que asumió el gobierno.

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