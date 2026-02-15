Denuncian que presos políticos venezolanos en huelga de hambre son obligados a comer bajo amenazas de castigo

Huelga de hambre de los familiares de los presos políticos en Venezuela

Un grupo de familiares de presos políticos en Venezuela cumplió este domingo 24 horas en huelga de hambre fuera de un comando policial en Caracas, donde el sábado 17 personas fueron excarceladas, entre ellas dirigentes sindicales y dos jóvenes con trastorno del espectro autista. En medio de la presión por la liberación de todos los detenidos, las familias también denunciaron que los presos que están en huelga de hambre estarían siendo obligados a comer por las autoridades de la penitenciaría.

La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp) indicó que “la mañana de este domingo, 15 de febrero, los familiares cumplieron 24 horas en huelga de hambre, exigiendo la libertad inmediata y plena de todos sus seres queridos injustamente recluidos” en el comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) conocido como Zona 7.

La organización no gubernamental compartió en la red social X imágenes que muestran a los familiares sobre colchonetas alineadas, cerca de quienes había más de una decena de policías y escudos antimotines.

El proceso de excarcelaciones y la discusión de la amnistía se dan en medio de un nuevo momento político tras la captura de Nicolás Maduro.

“Libertad para todos. De Zona 7 a la libertad”, reza un cartel en el lugar, debajo del cual hay fotografías de detenidos en el recinto.

En los videos difundidos por la ONG también se puede observar a los familiares denunciando que los presos políticos estarían siendo obligados a comer bajo amenazas de castigo. “Tenemos conocimiento de manera extraoficial que el director de este centro penitenciario los está obligando a comer; y como medida les están diciendo que si no lo hacen, van a ser pasados a una celda de castigo”, comenta ante la cámara una mujer que se identifica como Petra Vera.

“Como familiares de dichos presos políticos exigimos que sus derechos humanos sean respetado; y en segundo lugar, exigimos la liberación inmediata y plena de cada uno ellos”, agrega.

La huelga comenzó oficialmente a las 6:00 hora local (10:00 GMT) de este sábado, aunque el grupo dijo a EFE que entonces ya tenían unas tres horas sin comer.

Evelis Cano, madre del detenido Jack Tantak, dijo a EFE el sábado que la huelga es “indefinida, hasta que los liberen a todos”.

Según otra familiar, se sienten “burlados y desmoralizados por esas promesas no cumplidas” de las autoridades.

El 6 de febrero, el presidente del Parlamento chavista, Jorge Rodríguez, prometió la liberación de “todos” una vez se aprobara la ley de amnistía -aún en discusión-, que estimó pasaría “a más tardar” este pasado viernes.

Sin embargo, el Legislativo, controlado por el chavismo, aplazó el jueves para la próxima semana el segundo y último debate necesario para la aprobación de la ley, al haber diferencias por un artículo que exige a los procesados y condenados presentarse ante la Justicia.

El titular del Parlamento informó este sábado de 17 excarcelaciones en Zona 7 como parte, dijo, del proceso de la ley de amnistía.

Entre los excarcelados, se encuentran José Elías Torres, secretario general de la principal gremial de trabajadores del país; William Lizardo, líder sindical del sector de la construcción; y los jóvenes con autismo Gabriel Sánchez y Gilmary Alcalá, así como la madre de ella, Zulma Lasala.

El proceso de excarcelaciones y la discusión de una amnistía suceden en un “nuevo momento político”, anunciado por la mandataria encargada, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo luego de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro en una operación militar en Caracas el pasado enero.

(con información de EFE)