Venezuela

La Asamblea Nacional de 2015 confirmó que la hoja de ruta con el chavismo impulsará reformas al sistema electoral de Venezuela

El plan, que comenzará el 1 de agosto, también contempla el restablecimiento de las garantías para la participación política. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, respaldó la iniciativa

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Un hombre calvo con traje oscuro y una mujer con traje oscuro sentados en sofás blancos. Una mesa de cristal con un busto y un papel rojo
La presidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela electa en 2015, Dinorah Figuera, habla con el titular del actual Parlamento, Jorge Rodríguez

La Asamblea Nacional de Venezuela electa en 2015 confirmó que la hoja de ruta acordada con el chavismo buscará fortalecer el sistema electoral, las instituciones democráticas y las garantías para la participación política. La agenda de trabajo comenzará el próximo 1 de agosto y forma parte de un plan diseñado para impulsar la recuperación institucional del país, en paralelo con las labores de reconstrucción tras los terremotos registrados el pasado 24 de junio.

El anuncio fue realizado mediante un comunicado difundido por la presidenta del Parlamento de 2015, Dinorah Figuera, quien explicó que esta nueva etapa estará sustentada en una agenda política y técnica con objetivos concretos para avanzar hacia la recuperación democrática de Venezuela.

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"En mi condición de presidente de la Asamblea Nacional (2015) asumo el compromiso y la voluntad política de impulsar una hoja de ruta técnica y política bilateral, sustentada en una agenda de trabajo con objetivos y hitos concretos, que permita abordar los temas fundamentales para consolidar el camino hacia la recuperación de la democracia en Venezuela“, escribió Figuera en su cuenta de X.

La dirigente agregó que la iniciativa representa un compromiso para desarrollar un proceso institucional de largo plazo.

Documento oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Asamblea Nacional, con escudo nacional y texto de un comunicado
La Asamblea Nacional de Venezuela de 2015 confirma una hoja de ruta con el chavismo para impulsar reformas en el sistema electoral y fortalecer las instituciones democráticas del país

"Elevamos las banderas de la fe y de la esperanza“, agregó.

El comunicado señala que la agenda tendrá como prioridades el fortalecimiento de las instituciones democráticas, el sistema electoral y el restablecimiento de las garantías para la participación política. De acuerdo con el documento, esos tres ejes servirán de base para promover la estabilidad del país e iniciar una nueva etapa orientada a la recuperación nacional.

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El texto también relaciona ese proceso con la reconstrucción posterior a los terremotos que afectaron a Venezuela. Según el documento, la emergencia demostró la necesidad de coordinar esfuerzos para atender simultáneamente la crisis humanitaria y la recuperación institucional.

"La respuesta de los Estados Unidos ha reafirmado que Venezuela no está sola. La ayuda humanitaria, la recuperación y la reconstrucción forman parte de un mismo esfuerzo orientado al bienestar del pueblo venezolano“, señala el comunicado.

Asimismo, la Asamblea Nacional de 2015 reiteró su compromiso de desarrollar esta hoja de ruta mediante un trabajo técnico e institucional y expresó su agradecimiento al Gobierno de Estados Unidos por el respaldo brindado durante la emergencia y por su acompañamiento a las iniciativas dirigidas al fortalecimiento de la institucionalidad democrática.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, respaldó la iniciativa entre el chavismo y la oposición
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, respaldó la iniciativa entre el chavismo y la oposición

El comunicado recibió además el respaldo del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien lo compartió en su cuenta oficial de X pocos minutos después de su publicación.

El anuncio representa un nuevo paso dentro de los contactos políticos iniciados semanas atrás entre representantes del régimen chavista y la Asamblea Nacional elegida en 2015. Las conversaciones comenzaron el pasado mes de junio, cuando el titular del actual Parlamento controlado por el chavismo, Jorge Rodríguez, sostuvo una reunión con Dinorah Figuera para explorar una agenda de entendimiento entre ambas partes. Sin embargo, el proceso quedó temporalmente suspendido tras los terremotos del 24 de junio, que dejaron miles de fallecidos y provocaron graves daños en distintas regiones del país.

Ese proceso de diálogo se desarrolló en paralelo con un renovado respaldo de Washington al Parlamento elegido en 2015. También en junio, la Embajada de Estados Unidos en Caracas informó sobre una reunión entre el encargado de negocios estadounidense, John Barrett, y Dinorah Figuera, en la que ratificó el reconocimiento de esa Asamblea Nacional como la “última instancia democrática reconocida” por el Gobierno estadounidense en Venezuela.

Tres personas, dos hombres y una mujer, de pie, en atuendo formal. Barandilla de metal oxidado. Fondo de paisaje con árboles, edificios y cielo nublado
Reunión entre el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, y la dirigente opositora Dinorah Figuera

Tras ese encuentro, Barrett aseguró que la administración del presidente Donald Trump mantendrá su apoyo a las iniciativas orientadas a una salida política para el país. "Seguiremos apoyando estos esfuerzos entre las autoridades institucionales en favor de una reconciliación política, un elemento clave del plan de tres fases impulsado por el presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio“, afirmó el diplomático.

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