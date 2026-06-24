Venezuela

Casi un 90% de los venezolanos demanda un cambio de gobierno y el apoyo al chavismo cayó más del 16%

Encuesta de la firma Delphos muestra que la oposición aparece con 43% de apoyo. De ese número, 29,1% expresa su respaldo a María Corina Machado

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en una foto de archivo. EFE/ Miguel Gutiérrez
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en una foto de archivo. EFE/ Miguel Gutiérrez

Una encuesta de la firma Delphos señala que para junio de este año 87,6% de los venezolanos considera muy necesario un cambio de gobierno, marcando un aumento de diez puntos porcentuales ante la misma cuestión planteada en noviembre de 2025.

Los resultados del estudio fueron presentados en el foro Prospectiva Venezuela 2026, organizado por el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello.

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El sondeo registra la caída del chavismo, que hoy contaría con el respaldo de 16,3% de los ciudadanos. Ahondando en la identificación política de este grupo, Delphos indica que 7% se manifiesta “resteado” con el gobierno, mientras que el 9,3% restante se presenta como “descontento”, aunque mantiene su simpatía con el oficialismo.

La oposición aparece con 43% de apoyo. Desgranando ese número, 29,1% expresa su respaldo a María Corina Machado, 3,3% dice seguir a otros liderazgos y 10,6% contestó que no comulga con ningún dirigente en particular.

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A favor

Delphos midió la opinión sobre el ataque militar ejecutado el 3 de enero por fuerzas especiales de Estados Unidos, que concluyó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Allí encontró que 54,6% está de acuerdo con la acción ordenada por el presidente Donald Trump, al tiempo que 35,7% expuso su desacuerdo.

María Corina Machado, líder de la oposición venezolana y premio Nobel de la Paz. REUTERS/Enea Lebrun
María Corina Machado, líder de la oposición venezolana y premio Nobel de la Paz. REUTERS/Enea Lebrun

La gestión de la mandataria interina Delcy Rodríguez es reprobada por una mayoría de 66,8%, reduciéndose a 23,5% su evaluación positiva. Pesa sobre Delcy Rodríguez que 55,6% piensa que su gobierno es igual al de Maduro y solo 35,2% lo percibe distinto. En general, 61,8% comparte una visión negativa sobre la situación de Venezuela.

El cambio

Según esta encuesta, los venezolanos tienen claro cuál es el camino para alcanzar el cambio de gobierno que ansían: 74,1% suscribe la ruta electoral. En noviembre de 2025, solo 38,1% apostaba por el voto como mecanismo para desplazar al actual Ejecutivo.

Con el fin de calibrar los “niveles de tolerancia en caso de una transición política”, Delphos preguntó si los ciudadanos estaban dispuestos a admitir un posible perdón político a cambio de una transición pacífica. Respuestas: 28,2% mostró una aceptación alta, 20% media y 46,8% baja.

Igualmente, 22% estima que figuras clave del régimen pueden continuar en el Ejecutivo para facilitar una transición, pero casi la mitad (48,5%) rechaza establecer alianzas con el chavismo y 45% quiere que todos los responsables de violaciones a los Derechos Humanos sean castigados.

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