Venezuela

Estados Unidos autorizó operaciones de cinco multinacionales petroleras en Venezuela

Las beneficiarias son la norteamericana Chevron, la italiana Eni, la española Repsol y las británicas BP y Shell, que podrán realizar nuevas inversiones en el sector del petróleo y el gas

Guardar
Vista de las instalaciones de
Vista de las instalaciones de la refinería de petróleo de Puerto La Cruz de la petrolera estatal venezolana PDVSA (REUTERS/Samir Aponte)

Estados Unidos anunció este viernes dos licencias generales que permiten a cinco multinacionales petroleras reanudar operaciones en Venezuela sin sanciones.

Las cinco beneficiarias son la estadounidense Chevron, la italiana Eni, la española Repsol y las británicas BP y Shell.

Todas las transacciones” de esas compañías que tengan que ver con el sector petrolero venezolano quedan autorizadas, así como los contratos para “nuevas inversiones en el sector del petróleo y el gas” para todas las compañías interesadas en abrir negocios en el país sudamericano.

El anuncio llegó luego de que el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, en una entrevista con NBC News, dijera que las ventas de petróleo venezolano controladas por Estados Unidos totalizan más de 1.000 millones de dólares hasta ahora y generarán otros 5.000 millones en los próximos meses.

Wright precisó que gran parte del crudo se procesa en refinerías de Estados Unidos y que la administración del presidente Donald Trump entrega las ganancias de esas ventas al Gobierno encargado de Venezuela.

La presidenta encargada de Venezuela,
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, junto al secretario de Energía estadounidense, Chris Wright (Palacio de Miraflores/Handout vía REUTERS)

Washington controlará las ventas y el flujo de fondos “hasta que se establezca un Gobierno representativo en Venezuela”, afirmó el funcionario en la entrevista.

El secretario agregó que “muy probablemente” se celebrarán elecciones libres antes del final del segundo gobierno de Trump.

En ese contexto, Wright visitó el jueves junto a la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, las instalaciones de una de las plantas que opera Chevron en la Faja Petrolífera del Orinoco, ubicada en Morichal, en el sur del estado Monagas.

A la actividad se sumó la encargada de negocios de Estados Unidos en Venezuela, Laura Dogu, quien difundió un video en X. “Trabajamos activamente para crear las condiciones que impulsen la transformación económica del país, en beneficio de venezolanos y estadounidenses”, reiteró en esa red social.

La Faja Petrolífera del Orinoco abarca 55.314 kilómetros cuadrados y se ubica al sur de los estados Guárico, Anzoátegui, Monagas y Delta Amacuro. Según la estatal PDVSA, concentra el 87% de las reservas venezolanas, lo que la convierte en “la mayor reserva de crudo en el mundo”, con capacidad para satisfacer la demanda energética global durante tres siglos.

Instalación de Chevron (Europa Press)
Instalación de Chevron (Europa Press)

Wright llegó el miércoles a Caracas para reunirse con Rodríguez con el objetivo de impulsar un acuerdo energético a largo plazo, calificado como “histórico”. Hasta ahora no se informó el período exacto de vigencia del entendimiento.

La visita constituye la primera de un alto funcionario estadounidense tras el ataque militar de enero pasado, durante el cual fue capturado Nicolás Maduro junto a su esposa, Cilia Flores. El viaje se produjo en medio de decisiones adoptadas por ambos países para facilitar la inversión petrolera.

En la víspera, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos relajó restricciones para permitir que empresas estadounidenses operen en el mercado petrolero venezolano, bajo condiciones estrictas de control y reporte.

Temas Relacionados

VenezuelapetróleoEstados UnidosChevronEniRepsolBPShellÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Desnutridos y aislados: el dramático estado de 32 detenidos del Caso Gedeón tras seis meses incomunicados en Venezuela

Los familiares observaron signos evidentes de desnutrición y debilitamiento físico, asociados a una alimentación insuficiente

Desnutridos y aislados: el dramático

Venezuela planea otorgar nuevas áreas de producción petrolera a Chevron y a Repsol

Funcionarios en Caracas se preparan para adjudicar bloques de exploración y producción tan pronto como esta semana, según fuentes consultadas por Bloomberg

Venezuela planea otorgar nuevas áreas

Delcy Rodríguez aseguró que se realizarán elecciones “justas y libres” en Venezuela pero no fijó una fecha

La jefa del régimen chavista dijo que la organización de comicios dependerá de los resultados de un diálogo con todos los sectores políticos del país

Delcy Rodríguez aseguró que se

El Parlamento de Venezuela aplazó el debate final de la ley de amnistía por desacuerdos en artículos clave del proyecto

El diferimiento se produjo luego de que algunos aspectos fundamentales de la iniciativa recibieran objeciones de varios bloques, incluyendo discrepancias sobre límites y requisitos para beneficiarios

El Parlamento de Venezuela aplazó

Trump celebró los avances con Venezuela en materia de petróleo tras la visita de Chris Wright: “Relaciones extraordinarias”

El secretario de Energía estadounidense y la jefa del régimen chavista visitaron las instalaciones de la empresa mixta Petro Independencia, en la Faja del Orinoco, como parte de la agenda para reactivar la industria petrolera venezolana

Trump celebró los avances con
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Salario mínimo 2026: empresas en

Salario mínimo 2026: empresas en Colombia no aguantaron el aumento y cambiaron la forma de pago para estos empleados

Frank Fabra reafirmó su vínculo con Independiente Medellín tras la difusión de polémico video: aparece cantando el himno de Atlético Nacional

El nuevo embajador de Trump aterrizará en Madrid con la misión de “revertir el error” de Sánchez de negarse a aumentar el gasto militar

Camioneta adscrita al Ministerio de Educación atropelló a una perrita en Bogotá: desató indignación en redes sociales

Al puro estilo del Super Bowl, banda La Adictiva encabezará el show de medio tiempo del Clásico Nacional

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Merz se reúne con Rubio para reafirmar el compromiso con una OTAN fuerte y tratar Ucrania

El jugador culé Fermín López protagoniza una nueva campaña de Milka que homenajea a los abuelos

Sting se une a Ca7riel y Paco Amoroso en 'Hasta Jesús tuvo un mal día'

El director de la Junta de Paz de Gaza pide respetar la tregua para facilitar la entrada de los tecnócratas

EEUU cancela beneficio migratorio y pone en riesgo de deportación a más de mil yemeníes

ENTRETENIMIENTO

“En este álbum, el punto

“En este álbum, el punto de partida fueron las palabras”: Rosalía y el fenómeno Lux, el álbum que rompió récords y lidera Billboard

El emotivo adiós de Mary-Margaret Hume a James Van Der Beek conmueve a los fans de ‘Dawson’s Creek’: “Luchaste con fortaleza y dignidad”

El caballero de los Siete Reinos apuesta por capítulos cortos y sin relleno: así lo explican Ira Parker y George R.R. Martin

Idris Elba explicó por qué interpretar a Man-At-Arms en “Amos del Universo” marca un antes y un después en su carrera

“Me atraen los personajes que son complejos y contradictorios”: Joaquin Phoenix explicó cómo elige sus papeles en el cine