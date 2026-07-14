Venezuela

Delcy Rodríguez nombró encargado de negocios en Estados Unidos al ex ministro de Comercio Exterior

Johann Álvarez Márquez asume la representación diplomática venezolana en momentos de acercamiento con Washington. Su antecesor Félix Plasencia asumió como canciller de Relaciones y Comercio Exterior

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Johann Álvarez Márquez, nuevo encargado de negocios de Venezuela en Estados Unidos (archivo)
Johann Álvarez Márquez, nuevo encargado de negocios de Venezuela en Estados Unidos (archivo)

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, nombró este martes nuevo encargado de negocios en Estados Unidos a Johann Álvarez Márquez, destituido el lunes del Ministerio de Comercio Exterior por una fusión con la Cancillería.

“Informo que he decidido designar a Johann Álvarez Márquez como nuevo encargado de negocios de Venezuela en los Estados Unidos; con la misión de representar los intereses de nuestro país y avanzar en esta nueva etapa de diálogo, cooperación y respeto mutuo, promoviendo una relación basada en el derecho internacional y el entendimiento entre ambas naciones", dijo Rodríguez en su cuenta en Telegram.

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Álvarez Márquez, quien es economista, llega como nuevo representante de Venezuela en Estados Unidos, luego de que la mandataria removiera el lunes del cargo a Félix Plasencia para nombrarlo como su nuevo canciller de Relaciones y Comercio Exterior.

Foto de archivo del excanciller Félix Plasencia. EFE/Carlos Ortega
Foto de archivo del excanciller Félix Plasencia. EFE/Carlos Ortega

Con estos cambios, el hasta el lunes canciller Yván Gil pasó a ser el nuevo ministro de Ciencia y Tecnología, en sustitución de Gabriela Jiménez, quien estuvo al frente de esa cartera desde junio de 2019.

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Cambios en medio de la emergencia por el terremoto

La nueva remodelación en el gabinete ocurre en medio de la gestión de la tragedia causada por el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado 24 de junio, que afectó la zona norte de Venezuela, especialmente el estado La Guaira, cercano a Caracas, y que ha dejado más de 4.500 fallecidos.

Delcy Rodríguez visita en Caracas un campamento de desplazados por los terremotos en Venezuela. (archivo/Presidencia de Venezuela)
Delcy Rodríguez visita en Caracas un campamento de desplazados por los terremotos en Venezuela. (archivo/Presidencia de Venezuela)

El pasado 5 de julio, Rodríguez designó a Francisco Garcés como ministro de Transporte, en sustitución de Jacqueline Farías, a quien ordenó conducir “los esfuerzos de recuperación de viviendas e infraestructura” a través de la recién creada Gran Misión Venezuela Renace.

Dos días después, nombró a José David Cabello, hermano del líder chavista Diosdado Cabello, como presidente de la estatal Petroquímica de Venezuela (Pequiven), tras 18 años como superintendente del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera (Seniat).

El acercamiento diplomático con Washington

Desde que asumió como jefa de Estado encargada el pasado enero, tras la captura de Nicolás Maduro, Rodríguez ha renovado el gabinete en medio de su estrecha colaboración con Washington.

Ambos países estuvieron sin relaciones siete años, hasta marzo pasado, cuando acordaron formalmente restablecer lazos diplomáticos.

En lo que va de 2026 su cooperación se ha traducido en una apertura inédita para el chavismo de sectores estratégicos como el petrolero, el minero y el eléctrico al capital privado y extranjero.

Hoy esa colaboración ha sumado la respuesta a la tragedia, tras la que el Gobierno estadounidense desplegó equipos de búsqueda y rescate, así como fuerzas militares que apoyan operaciones de ayuda lideradas por el Departamento de Estado, según Washington.

(Con información de EFE)

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