Venezuela reactiva sus grandes exportaciones de crudo tras el acuerdo con Estados Unidos

FOTO DE ARCHIVO: Una llama que quema gas natural se ve en una planta de tratamiento de crudo pesado operada por la petrolera estatal venezolana PDVSA, en la rica faja petrolífera del Orinoco, cerca de Cabrutica en el estado de Anzoátegui, Venezuela. 16 de abril de 2015 REUTERS/Carlos García Rawlins/Archivo

Algunas casas comerciales y compradores de petróleo venezolano fletaron los primeros supertanqueros para exportar desde el país sudamericano como parte de un pacto entre Caracas y Washington, lo que se espera acelerará los envíos a partir de marzo y aumentará los despachos a India, según fuentes y datos.

Las firmas comerciales Vitol y Trafigura han estado exportando crudo y combustibles venezolanos desde enero como parte de un acuerdo de 2.000 millones de dólares que Washington y Caracas pactaron tras la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses en enero.

La mayor parte de las exportaciones se han enviado en buques Panamax y Aframax a refinerías estadounidenses, así como en Suezmaxes a terminales en el Caribe, donde los comerciantes han estado almacenando y enviando a puertos estadounidenses y europeos, según datos de movimiento de barcos.

La contratación de superpetroleros que transportan hasta 2 millones de barriles cada uno puede acelerar el ritmo de despachos en la principal terminal petrolera de Venezuela, Jose, que es operada por la petrolera estatal venezolana PDVSA y maneja hasta el 70% de las exportaciones totales de crudo.

La líder del régimen chavista, Delcy Rodríguez, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, y la encargada de negocios de Estados Unidos en Venezuela, Laura Dogu, visitan las instalaciones de producción de petróleo en la Faja Petrolífera del Orinoco, en Maturín, estado de Monagas, Venezuela. 12 de febrero de 2026 Palacio de Miraflores/vía REUTERS

Los cargamentos más grandes también podrían reducir potencialmente los costos de transporte para comerciantes y clientes, quienes se han quejado de que los precios se han vuelto demasiado altos. Los precios pactados en enero de alrededor de 15 dólares por barril por debajo del Brent para el crudo pesado venezolano Merey resultan muy elevados para un mercado que está entrando en contracción.

Al menos tres superpetroleros fletados por Vitol y Trafigura, el Nissos Kea, el Nissos Kythnos y el Arzanah, tienen ventanas de carga asignadas para marzo en Jose, según datos marítimos. Todos tienen India como destino.

Otro supertanquero, el Olympic Lion, iba rumbo a Venezuela esta semana con arribo previsto a finales de marzo, según datos de LSEG. Se desconocía de inmediato el nombre del fletador.

Las casas comerciales han vendido recientemente cargamentos de crudo pesado venezolano a refinadores indios, incluyendo Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp y HPCL Mittal Energy (HMEL), como parte de su intento por reducir las compras de petróleo ruso.

FOTO DE ARCHIVO: Plataformas petroleras y gatos de bombeo en el Lago de Maracaibo, en Cabimas, Venezuela. 26 de enero de 2026 REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria/Archivo

La petrolera estadounidense Chevron vendió su primer cargamento de crudo venezolano a Reliance Industries de India desde diciembre de 2023, según datos de envío y dos fuentes. El cargamento de crudo Boscán, que se espera sea embarcado en el buque Ottoman Sincerity, marca la primera venta de ese crudo pesado en aproximadamente seis años.

Reliance Industries había comprado además un cargamento de 2 millones de barriles de Vitol para carga en marzo y está buscando compras directas de PDVSA, dijeron otras fuentes.

Chevron no hizo comentarios inmediatos sobre los cargamentos, pero indicó en su informe anual del martes que continuará entregando crudo venezolano al mercado internacional, lo cual no había revelado previamente, así como a Estados Unidos. Reliance no respondió fuera del horario de oficina.

Ningún superpetrolero cargó en Venezuela para exportación en febrero, según los datos.

Imagen de arcivho de operarios trabajando en unas instalaciones petroleras en Dhamasna, Gujarat, India. 26 agosto 2021 REUTERS/Amit Dave

PDVSA y Vitol no respondieron a solicitudes de comentarios. Trafigura no quiso hacer comentarios. Los refinadores indios declinaron hablar sobre las compras.

Chevron y varios refinadores estadounidenses, incluido Valero Energy, Phillips 66 y Citgo Petroleum, se están preparando para aumentar el procesamiento de petróleo venezolano, lo que también se espera que impulse las exportaciones.

Chevron y algunos refinadores de Estados Unidos han contratado docenas de Aframaxes y Panamaxes, en su mayoría bajo contratos de fletamento por tiempo determinado para Venezuela, dijeron dos de las fuentes, lo que significa que transportarán exclusivamente petróleo venezolano durante el período del contrato.

Vitol y Chevron también han contratado buques de tamaño similar para suministrar nafta a PDVSA, según los datos de envío.

(Con información de Reuters)