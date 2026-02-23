El Foro Penal confirmó la excarcelación de 54 presos políticos tras la promulgación de la ley de amnistía en Venezuela

Estudiantes universitarios se manifiestan para exigir la liberación de presos políticos en Caracas (AP Foto/Ariana Cubillos/Archivo)

La organización no gubernamental Foro Penal confirmó que 54 personas detenidas por motivos políticos en Venezuela fueron excarceladas entre el viernes y el domingo, luego de la entrada en vigencia de la Ley de Amnistía aprobada por el Parlamento chavista. La cifra fue ratificada por el vicepresidente de la ONG, Gonzalo Himiob.

De acuerdo con el balance de la ONG, 32 personas recibieron libertad plena el domingo, 15 el sábado y siete el viernes. El directivo aclaró además que, dentro de ese mismo período, se produjo una excarcelación bajo medidas cautelares que no está amparada por la ley de amnistía.

“Hasta las 8:30 de la noche de este domingo hemos confirmado 54 liberaciones”, señaló Himiob al presentar el balance público de la organización. También explicó que el Foro Penal diferencia entre liberaciones plenas y excarcelaciones, ya que estas últimas implican la salida de prisión, pero bajo condiciones como régimen de presentación periódica ante tribunales o prohibición de salida del país.

El vicepresidente de la ONG Foro Penal, Gonzalo Himiob (REUTERS/Gaby Oraa/Archivo)

La confirmación de las 54 liberaciones se produce en un contexto de alta tensión en los centros de reclusión del país, donde familiares y organizaciones de derechos humanos mantienen concentraciones para exigir que el beneficio alcance a un mayor número de detenidos. Uno de los principales puntos de vigilia se mantiene en las afueras de El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, en Caracas.

Desde la ONG, se insistió en que el número divulgado corresponde únicamente a los casos que han podido ser verificados de manera directa, a través de familiares, abogados y fuentes en los propios centros de detención. El Foro Penal advirtió que el proceso continúa en desarrollo y que existen diferencias entre los anuncios oficiales y las excarcelaciones efectivamente ejecutadas.

En paralelo al balance divulgado por la organización, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa confirmó la liberación plena del comunicador social y humorista Deivis Correa, detenido desde el 31 de julio de 2024 en El Helicoide.

“Este 22 de febrero recibió la libertad plena el comunicador social y humorista Deivis Correa, preso desde el 31 de julio de 2024. Estuvo injustamente detenido en El Helicoide durante 1 año, 6 meses y 22 días. ¡Libertad plena para todos!”, informó la organización gremial.

El Helicoide, el centro de torturas del régimen chavista (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

De acuerdo con las organizaciones que acompañan a los familiares, también se reportaron liberaciones en el Instituto Nacional de Orientación Femenina y en los complejos penitenciarios de Yare y El Rodeo, todos ubicados en el estado Miranda, en las afueras de Caracas.

Mientras se registraban las salidas de algunos detenidos, familiares informaron que más de 200 personas privadas de libertad iniciaron una huelga de hambre en la cárcel de Rodeo I para exigir su inclusión en los beneficios de la ley. Según los testimonios recabados, los internos reclamaron que una parte importante de los casos no está contemplada en la normativa aprobada.

En contraste con el balance presentado por el Foro Penal, el titular de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, aseguró que se estaban produciendo “cientos de liberaciones” en aplicación de la ley, sin divulgar cifras verificables ni listas de beneficiarios.

El Foro Penal advirtió que, pese a las 54 liberaciones confirmadas, al menos 400 personas podrían quedar excluidas del alcance de la Ley de Amnistía, principalmente por el tipo de delitos que les fueron imputados. La organización mantiene, además, un registro superior a 600 personas que continúan detenidas por razones políticas en todo el país.

Familiares de presos políticos se manifiestan en las inmediaciones de la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (CPNB) (EFE/MIGUEL GUTIERREZ/ARCHIVO)

“El número de personas que siguen privadas de libertad por motivos políticos sigue siendo elevado”, ha reiterado la ONG en sus informes públicos, al tiempo que subraya que la amnistía no cubre a todos los perfiles de detenidos y que persisten restricciones legales que impiden la aplicación automática del beneficio.

Por su parte, el régimen de Venezuela sostiene que en el país no existen presos políticos y que las personas privadas de libertad enfrentan procesos por delitos comunes, una afirmación rechazada de manera reiterada por organizaciones de derechos humanos y por familiares de los detenidos.

(Con información de EFE y AFP)