El régimen de Venezuela excarceló al asesor petrolero estadounidense Evanan Romero

Evanan Romero, consultor petrolero de 86 años, fue arrestado en el aeropuerto de Maracaibo cuando intentaba viajar a Caracas para reuniones con empresas petroleras internacionales

El asesor petrolero estadounidense y ex director de la estatal PDVSA, Evanan Romero, fue excarcelado este martes bajo régimen de presentación tras pasar cuatro días retenido en Maracaibo, estado Zulia, por una denuncia de estafa y asociación.

El Ministerio Público, bajo control del régimen chavista, informó que la detención de Romero, de 86 años y con doble nacionalidad estadounidense y venezolana, se efectuó el 13 de febrero en el Aeropuerto Internacional La Chinita, cuando se disponía a viajar a Caracas.

La Fiscalía confirmó en un comunicado que Romero estaba solicitado desde mayo de 2025 por los mencionados delitos y que su arresto “no guarda relación alguna con temas petroleros ni con actividades conexas a ese sector”.

Según la información oficial, la medida cautelar de régimen de presentación fue solicitada por la fiscalía “en atención a la edad del ciudadano investigado y en estricto apego a las garantías constitucionales y procesales”.

El tribunal aprobó la medida, permitiendo que Romero quede en libertad con la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades chavistas.

El exdirector de PDVSA quedó bajo régimen de presentación mientras continúan las investigaciones por presunta estafa y asociación

Romero es ingeniero de formación y cuenta con un doctorado en la Universidad de Stanford y estudios de posdoctorado en Harvard. Fue viceministro de Petróleo y miembro de la junta directiva de PDVSA a finales de la década de 1990, además de consultor para empresas internacionales y asesor en materia energética de la oposición venezolana.

El arresto de Romero se produjo en el contexto de una visita planificada a Caracas, donde tenía previsto asistir a reuniones con firmas petroleras extranjeras, incluidas compañías europeas con operaciones en Venezuela.

Fuentes cercanas al caso aseguraron que el asesor estuvo retenido en un hospital de Maracaibo y que, durante la detención, tuvo acceso intermitente a su teléfono móvil.

La excarcelación de Romero se conoció en un momento en que el régimen venezolano mantiene negociaciones con Estados Unidos para normalizar relaciones diplomáticas y reactivar la industria petrolera nacional.

El acercamiento bilateral ha incluido la visita reciente a Caracas del secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, quien se reunió con Delcy Rodríguez para suscribir un acuerdo energético a largo plazo, cuyos detalles aún no han sido divulgados.

Venezuela atraviesa un proceso de apertura del sector petrolero a la inversión privada y extranjera, tras la aprobación de una reforma a la ley de hidrocarburos por parte de la Asamblea Nacional y tras la captura del narcodictador Nicolás Maduro.

El país caribeño, que posee las mayores reservas probadas de crudo a nivel mundial, busca atraer capital y tecnología para recuperar la producción petrolera, afectada por la falta de inversión y las sanciones internacionales.

El Ministerio Público de Venezuela emite un comunicado informando la detención de Evanan Romero Gutiérrez en Maracaibo por delitos de estafa y asociación, y la aplicación de una medida cautelar en su contra.

El proceso de excarcelación de Romero ocurre en paralelo a una serie de liberaciones de presos políticos, que han avanzado lentamente desde enero bajo la presión de Estados Unidos. Organizaciones especializadas en derechos humanos, como Foro Penal, reportan que todavía hay más de 600 personas detenidas por razones políticas en Venezuela.

La detención de Romero generó diversas interpretaciones en los días previos a su liberación, debido a su perfil y a su papel como asesor de empresas petroleras extranjeras. El Ministerio Público enfatizó que el procedimiento judicial en su contra no tiene relación con el sector energético, a pesar de la coincidencia con las negociaciones en curso para la recuperación de la industria petrolera nacional.

El caso de Romero se inscribe en el contexto de la normalización de vínculos entre Caracas y Washington tras años de ruptura diplomática. La cúpila chavista ha manifestado su interés en restablecer el diálogo y facilitar el ingreso de inversión internacional en el sector petrolero. La liberación de Romero y la aclaración sobre los motivos de su detención se producen en medio de este proceso de acercamiento, en el que las medidas judiciales y los anuncios económicos se desarrollan en paralelo.

(Con información de AFP y EFE)