Opositores respaldaron la negociación entre la vieja y actual Asamblea Nacional venezolana para la transición política en el país

El secretario general del partido opositor venezolano Movimiento Por Venezuela (MPV), Simón Calzadilla, durante una rueda de prensa, en Caracas (Venezuela), el 18 de mayo de 2026 (EFE/Ronald Peña)

El partido opositor Movimiento por Venezuela (MPV) manifestó el viernes su respaldo al proceso de negociación que involucra al Parlamento actual, controlado por el chavismo, y al Parlamento de 2015, de mayoría opositora, una iniciativa impulsada por Estados Unidos. La ex presidenta del Legislativo electo en 2015 Dinorah Figuera, enviada por la Casa Blanca, encabeza los diálogos con el objetivo de avanzar hacia una transición política en el país sudamericano.

En un comunicado de prensa, el MPV calificó como “muy positivas” las conversaciones iniciadas el jueves entre Figuera, y Jorge Rodríguez, titular de la Asamblea Nacional chavista y hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. El secretario general nacional del partido, Simón Calzadilla, expresó su expectativa de que este proceso contribuya a “una salida a la profunda crisis que padece” la población venezolana.

PUBLICIDAD

La formación opositora extendió su apoyo a Dinorah Figuera ante el reto que implica liderar el proceso de negociación con ex allegados al ex dictador Nicolás Maduro. En el comunicado, describieron a la dirigente como una figura “siempre en la lucha por una mejor democracia y un mayor bienestar para su país, enfrentando situaciones difíciles y de un alto sacrificio en lo personal”.

El MPV aboga por un “diálogo fluido” y la construcción de consensos, así como la participación de amplios sectores de la sociedad política y civil.

PUBLICIDAD

Dinorah Figuera señaló el viernes que uno de los objetivos centrales es conformar un Consejo Nacional Electoral “vigoroso, creíble y transparente”. La dirigente opositora regresó a Venezuela el jueves, tras ocho años en el exilio, enviada por el Departamento de Estado de EE.UU. para encabezar los contactos con el oficialismo en el marco de la transición promovida por Washington. Figuera reconoció que la misión “no es” sencilla y agradeció el acompañamiento brindado por la administración del presidente Donald Trump.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, y la exdiputada opositora Dinorah Figuera se reúnen en Caracas, Venezuela, el 18 de junio de 2026, para dialogar sobre una transición democrática en el país, incluyendo el fortalecimiento del Consejo Nacional Electoral (CNE) (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

El partido recordó que en enero, tras la detención de Maduro por parte de Estados Unidos en Caracas el día 3, propuso una negociación con mediación estadounidense orientada a una transición institucional. Entre los puntos planteados figura la reestructuración del Consejo Nacional Electoral (CNE) —actualmente bajo control chavista— y la liberación de presos políticos.

PUBLICIDAD

También el viernes, el ex gobernador opositor Andrés Velásquez instó a no perder el foco del “objetivo fundamental: ponerle fin a la tiranía de forma definitiva y restablecer la democracia y la libertad”. Velásquez ratificó el “liderazgo y conducción” de la Premio Nobel de la Paz y líder opositora María Corina Machado en el proceso hacia la transición democrática, y propuso la definición de un cronograma electoral presidencial que aporte certeza a la población.

El mes pasado, el sector mayoritario de la oposición había propuesto una negociación “seria, firme y responsable”, liderada por Machado con el Gobierno interino y acompañada por Estados Unidos, para restaurar la democracia mediante una “elección presidencial libre, transparente y soberana”. Tras ese planteo, el chavismo respondió que no consideraba viable una negociación con la oposición mayoritaria y “menos” con Machado.

PUBLICIDAD

La líder opositora venezolana María Corina Machado, el sábado 23 de mayo de 2026 (AP/Matias Delacroix)

En una entrevista difundida el viernes con el periodista Luis Olavarrieta, Figuera aseguró: “Tuve una conversación (con Machado) y, por supuesto, tiene una visión diferente a la mía. María Corina es la líder, pero aquí estamos hablando de institucionalidad y yo soy presidente de la Asamblea Nacional (AN)”.

La dirigente opositora subrayó su papel al frente del Parlamento electo en 2015 y señaló que el diálogo con las autoridades oficiales responde a una agenda de trabajo institucional acordada tras el respaldo de Washington.

PUBLICIDAD

(Con información de EFE)