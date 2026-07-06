Memo Martínez pide “levantar la cara” tras eliminación de México del Mundial 2026

Los mexicanos Julián Quiñones y Guillermo Martínez celebran tras el partido la clasificación de México para los octavos de final del Mundial. REUTERS/Eloisa Sánchez

El delantero Memo Martínez pidió a la afición mexicana levantar la cara tras la eliminación en octavos de final del Mundial 2026, luego de caer 3-2 ante Inglaterra en el estadio Azteca. “Juntos como país y como equipo somos más fuertes”, dijo el jugador al término del partido disputado este domingo.

Martínez reconoció que la derrota duele, pero subrayó que el equipo se va con algo más que un marcador adverso. “Obviamente siempre la derrota va a ser dolorosa, pero también nos queremos llevar mucho la alegría que pudimos transmitir a la afición, a todo un país”, señaló.

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La selección mexicana cayó ante un Inglaterra que necesitó un doblete de Jude Bellingham y un penal de Harry Kane —su sexto gol en el torneo— para doblegar a un Tri que no había recibido ningún gol en sus cuatro partidos anteriores. La racha de imbatibilidad llegó a 396 minutos antes de romperse.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 Mexico's Guillermo Martinez heads at goal REUTERS/Eloisa Sanchez

El partido arrancó con una hora de retraso por tormenta, pero eso no enfrió al Azteca. La afición entonó canciones de Los Ángeles Azules, Juan Gabriel y El Tri, abucheó los temas de Oasis, Blur y Queen, y lanzó el grito homofóbico en cada despeje del portero inglés Jordan Pickford.

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“Lo más importante es que la gente se sintió identificada con este equipo”

Martínez destacó la conexión entre el equipo y su afición como el saldo más valioso del torneo. “Creo que lo más importante es que la gente se sintió identificada con este equipo”, afirmó. “La conexión que se tuvo con la gente fue impresionante”.

El delantero recordó que México llegó al partido con la ilusión colectiva resumida en la frase viral “¿Y si sí?”, que acompañó al Tri desde la fase de grupos. Esa misma energía estuvo presente desde el arranque del torneo. “Desde la inauguración, que no fue un partido sencillo, cada partido tuvo su grado de dificultad y la selección se supo reponer”, dijo Martínez, en referencia a la victoria 2-0 ante Ecuador en la primera fase. “Nos ilusionamos, creímos y sobre todo tuvimos fe”.

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El Tri salió a presionar desde el primer minuto. Al 15′, Raúl Jiménez conectó un cabezazo de esquina que obligó a Pickford —el portero al que más goles le ha marcado en la Liga Premier— a responder con un manotazo. México dominaba cuando Inglaterra encontró el resquicio: Bukayo Saka desbordó por la derecha y centró para que Bellingham anotara de palomita al 36′. Dos minutos después, Bellingham volvió a marcar para el 2-0.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 Mexico's Guillermo Martinez and teammates look dejected after the match as Mexico are eliminated from the World Cup REUTERS/Henry Romero

La reacción del estadio con el “Sí se puede” tuvo efecto inmediato. Julián Quiñones descontó al 42′ para el 2-1 tras aprovechar un rebote de Ezri Konsa. El Tri tenía oxígeno y, al 54′, Inglaterra quedó con diez por la expulsión de Jarell Quansah, quien entró con los tacos sobre Jesús Gallardo.

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La superioridad numérica no rindió frutos. El portero Raúl Rangel cometió penal sobre Anthony Gordon y Kane cobró al 60′ para el 3-1. El mismo Kane provocó el 3-2: una falta en el área sobre Brian Rodríguez que Jiménez convirtió desde los once pasos al 69′. No hubo más. Fue la tercera derrota de México en juego oficial dentro de su propio estadio.

Martínez también reconoció que México tuvo que superar la percepción de inferioridad que a veces pesa sobre la selección. “Muchas veces por el hecho de ser mexicanos se nos puede minimizar. Pero en este torneo se vio que estábamos para competir con cualquiera”, declaró. El equipo, dijo, tenía claro que si caía, lo haría de pie.

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“Falta poco”: Martínez ve al Tri en ascenso

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Mexico v England - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 Mexico's Guillermo Martinez in action with England's Marc Guehi, Dan Burn and Jordan Pickford REUTERS/Eloisa Sanchez

Más allá del golpe de la eliminación, Martínez proyectó optimismo sobre el futuro de la selección. “Sabemos que vamos por buen camino. Esto va más allá del futbol”, afirmó. Sus últimas palabras ante los micrófonos fueron directas: “Falta poco”.

El jugador reconoció que los octavos de final siguen siendo el techo que México no logra romper, pero confió en que el proceso actual tiene bases sólidas. “La selección mexicana está en muy buenas manos. Se viene trabajando muy bien y creo que tenemos los objetivos muy claros”. “Hoy se vio reflejado que si creemos podemos competir con quien sea”.

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Inglaterra, que avanza a cuartos de final, enfrentará a Noruega el 11 de julio en Miami. México, en cambio, cierra su participación en el Mundial que coorganiza junto con Estados Unidos y Canadá con una tercera derrota en juego oficial dentro de su propio estadio.