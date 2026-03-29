Venezuela

Venezuela retomó la administración de sus sedes diplomáticas en Estados Unidos

La presencia diplomática venezolana en territorio estadounidense permitirá retomar los trámites consulares, beneficiando a la población caribeña

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Delegados venezolanos reabrieron una sede diplomática en EEUU (@plasenciafelixr)
Delegados venezolanos reabrieron una sede diplomática en EEUU (@plasenciafelixr)

El Gobierno de Venezuela retomó el control de sus sedes diplomáticas en Estados Unidos, según informaron este sábado funcionarios enviados por la presidenta encargada Delcy Rodríguez en una visita oficial a Washington.

El encargado de negocios de Venezuela para EEUU, Felix Plasencia, expresó que su gobierno “recuperó” los edificios consulares venezolanos y que estos serán “rehabilitados” para ponerlos al servicio de “todos los venezolanos”.

La publicación vía X, en la cual se anunció las reaperturas de las sedes diplomáticas, incluyó imágenes de Plasencia, acompañado por el viceministro para Europa y América del Norte, Oliver Blanco, y otros funcionarios venezolanos en el edificio de la residencia del embajador de Venezuela en EEUU.

Washington asumió en 2023 el control temporal de la embajada y los edificios consulares venezolanos tras la disolución del “gobierno interino” liderado por el opositor Juan Guaidó, a quien Estados Unidos reconocía como presidente legítimo de Venezuela. El Departamento de Estado estadounidense aún no confirmó oficialmente el traspaso.

La reapertura de la embajada y las sedes consulares facilitaría gestiones a los cerca de un millón de migrantes venezolanos residentes en EEUU, permitiéndoles, entre otros trámites, obtener o renovar pasaportes.

Venezuela retomó la administración de sus sedes diplomáticas en EEUU (@plasenciafelixr)
Venezuela retomó la administración de sus sedes diplomáticas en EEUU (@plasenciafelixr)

El anuncio se produjo días después de que la administración de Donald Trump flexibilizara las sanciones impuestas a Venezuela para facilitar la reapertura de la embajada, en el marco del restablecimiento de relaciones bilaterales.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una licencia que elimina ciertas restricciones sobre las misiones de Venezuela en Estados Unidos y sobre las representaciones del país caribeño ante organismos internacionales con sede en territorio estadounidense.

Tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero en Caracas, la administración de Trump y el gobierno interino de Delcy Rodríguez acercaron posiciones. A principios de marzo, ambos países restablecieron formalmente las relaciones diplomáticas, interrumpidas desde 2019.

En aquella ocasión, el Departamento de Estado de Estados Unidos informó, a través de un comunicado oficial, que Estados Unidos y las autoridades interinas de Venezuela acordaron restablecer las relaciones diplomáticas y consulares. El texto señaló que esta decisión busca facilitar “los esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política en Venezuela”.

La hoja de ruta definida por Washington contempla tres fases: estabilización, recuperación y transición democrática.

La embajada estadounidense reabrió en Caracas tras años de cierre, mientras que Venezuela designó a Félix Plasencia como representante diplomático ante Estados Unidos. La encargada de negocios Laura Dogu llegó a finales de enero a Caracas para reiniciar la misión diplomática norteamericana en el país sudamericano.

Laura Dogu y una delegación del Senado de EEUU mantuvieron un encuentro con Jorge Rodríguez en el Parlamento de Venezuela
Laura Dogu y una delegación del Senado de EEUU mantuvieron un encuentro con Jorge Rodríguez en el Parlamento de Venezuela, el 18 de marzo de 2026

Dogu mantuvo esta semana en Caracas una reunión con una delegación de inversionistas y empresas estadounidenses interesadas en explorar oportunidades en el país. Se trata del primer encuentro de este tipo desde que Washington y Caracas restablecieron el vínculo diplomático a comienzos de marzo.

La misión diplomática estadounidense informó del encuentro a través de sus redes sociales. La funcionaria destacó que la reunión le permitió conocer las oportunidades que ofrece Venezuela en el actual contexto político y económico.

“El sector privado de Estados Unidos desempeñará un papel fundamental en la construcción de una Venezuela estable y próspera”, señaló la diplomática. Añadió que la misión norteamericana está orientada a respaldar el crecimiento de la inversión en el país, aunque no precisó detalles sobre las empresas participantes ni los sectores abordados.

El encuentro coincidió con la promesa de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien aseguró ante un foro de inversión global en Miami que su gobierno aprobará leyes para garantizar el retorno del capital extranjero “indistintamente de alternancias políticas”.

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