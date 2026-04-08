Venezuela

Llegó a Venezuela el primer avión de Iberia tras más de cuatro meses de suspensión

El vuelo, cubierto con un Airbus 330-200, registró una ocupación de 275 asientos

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Llegó a Venezuela el primer vuelo de Iberia tras más de cuatro meses de suspensión

El primer vuelo de Iberia aterrizó este martes en Venezuela, luego de que la aerolínea mantuviera suspendidas sus operaciones desde el 29 de noviembre por recomendación de la Agencia de Seguridad Aérea (AESA), tras una alerta emitida por Estados Unidos sobre la inestabilidad en el país.

La aeronave llegó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, cercano a Caracas, procedente de Madrid, alrededor de las 17:00 horas (21:00 GMT).

El vuelo, cubierto con un Airbus 330-200, registró una ocupación de 275 asientos, según fuentes de Iberia citadas por la agencia de noticias EFE. Mientras tanto, en el aeropuerto, decenas de personas aguardaban para abordar el avión rumbo a Madrid, que saldría más tarde.

Llegó a Venezuela el primer vuelo de Iberia tras más de cuatro meses de suspensión
La aeronave llegó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, cercano a Caracas, procedente de Madrid, alrededor de las 17:00 horas

Las fuentes de la aerolínea señalaron que la operación se reanuda con cuatro frecuencias semanales, una menos que antes del 29 de noviembre, fecha en la que Iberia suspendió sus servicios tras la recomendación de la AESA y la alerta de la Autoridad de Aviación de Estados Unidos (FAA) sobre la situación en Venezuela y el sur del Caribe.

Iberia había anunciado previamente su intención de restablecer los vuelos este mes de abril, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que las conexiones aéreas comerciales se abrirían “muy pronto” tras la reapertura del espacio aéreo venezolano.

La advertencia de la FAA realizada el 21 de noviembre y las recomendaciones de las agencias de seguridad aérea de Europa y España llevaron a varias aerolíneas a suspender sus operaciones con Venezuela ese mes.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (EFE/Miguel Gutiérrez)
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (EFE/Miguel Gutiérrez)

Delcy Rodríguez convocó a líderes religiosos

En otro orden, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, convocó este martes a los principales líderes religiosos del país para pedirles que fiscalicen la aplicación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, promulgada en febrero.

El régimen chavista cifra en más de 8.400 el número de personas beneficiadas hasta el 26 de marzo, pero organizaciones de derechos humanos registraban 490 presos políticos aún detenidos y denunciaban que no se publicó ninguna lista de amnistiados, pese a que el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, lo había reclamado públicamente.

Al acto, celebrado en el Palacio de Miraflores y transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión, asistieron representantes de la Iglesia Católica, la Iglesia anglicana, iglesias evangélicas, líderes del islam y el rabino principal del país.

“No hay nada que ocultar, todo lo contrario, ojalá se puedan incorporar, ver el proceso, ver quiénes se han beneficiado, ver quiénes no pueden ser beneficiados”, expresó Rodríguez, según recogió la agencia EFE.

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