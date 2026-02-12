Venezuela

El líder opositor Edmundo González Urrutia denunció que los derechos en Venezuela se convirtieron “privilegios” selectivos

En una reunión realizada en vísperas del Día de la Juventud, el opositor abordó junto a jóvenes universitarios los problemas institucionales y sociales que enfrentan en el contexto actual del país

Edmundo González Urrutia resultó presidente
Edmundo González Urrutia resultó presidente electo de Venezuela el 28 de julio 2024, un triunfo que no reconocieron los poderes usurpados en el país

A pocas horas del Día de la Juventud, el líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia mantuvo un encuentro estratégico con representantes de las Federaciones de Centros Universitarios (FCU) y dialogó sobre el futuro del país caribeño.

A través de su cuenta en la red social X, González resaltó haber constatado el compromiso de una generación “dispuesta a asumir un rol activo” ante la coyuntura nacional.

Durante la reunión, los estudiantes señalaron una “distorsión preocupante” en el sistema institucional del país. “Cuando los derechos se aplican de manera selectiva, dejan de ser derechos y se convierten en privilegios”, afirmó González.

En ese sentido, González respaldó la lucha del movimiento estudiantil por la restitución de garantías constitucionales universales. El dirigente calificó el intercambio como “franco y sin eufemismos”, y detalló que los jóvenes describieron con realismo las dificultades que atraviesan en la vida universitaria, “desde las dificultades de transporte hasta la insuficiencia de becas y el acceso a alimentos”.

A pesar de las restricciones políticas, González destacó la “comprensión madura” de los estudiantes sobre la construcción democrática, basada en la responsabilidad, la organización y la constancia.

Al final de su mensaje, agradeció una juventud “que no se resigna” y subrayó que, para ellos, el futuro es una realidad concreta “que están dispuestos a defender”. “Hay en esta generación una conciencia clara de que el futuro no es una abstracción. Les pertenece y están dispuestos a defenderlo”, expresó el presidente electo de Venezuela, votado en 2024.

Edmundo González Urrutia en su
Edmundo González Urrutia en su encuentro con jóvenes (Créditos: @EdmundoGU)

González Urrutia insistió por la misma red social el pasado 27 de enero que deben continuar las excarcelaciones de presos políticos: “La persecución política se extiende a las familias, consume vidas y deja heridas que no se reparan con el tiempo”.

El opositor hizo referencia al fallecimiento de dos madres que muerieron a la espera del regreso del ser querido, detenido ilegalmente por el régimen chavista. “Desde que se anunciaron las excarcelaciones, dos madres han fallecido. Murieron esperando. Ese es un daño irreversible que no vamos a normalizar. Sabemos de padres, madres, hijos que esperan a las afueras de cárceles y centros de reclusión, sin respuestas, sin información”.

“Venezuela debe ser un país donde ninguna madre tenga que morir esperando”, ezpresó en su mensaje.

Por otra parte, remarcó que varias de las excarcelaciones que ocurren en la actualidad en Venezuela no equivalen a libertad plena, ya que “mientras las causas sigan abiertas y persistan medidas restrictivas, amenazas o vigilancia, la persecución continúa”. “La justicia no se satisface con salidas parciales ni condicionadas”, agregó.

Edmundo González Urrutia, saluda a
Edmundo González Urrutia, saluda a simpatizantes desde un balcón del Gran Hotel Bolívar, en Lima (EFE/John Reyes Mejía/Archivo)

Cabe mencionar que la ONG Foro Penal, que encabeza la defensa legal de presos políticos en Venezuela, reportó el martes que verificó 431 excarcelaciones desde el inicio del proceso de liberaciones anunciado por el Gobierno encargado hace poco más de un mes.

Según informó la organización en su cuenta de X, el registro abarca el período comprendido entre el 8 de enero y este martes 10 de febrero a las 18:00, y se basa en un seguimiento caso por caso. Foro Penal aclaró que solo contabiliza como excarcelaciones aquellas en las que la persona recupera efectivamente la libertad, excluyendo los casos en que los liberados pasan de la prisión al arresto domiciliario.

