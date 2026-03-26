Trabajadores y estudiantes venezolanos volvieron a protestar por mejores salarios y convocaron a una marcha el 9 de abril

Trabajadores y estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) volvieron este miércoles a las calles por cuarta vez en lo que va de año para exigir mejoras salariales y convocaron a una próxima marcha, el 9 de abril, hacia la sede del Ejecutivo en Caracas.

Trabajadores y estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) realizaron este miércoles su cuarta protesta del año para reclamar mejoras salariales. Además, convocaron a una nueva movilización el próximo 9 de abril hacia la sede del Ejecutivo en Caracas.

"Aprovechamos para invitar a toda Venezuela este 9 de abril a marchar hacia Caracas, vía Miraflores (sede del Ejecutivo), a pedirle respuesta a los hermanos (Delcy y Jorge) Rodríguez, dónde está el dinero de todos los venezolanos“, expresó José Patines, secretario general del sindicato de la Cancillería.

La jornada comenzó con una asamblea en la sede de la UCV, seguida de una marcha por los alrededores, donde los manifestantes reclamaron el aumento del salario mínimo, que permanece en 130 bolívares desde hace cuatro años, equivalente a 0,28 dólares mensuales según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela.

Trabajadores y estudiantes de la Universidad Central de Venezuela participan en una manifestación para exigir mejoras salariales este miércoles en Caracas (EFE/Miguel Gutiérrez)

En los últimos años, el gobierno ha priorizado el pago de dos bonificaciones a los trabajadores públicos, que no impactan en otros beneficios laborales y alcanzan los 160 dólares, depositados en bolívares al tipo de cambio oficial.

Patines anunció que también exigirán a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y al presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, explicaciones sobre los continuos problemas con el suministro de agua y electricidad en el país. “Que no sigan con cuentos, que no sigan mintiéndole a los venezolanos, si no pueden con el cargo, entréguenlo”, añadió.

Una persona sostiene un cartel durante una manifestación de trabajadores y estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (EFE/Miguel Gutiérrez)

Valetina Sialoni, estudiante de la UCV, manifestó la importancia de mantener la presión para mejorar los sueldos, becas y condiciones de vida y estudio. "Valgan la pena en un país que siempre ha valido la pena“, afirmó.

En febrero, una familia necesitó 645,6 dólares para cubrir los gastos básicos de alimentación en Venezuela, según la ONG Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), que publicó el lunes su estimación de la canasta alimentaria.

Trabajadores y estudiantes de la Universidad Central de Venezuela en las calles de Caracas (EFE/Miguel Gutiérrez)

La ONG señaló que el salario mínimo cubre solo 0,05% del costo de esa canasta, calculada para cinco personas, lo que equivale a 1.937 salarios mínimos mensuales o 4,4 bonos de “guerra económica”, uno de los complementos pagados por el gobierno cada mes.

El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que el país registró una inflación acumulada de 51,9% en los dos primeros meses de 2026, con un aumento de precios del 14,6% en febrero y del 32,6% en enero.