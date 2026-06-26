Venezuela

"Salí a comprar helado": el impactante video que muestra los primeros momentos después del terremoto en Venezuela

Un realizador audiovisual estaba en la calle cuando comenzó el sismo que conmueve al mundo. Las imágenbes que registró en ese momento reflejan los instantes iniciales de la tragedia

Guardar
Google icon

Un video muestra la reacción de las personas y la nube de polvo que cubre la zona

Un video de los terremotos en Caracas mostró el momento en que el norte de Venezuela tembló el miércoles 24 de junio de 2026, con ventanas que estallaron, personas que salieron corriendo y una nube de polvo cerca de una vía con escombros. Reuters verificó la grabación e indicó que su autor, Jeremías Loscher, relató en Instagram que el sismo lo sorprendió en plena calle.

El video deja ver daños inmediatos de los terremotos en el entorno de Caracas y fue confirmado con edificios, carteles comerciales, trazado vial y vegetación coincidentes con imágenes de archivo y satelitales. La agencia también informó que el Gobierno dijo que 235 muertos fueron trasladados a centros médicos tras los sismos de magnitud 7,2 y 7,5, mientras EFE señaló que cientos de damnificados seguían a la intemperie dos noches después en Catia La Mar.

PUBLICIDAD

El video muestra ventanas que se rompen en edificios y a varias personas que abandonan un recinto a la carrera.

También se ve polvo sobre una carretera con restos de escombros, cerca de donde se derrumbó un edificio, mientras la gente cruza la zona.

Loscher, realizador audiovisual residente en Venezuela, escribió en una publicación de Instagram: “Me dirigía a comprar un helado del Mykonos cuando me sorprendió el asunto (se refiere al terremoto) en medio de la calle. Tan solo llevo un año en Venezuela y ya he pasado por la muerte de mi padre, una intervención militar y ahora un doble terremoto. ¿Algo más?… Ahora empieza la verdadera reconstrucción”.

PUBLICIDAD

Los primeros momentos después del terremoto en Venezuela capturas

El alcance de los terremotos en el norte de Venezuela

Reuters informó que dos de los terremotos más grandes de la historia moderna de América Latina golpearon zonas de la capital venezolana y sus alrededores el miércoles. La agencia situó los epicentros a unos 160 kilómetros (100 millas) al oeste de Caracas.

Según la agencia, el Gobierno indicó que 235 muertos habían sido llevados a centros médicos. Las autoridades no ofrecieron una estimación total de víctimas por los sismos de magnitud 7,2 y 7,5.

Los primeros momentos después del terremoto en Venezuela capturas

Damnificados sin refugio en Catia La Mar

EFE informó que, dos noches después del desastre, cientos de personas seguían durmiendo en el asfalto, jardineras, plazas y canchas de Catia La Mar.

Muchos pasaron la noche sobre colchones, sábanas, sillas, carpas y campamentos improvisados. La agencia añadió que esas familias no habían sido trasladadas a un refugio y seguían sin protección frente a la lluvia o el sol.

Nereixa Méndez, ama de casa de 34 años, dijo a EFE: “Ya llevo como dos días sin dormir”. La mujer explicó que su vivienda, en el sector La Lucha de Catia La Mar, quedó agrietada.

Méndez contó a EFE que perdió a una prima en los terremotos y que su madre y su esposo lograron salir con vida. También llegó al estacionamiento de una farmacia saqueada la víspera, donde decenas de personas pasaron la noche.

Los vecinos de Catia La Mar quedaron a la intemperie y tratan de conseguir alimentos (EFE/ Rayner Peña R)
Los vecinos de Catia La Mar quedaron a la intemperie y tratan de conseguir alimentos (EFE/ Rayner Peña R)

Los vecinos dijeron a EFE que a la zona habían llegado varios camiones con agua y comida. Ese viernes, añadió la agencia, uno de esos vehículos llevó alimentos no perecederos y las familias formaron una fila para esperar los donativos.

<br>

Temas Relacionados

Terremotos Venezuela 2026CaracasGestión de DesastresRescate Humanitario

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuál fue el origen de los terremotos en Venezuela, según los geólogos

Dos sismos de magnitud 7,2 y 7,5 ocurrieron con 39 segundos de diferencia por un cambio de tensiones en una zona donde rozan las placas del Caribe y Sudamérica. Hay al menos 235 muertos y 4.300 heridos

Cuál fue el origen de los terremotos en Venezuela, según los geólogos

La esposa de un futbolista murió mientras protegía a su hija de un año de un derrumbe causado por el terremoto en Venezuela

Héctor Bello, integrante del plantel de Marítimo de La Guaira, explicó que Andrea falleció al quedar atrapada en el colapso de una estructura. La bebé sobrevivió

La esposa de un futbolista murió mientras protegía a su hija de un año de un derrumbe causado por el terremoto en Venezuela

La Cruz Roja Internacional inició el envío de toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela

Se trata de un cargamento con “kit de higiene, kit de cocina, frazadas, kit de descanso y algunos otros insumos de primera necesidad para atender a todas las personas afectadas

La Cruz Roja Internacional inició el envío de toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela

La ONU estimó que 6,76 millones de personas se vieron afectadas por los terremotos en Venezuela

“Los edificios han colapsado y las infraestructuras críticas han sufrido daños, lo que limita el acceso a servicios básicos”, afirmó la portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones de Naciones Unidas, Zoe Brennan

La ONU estimó que 6,76 millones de personas se vieron afectadas por los terremotos en Venezuela

Qué se sabe de las víctimas extranjeras de los terremotos en Venezuela

Ciudadanos portugueses, españoles, brasileños, italianos y chinos perdieron sus vidas en los sismos del miércoles. Hay cientos de desaparecidos

Qué se sabe de las víctimas extranjeras de los terremotos en Venezuela
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Campaña de salud gratis para este 27 de junio: conoce el lugar, la hora y los servicios disponibles

Campaña de salud gratis para este 27 de junio: conoce el lugar, la hora y los servicios disponibles

La vivienda bate récords, pero el ritmo empieza a frenar: los precios subirán entre un 5% y un 8% en lo que resta de año, según Solvia

La colombiana Natalia Fernández sigue atrapada bajo los escombros en Tucacas tras los terremotos en Venezuela: familiares piden reforzar el rescate

Cuatro españoles muertos, cuatro localizados bajo escombros y 99 desaparecidos tras el doble terremoto en Venezuela, según el Ministerio de Asuntos Exteriores

El Gobierno de Canarias confirma que Isabel Jara, delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela, ha fallecido en el doble seísmo de Caracas

INFOBAE AMÉRICA

Economía dominicana creció 4.7% en mayo de 2026, según Banco Central

Economía dominicana creció 4.7% en mayo de 2026, según Banco Central

Guatemala: El Tribunal Supremo Electoral reporta avances de cuatro comités hacia las elecciones de 2027

Índice Global de Tortura 2026 coloca a Nicaragua entre los países con riesgo muy alto

Suman 316 años, son récord Guinness y ahora la ciencia busca en su ADN los genes de la longevidad

Rafael Grossi confirmó que mantuvo conversaciones con Irán y aseguró que será necesaria una verificación nuclear “muy rigurosa”

ENTRETENIMIENTO

Boda sangienta 2 llega al streaming luego de su paso por cines

Boda sangienta 2 llega al streaming luego de su paso por cines

Emmy Rossum se mete en la caza de una asesina serial en “Furia”, la nueva apuesta de Disney+

Las noches sin descanso de Michael Jackson: amenazas, mudanzas secretas y el precio del escándalo

“Empecé a disfrutar decirlo”: Joan Cusack confesó su amor por el “yeehaw” de Jessie

“Me encanta ser parte del proceso creativo”, confesó Colin Farrell sobre la segunda temporada de Sugar