"Salí a comprar helado": el impactante video que muestra los primeros momentos después del terremoto en Venezuela

Un video muestra la reacción de las personas y la nube de polvo que cubre la zona

Un video de los terremotos en Caracas mostró el momento en que el norte de Venezuela tembló el miércoles 24 de junio de 2026, con ventanas que estallaron, personas que salieron corriendo y una nube de polvo cerca de una vía con escombros. Reuters verificó la grabación e indicó que su autor, Jeremías Loscher, relató en Instagram que el sismo lo sorprendió en plena calle.

El video deja ver daños inmediatos de los terremotos en el entorno de Caracas y fue confirmado con edificios, carteles comerciales, trazado vial y vegetación coincidentes con imágenes de archivo y satelitales. La agencia también informó que el Gobierno dijo que 235 muertos fueron trasladados a centros médicos tras los sismos de magnitud 7,2 y 7,5, mientras EFE señaló que cientos de damnificados seguían a la intemperie dos noches después en Catia La Mar.

PUBLICIDAD

El video muestra ventanas que se rompen en edificios y a varias personas que abandonan un recinto a la carrera.

También se ve polvo sobre una carretera con restos de escombros, cerca de donde se derrumbó un edificio, mientras la gente cruza la zona.

Loscher, realizador audiovisual residente en Venezuela, escribió en una publicación de Instagram: “Me dirigía a comprar un helado del Mykonos cuando me sorprendió el asunto (se refiere al terremoto) en medio de la calle. Tan solo llevo un año en Venezuela y ya he pasado por la muerte de mi padre, una intervención militar y ahora un doble terremoto. ¿Algo más?… Ahora empieza la verdadera reconstrucción”.

PUBLICIDAD

El alcance de los terremotos en el norte de Venezuela

Reuters informó que dos de los terremotos más grandes de la historia moderna de América Latina golpearon zonas de la capital venezolana y sus alrededores el miércoles. La agencia situó los epicentros a unos 160 kilómetros (100 millas) al oeste de Caracas.

Según la agencia, el Gobierno indicó que 235 muertos habían sido llevados a centros médicos. Las autoridades no ofrecieron una estimación total de víctimas por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5.

PUBLICIDAD

Damnificados sin refugio en Catia La Mar

EFE informó que, dos noches después del desastre, cientos de personas seguían durmiendo en el asfalto, jardineras, plazas y canchas de Catia La Mar.

Muchos pasaron la noche sobre colchones, sábanas, sillas, carpas y campamentos improvisados. La agencia añadió que esas familias no habían sido trasladadas a un refugio y seguían sin protección frente a la lluvia o el sol.

PUBLICIDAD

Nereixa Méndez, ama de casa de 34 años, dijo a EFE: “Ya llevo como dos días sin dormir”. La mujer explicó que su vivienda, en el sector La Lucha de Catia La Mar, quedó agrietada.

Méndez contó a EFE que perdió a una prima en los terremotos y que su madre y su esposo lograron salir con vida. También llegó al estacionamiento de una farmacia saqueada la víspera, donde decenas de personas pasaron la noche.

PUBLICIDAD

Los vecinos de Catia La Mar quedaron a la intemperie y tratan de conseguir alimentos (EFE/ Rayner Peña R)

Los vecinos dijeron a EFE que a la zona habían llegado varios camiones con agua y comida. Ese viernes, añadió la agencia, uno de esos vehículos llevó alimentos no perecederos y las familias formaron una fila para esperar los donativos.

<br>