EEUU desplegó más de 900 efectivos y cinco drones en Venezuela para reforzar las tareas de respuesta tras los devastadores terremotos

Aviones militares del Cuerpo de Marines de EE. UU. en la pista, mientras se despliegan equipos estadounidenses para apoyar las operaciones de socorro tras los terremotos en Venezuela (REUTERS)

La llegada de más de 900 efectivos estadounidenses a Venezuela y la presencia de otros 800 en bases de Puerto Rico y Curazao marcan un nuevo capítulo en la relación militar entre Estados Unidos y Venezuela, tras los terremotos que sacudieron al país sudamericano la semana pasada.

Según detalló el general Francis Donovan, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, en conversación con Reuters, las fuerzas estadounidenses realizaron operaciones de búsqueda y rescate, reactivaron el Aeropuerto de Maiquetía y movilizaron recursos aéreos y navales para facilitar la llegada de ayuda humanitaria.

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“Nosotros fuimos los primeros en llegar al terreno para ayudar a los rescatistas a remover los escombros en busca de supervivientes”, detalló Donovan, a la vez que subrayó el papel de los marines en los momentos iniciales posteriores al desastre.

El despliegue incluyó el uso de al menos cinco drones MQ-9 Reaper sobre territorio venezolano. Estos equipos, junto a una célula de apoyo en Miami, están “reforzando el panorama de inteligencia para las autoridades venezolanas”. Donovan precisó: “Estamos utilizando algunos de los mismos recursos que podríamos usar para rastrear amenazas hemisféricas para ahora asegurarnos de que las carreteras estén abiertas y de que sepamos dónde están los edificios dañados”.

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Asi trabajan los Marines estadounidenses entre los escombros de La Guaira (@SOUTHCOM vía X)

El giro en la cooperación militar es todavía más notorio si se considera que, el 3 de enero pasado, fuerzas estadounidenses capturaron al ex dictador Nicolás Maduro para trasladarlo a Nueva York y juzgarlo por cargos de narcotráfico. “El 3 de enero no fue hace tanto tiempo. Y piensen en cómo ha evolucionado esta relación”, reflexionó Donovan sobre el inesperado cambio de escenario.

Las labores de rescate en Venezuela están marcadas por la urgencia y la dificultad. Los sismos, de magnitud 7,2 y 7,5, derribaron edificios y dejaron a miles de víctimas atrapadas bajo los escombros. Durante el sexto día de operaciones, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que solo se había logrado rescatar a un superviviente: “un niño de 3 años”.

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La rápida disminución de las probabilidades de encontrar sobrevivientes motivó el despliegue de recursos internacionales. El ejército estadounidense facilitó el traslado aéreo de civiles y equipos de rescate, incluyendo personal de Fairfax, Virginia, que logró rescatar a una madre y su bebé de nueve meses, según mostró un video difundido el fin de semana por el Comando Sur vía X.

Asi trabajan los Marines estadounidenses entre los escombros de La Guaira (SOUTHCOM vía X)

Las operaciones de ayuda humanitaria en Venezuela se activaron tras los terremotos registrados la semana pasada, con la intervención de fuerzas estadounidenses y equipos internacionales. El despliegue se centró en tareas de búsqueda y rescate, reactivación de infraestructuras y reparto de suministros. Las autoridades venezolanas reconocieron la dificultad para responder rápidamente por limitaciones de recursos y daños previos en la infraestructura.

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Donovan señaló que la operación es “muy compleja desde el punto de vista logístico” y puso el foco en evitar que la ayuda se acumule en los puntos de entrada y no llegue a las zonas más afectadas. “Ahí es donde estos eventos a veces pueden salir mal. Se trae demasiado material y no se cuenta con la logística necesaria para luego trasladar (la ayuda) a las zonas afectadas”, advirtió.

Durante los primeros días, los residentes tuvieron que recurrir a sus propias manos, palas y cuerdas para buscar a sus familiares bajo los escombros. El sábado, la televisión estatal mostró maquinaria pesada trabajando en algunas zonas, mientras los residentes relataban que equipos extranjeros les habían ayudado a recuperar cuerpos.

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Asi trabajan los Marines estadounidenses entre los escombros de La Guaira (SOUTHCOM vía X)

Consultado sobre la frustración de la población venezolana ante la respuesta oficial, Donovan reconoció que Caracas enfrenta las consecuencias de “décadas anteriores de mala gestión que básicamente habían arruinado la infraestructura del país”. También alertó sobre la escasez de medicamentos y personal hospitalario, factores que, a su juicio, pueden incrementar el descontento social.

El comandante del Comando Sur evitó hacer proyecciones sobre la duración de la misión militar estadounidense en Venezuela, recordando que la coordinación general de la ayuda recae en el Departamento de Estado. Aun así, fue claro: “No se habla de quedarse... Nos vamos cuando terminamos”.

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A pesar de la excepcionalidad de la operación, Donovan vislumbra la posibilidad de que el esfuerzo humanitario abra una nueva etapa en las relaciones militares entre ambos países. “Si esto abre la puerta a una mejor relación entre militares, por supuesto que estaremos listos para seguir adelante”, sostuvo el general estadounidense.

(Con información de Reuters)