Venezuela

Más de 600 presos políticos continúan detenidos en Venezuela pese a las excarcelaciones prometidas por el chavismo

La organización de Derechos Humanos Foro Penal alertó que numerosos casos permanecen invisibilizados y que varias de las liberaciones son solo cambios de modalidad de reclusión

Guardar
En Venezuela, un grupo de
En Venezuela, un grupo de manifestantes exige la liberación de presos políticos, entre ellos Eduardo Figueroa, David Lang y Eric B. & Rakim, durante una concentración pacífica.

La organización de derechos humanos Foro Penal advirtió este lunes que en Venezuela todavía permanecen más de 600 presos políticos, a pesar de las liberaciones anunciadas por el régimen chavista en las últimas semanas, y alertó que parte de las excarcelaciones no constituyen libertades reales, sino traslados a arresto domiciliario o medidas restrictivas.

El presidente de la ONG, Alfredo Romero, confirmó la cifra en declaraciones realizadas a las puertas de un comando de la Policía Nacional Bolivariana, conocido como Zona 7, en Caracas, donde familiares de detenidos mantienen desde el fin de semana una huelga de hambre como mecanismo de presión para exigir la liberación de sus parientes.

Todavía hay más de 600 personas” encarceladas por motivos políticos, afirmó Romero, al precisar que la cifra surge luego de que la organización verificara 444 excarcelaciones desde el 8 de enero, cuando el régimen de Delcy Rodríguez anunció el inicio de un proceso de liberaciones.

El Foro Penal explicó que el número real de presos políticos es mayor al que se conocía públicamente, debido a que en las últimas semanas se han incorporado nuevos casos de personas cuyas familias nunca habían denunciado su detención, ya sea por temor a represalias o porque, durante meses, no sabían en qué centro de reclusión se encontraban.

Familiares de presos políticos y
Familiares de presos políticos y activistas se manifiestan en huelga de hambre para exigir la liberación de los detenidos (Fuente: Vente Venezuela)

De acuerdo con la organización, el subregistro de detenciones ha sido una constante en los operativos de seguridad, especialmente en contextos de protestas o de persecución política, donde los arrestos se producen sin notificación formal, sin órdenes judiciales claras y con períodos prolongados de incomunicación.

Romero también fue enfático al señalar que el Foro Penal no contabiliza como excarcelaciones los casos en los que una persona es trasladada desde una cárcel o comando policial a un régimen de arresto domiciliario. Según explicó, mientras persista una medida de privación de libertad, el detenido continúa siendo considerado preso político.

Entre los casos recientes se encuentra el del ex diputado opositor Juan Pablo Guanipa, dirigente cercano a la líder María Corina Machado, quien fue liberado junto con otros activistas políticos. Sin embargo, su libertad fue de corta duración. El dirigente fue detenido nuevamente ese mismo día, acusado por el Ministerio Público de incumplir medidas cautelares.

La ONG recordó que una situación similar ocurre con el abogado y asesor jurídico de la principal coalición opositora, Perkins Rocha, quien permanece bajo arresto domiciliario.

Juan Pablo Guanipa fue detenido
Juan Pablo Guanipa fue detenido por segunda vez, acusado por el Ministerio Público de incumplir medidas cautelares

El titular del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, había prometido la liberación de “todos” los presos políticos una vez aprobado el proyecto de ley de amnistía. Sin embargo, el propio Poder Legislativo aplazó el segundo y último debate por diferencias internas en uno de sus artículos.

En paralelo al debate parlamentario, se mantiene la preocupación por la situación de salud de varios detenidos que se encuentran en huelga de hambre dentro de Zona 7. Familiares denunciaron este lunes el deterioro físico de los presos y la negativa de las autoridades a permitir el ingreso de personal médico.

Yessy Orozco, hija de Fernando Orozco y hermana de Brayant Orozco, aseguró que los funcionarios alegan no contar con autorización judicial para permitir la atención sanitaria.

Se niegan a que entre un médico”, afirmó.

Desde organizaciones de familiares advirtieron que la falta de asistencia médica en contextos de huelga de hambre representa un riesgo inmediato para la vida de los detenidos y recordaron que, en casos anteriores, la omisión de atención por parte de las autoridades ha derivado en muertes bajo custodia del Estado.

El titular del Parlamento, el
El titular del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, había prometido la liberación de “todos” los presos políticos una vez aprobado el proyecto de ley de amnistía. Sin embargo, el propio Poder Legislativo aplazó el segundo y último debate por diferencias internas en uno de sus artículos

Para el Foro Penal, más allá de los anuncios oficiales, la situación real sigue marcada por la persistencia de centenares de presos políticos, la opacidad sobre detenciones recientes y el uso de medidas alternativas de reclusión como mecanismo para sostener el control judicial y político sobre los opositores.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

VenezuelaPresos políticosForo PenalExcarcelaciones en VenezuelaLey de AmnistíaDelcy RodríguezHuelga de hambreZona 7Asamblea Nacional de VenezuelaÚltimas Noticias América

Últimas Noticias

Se mantiene la huelga de hambre de familiares de presos políticos en Caracas ante el estancamiento de las excarcelaciones

El deterioro de la salud de las manifestantes y la negativa de acceso médico a los detenidos elevan la presión sobre el régimen chavista en medio del debate por la ley de amnistía

Se mantiene la huelga de

La falta de respuesta oficial agrava la situación de migrantes venezolanos en Honduras tras cierre de embajada

El acceso a documentaciones y servicios de protección consular se ha visto interrumpido para quienes residen en el país, mientras persiste la ausencia de detalles sobre el futuro de la representación diplomática y una sede alternativa

La falta de respuesta oficial

Familiares de presos políticos en Venezuela cumplen más de 48 horas en huelga de hambre a la espera de todas las liberaciones

Unas manifestantes han sufrido desmayos y problemas físicos durante su protesta, mientras especialistas denuncian falta de acceso para atender a detenidos con síntomas asociados al ayuno prolongado

Familiares de presos políticos en

Foro Penal verificó 444 excarcelaciones de presos políticos en Venezuela tras el anuncio del proceso de liberaciones

La organización, que lidera la defensa legal de los presos políticos en el país, precisó que la cifra corresponde al período comprendido entre el 8 de enero y el 15 de febrero

Foro Penal verificó 444 excarcelaciones

Preocupación por el estado de salud de familiares de presos políticos en Caracas tras más de un día en huelga de hambre

El grupo muestra signos de deterioro físico y una de las manifestantes se ha desmayado en dos ocasiones, mientras otra reporta cefaleas y alteraciones en la presión arterial

Preocupación por el estado de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Polémica en Barranquilla por video

Polémica en Barranquilla por video viral del carnaval: Inpec aclaró la identidad de quienes grabaron el desfile desde la Cárcel Modelo

Tumaco reportó incremento inédito en la inscripción de cédulas rurales: candidata a las curules de paz encendió las alarmas por las cifras

Paro de 48 horas en la Carretera Central: protestas inician mañana 17 de febrero y afectarían ruta Junín-Lima

¿Qué es la Nueva Escuela Mexicana y en qué consiste?

Tenía un pedido de captura por pirata del asfalto y cayó en un auto robado y por una denuncia de violación

INFOBAE AMÉRICA
Trump respalda a Rubio tras

Trump respalda a Rubio tras su criticado discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich

Se mantiene la huelga de hambre de familiares de presos políticos en Caracas ante el estancamiento de las excarcelaciones

Miles de cubanos se suman a una lista de espera para comprar gasolina tras la intensificación del cerco energético de Estados Unidos

El sueco Ponsiluoma gana el oro; el 'infiel' Laegreid le 'roba' la plata a Jacquelin

Tony Grox y Lycycalys ganan el Benidorm Fest 2026 con 'T Amaré'

ENTRETENIMIENTO

Melissa Gilbert envía un emotivo

Melissa Gilbert envía un emotivo mensaje a sus seguidores tras alejarse por la situación legal de Timothy Busfield

Shakira rompe todos los récords en San Salvador con la residencia más grande de Centroamérica

Desde Adam Sandler hasta Viola Davis, Hollywood llora la muerte de Robert Duvall

La razón por la que Robert Duvall juró nunca trabajar con Steven Spielberg

A sus 12 años, North West da el salto al mundo empresarial con su propia marca de moda y joyería