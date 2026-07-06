Prensa mexicana se divide entre el orgullo y el reproche tras la caída del Tri ante Inglaterra: “Así, sí”

El conjunto azteca se quedó a un paso de poder continuar en el torneo. (REUTERS/Raquel Cunha)

La dolorosa eliminación de la Selección Mexicana en los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ante Inglaterra desató un torrente de emociones en todo el país. Tras noventa minutos de drama, entrega y errores costosos en la cancha del Estadio Azteca, las principales voces del periodismo deportivo en México acudieron a las plataformas digitales para plasmar su análisis.

Entre el aplauso al esfuerzo comandado por Javier Aguirre y la implacable crítica a las fallas puntuales, la opinión pública se fracturó en un debate sobre el verdadero significado de esta derrota.

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Las voces del orgullo: Competición digna ante una potencia

Para un sector importante de la crítica, las formas en las que se despidió el conjunto tricolor dejaron un sabor de boca muy distinto al de pasadas Copas del Mundo. El analista de TUDN, David Faitelson, fue uno de los más vocales al defender el desempeño del equipo, asegurando que la caída no debe catalogarse bajo el viejo adjetivo del descalabro absoluto.

“Éste no es un fracaso. Perdiendo como perdió hoy México, es totalmente esperanzador… Hay que formar más jugadores y mandarlos a las mejores ligas del mundo… No hay otro camino…”, desmenuzó el polémico periodista.

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Para Faitelson, el nivel mostrado ante los británicos dejó ver una evolución: “Digno juego mexicano. Compitió ante una potencia mundial… Lo hizo bien. Nada que reclamarles… Toda la concentración y confianza defensiva de descompuso esta con tres errores puntuales que costaron goles… Ni hablar. Alcanzo para algo muy digno. Hay que seguir trabajando.”

Julián Quiñones fue el mejor jugador en toda la competencia. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

En esa misma línea de agradecimiento y pundonor se mantuvo Javier Alarcón, quien valoró la entrega de los seleccionados de principio a fin, dedicando un efusivo mensaje al cuerpo técnico: “¡Así, SI! Ni hablar. Honor al TRi. Gracias Vasco! Gracias jugadores!”.

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Asimismo, el experimentado analista Roberto Gómez Junco resumió el sentir de miles de aficionados con una frase contundente que reflejó el equilibrio del encuentro: “Gran juego que no alcanzó”.

El dolor de la ilusión rota: “Nos despertaron del sueño”

La cercanía del empate y el hecho de jugar con un hombre más durante gran parte del segundo tiempo hicieron que la eliminación calara con mayor profundidad en los narradores que vivieron el torneo a flor de piel. Andrés Vaca, la voz principal de las transmisiones oficiales del Tri, no ocultó su tristeza, matizada con un profundo sentimiento de pertenencia.

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“Muy orgulloso de este grupo. Agradecido por todo lo que nos hicieron sentir estas semanas. Las más felices de mi vida. Gracias, México”, apuntó Vaca, para luego admitir el pesar del desenlace: “Duele muchísima esta eliminación. Sobre todo porque hubo tiempo para empatar. Duele por los errores que se cometieron y porque, por un momento, todos pensamos que esta era la noche”.

Los futbolistas mexicanos quedaron destrozados tras la derrota. (AP Foto/Natacha Pisarenko )

El golpe de realidad también caló hondo en Raoul “El Pollo” Ortiz, quien apuntó con nostalgia el final del camino mundialista en casa: “Nos despertaron del sueño. Y cómo duele ver la realidad”.

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Por su parte, Carlos Guerrero, el popular “Warrior”, tradujo la desolación de la fanaticada al silbatazo final: “Se acabó. Con el corazón en la mano palpitando fuerte duele decirlo. Se acabó”.

El sector implacable: Críticas tácticas y nombres propios

No todo fue benevolencia. Como es costumbre en los momentos de alta tensión, las fallas individuales y las decisiones desde el banquillo fueron el blanco principal de los cuestionamientos más severos de la noche. Majo González puso el dedo en la llaga al señalar los descuidos recurrentes del futbolista mexicano y arremetió de forma directa contra los cambios tácticos del “Vasco” Aguirre en el segundo tiempo.

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“Estuvimos tan cerca. Los errores de siempre. De siempre”, lamentó la narradora. Posteriormente, cuestionó severamente la salida del anotador del primer gol azteca: “Con uno menos tu rival y saca a Quiñones. El más eléctrico de todos. El que había demostrado que todo le salía, miedo a nada. Y lo saca. Ahí lo mató”.

Fiel a su estilo provocador y punzante, Álvaro Morales no buscó matices románticos y cargó la responsabilidad de la debacle directamente sobre los elementos pertenecientes al Club Deportivo Guadalajara, señalando al arquero Raúl Rangel y al extremo Roberto Alvarado por su accionar en los momentos cumbre del cotejo.

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“Que nunca se olvide: el portero de las Chivas, el Tala, comete el penal de nuestra eliminación. Y, su compañero de equipo, el Piojo volvió a la intrascendencia de siempre”, sentenció Morales.

Raúl Rangel no logró mantener invicto su arco. (REUTERS/Daniel Becerril)

El Mundial de 2026 cierra su capítulo en territorio nacional para la Selección Mexicana. Entre aplausos por el coraje mostrado ante una de las mejores plantillas del planeta y los lamentos por las desatenciones que impidieron la hazaña, el balompié azteca entra ahora en una etapa de profunda evaluación, sabiendo que se estuvo a solo un paso de cambiar la historia.

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