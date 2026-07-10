Gilda Lozoya Austin libra la cárcel: enfrentará proceso por caso Agronitrogenados en libertad provisional

(Cortesía)

La jueza de control Nora Ileana García Peralta rechazó este jueves la petición de la Fiscalía General de la República (FGR) de enviar a prisión a Gilda Susana Lozoya Austin y ratificó que siga su proceso por el caso Agronitrogenados con libertad provisional.

La juzgadora desestimó los 18 nuevos elementos de investigación que la Fiscalía presentó para acreditar riesgo de fuga tras una audiencia de más de 10 horas en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte.

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Lozoya Austin sale de la audiencia con las mismas condiciones con las que entró: brazalete electrónico, firma quincenal ante la Unidad de Medidas Cautelares y pasaporte retenido.

Al término de la diligencia, la hermana del exdirector de Pemex Emilio Lozoya Austin se dijo inocente y acusó “perversidad” y “acoso” de la FGR.

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Gilda Lozoya Austin fue detenida el pasado 1 de julio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México al regresar de Ámsterdam. La orden de aprehensión en su contra había sido emitida desde el 22 de junio de 2023, más de tres años antes de su ejecución.

La jueza desmontó los argumentos de la FGR uno por uno

Planta fertilizante de Agronitrogenados. X: @lipizzan1980

García Peralta fue directa al cuestionar la solidez de la acusación: “Venir con información no actualizada no es posible para justificar prisión preventiva”, expresó la juzgadora. Señaló que la FGR no puede solicitar una medida tan grave sin contar con datos actualizados que la sustenten.

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La jueza también descartó el saldo de 339 mil 997 pesos que Lozoya Austin tiene en su Afore: la FGR lo obtuvo sin orden judicial y la juzgadora lo consideró inadmisible como prueba de riesgo de fuga.

García Peralta también cuestionó la capacidad investigadora de la Fiscalía: “Si no pueden hacer una investigación, ¿cómo pueden decir que se ocultó?”, documentó Milenio.

Al concluir la audiencia, dejó en claro que la decisión no cierra el caso: “Con esta decisión no se genera impunidad, sino que se garantiza su presencia. Esto aún no termina”.

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La FGR acumula un segundo revés en el caso

Gilda Susana Lozoya Austin enfrenta cargos por operaciones con recursos de procedencia ilícita vinculadas al caso Agronitrogenados. (Cuartoscuro/FGR)

La ratificación de la libertad provisional es el segundo golpe de la FGR en este expediente. El martes 7 de julio, tras una audiencia de más de 14 horas, García Peralta vinculó a proceso a Gilda Susana por operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la hipótesis de depositar dinero del extranjero a México para ocultar su origen.

En esa misma sesión, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva, pero la juzgadora pospuso el debate: la defensa argumentó que recibió 150 fojas con nuevos datos de prueba pasadas las once de la noche, sin tiempo para revisarlas.

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La FGR sostiene que, entre junio y noviembre de 2012, Lozoya Austin recibió 3.4 millones de dólares en una cuenta de la empresa fachada Tochos Holding Limited, abierta en un banco de Ginebra, Suiza, provenientes de Altos Hornos de México (AHMSA), empresa entonces encabezada por Alonso Ancira Elizondo. La investigación indica además que Gilda Susana habría fungido como prestanombres de esa empresa fachada para encubrir actos de corrupción y triangular los recursos.

Emilio Lozoya y Alonso Ancira. FOTO: ARCHIVO JUAN PABLO ZAMORA /CUARTOSCURO.COM

Según la acusación, Emilio Lozoya Austin cedió a su hermana la titularidad de esa cuenta para ocultar la ruta del dinero, que derivó en la compra a sobreprecio de la planta de fertilizantes Agronitrogenados en Pajaritos, Veracruz, por 275 millones de dólares. Una parte de esos fondos habría financiado la adquisición de una residencia en la colonia Lomas de Bezares, en la alcaldía Miguel Hidalgo, valuada en 34 millones de pesos. El inmueble fue adjudicado al Gobierno Federal mediante extinción de dominio.

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El abogado defensor Alejandro Rojas Pruneda señaló desde la audiencia del martes que el caso es político y que la presión viene de la Presidencia de la República.

Emilio Lozoya fue extraditado a México en 2020 y permaneció más de dos años en prisión preventiva. Su proceso por Agronitrogenados quedó suspendido en agosto de 2023, cuando un juez determinó que el pago de Ancira lo beneficiaba de forma automática. Actualmente solo enfrenta cargos activos por el caso Odebrecht.

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