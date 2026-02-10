Venezuela

Una amnistía con “contradicciones” excluye a centenares de presos políticos en Venezuela

La ONG Acceso a la Justicia alerta de un “conflicto de intereses” al depositar la ejecución de la ley en los mismos tribunales que han participado en la “represión masiva”, según la ONU

Guardar
El político opositor venezolano Jesús
El político opositor venezolano Jesús Armas sostiene una camiseta en la que se lee "Liberen a todos los presos políticos" mientras se reúne con simpatizantes tras su liberación del centro de detención del Helicoide, mientras el grupo de derechos Foro Penal dice que algunos presos políticos fueron liberados el domingo y que está revisando más casos, en Caracas, Venezuela, 8 de febrero de 2026 REUTERS/Maxwell Briceno

La organización no gubernamental venezolana Acceso a la Justicia denunció este lunes graves deficiencias técnicas y jurídicas en el proyecto de ley de amnistía para presos políticos que el Parlamento controlado por el chavismo prevé aprobar esta semana. El texto, presentado como parte de un supuesto “nuevo momento político” tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos el pasado 3 de enero, contiene lo que la ONG califica como “contradicciones fundamentales” que podrían vaciar de contenido real el alcance de la medida.

Entre las principales objeciones, Acceso a la Justicia señala que el borrador utiliza el término “extremismo” para referirse a quienes podrían beneficiarse de la amnistía, lo que implica descalificar de entrada a los potenciales beneficiarios y presuponer su responsabilidad penal antes de cualquier evaluación. Además, el proyecto introduce el concepto de “clemencia soberana”, una expresión que, según la organización, “implica la existencia previa de responsabilidad o culpa”, desnaturalizando así la figura de la amnistía, que por definición no debe prejuzgar sobre la culpabilidad de las personas a las que se aplica.

Uno de los aspectos más graves identificados por la ONG es lo que denomina un “claro conflicto de intereses”. El proyecto atribuye la ejecución de la amnistía a los mismos tribunales y a la Fiscalía que, según denuncias de organismos internacionales como la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU, han participado activamente en la “represión masiva e indiscriminada” contra opositores políticos en Venezuela. Esta circunstancia genera serias dudas sobre la imparcialidad con la que se aplicará la ley, dado que los órganos judiciales señalados por violaciones de derechos humanos serían los encargados de determinar quién queda cubierto por la amnistía y quién no.

El texto tampoco habilita a familiares, abogados u organizaciones no gubernamentales para actuar en representación de los potenciales beneficiarios, lo que limita las posibilidades de defensa y acompañamiento legal de los presos políticos. Además, el borrador no especifica qué debe ocurrir si un juez determina que un caso sometido a su consideración no es susceptible de amnistía, dejando en la incertidumbre el futuro procesal de quienes sean excluidos.

Delcy Rodríguez saluda a trabajadores
Delcy Rodríguez saluda a trabajadores petroleros y simpatizantes del gobierno en el Palacio de Miraflores, en una manifestación en apoyo a la reforma petrolera para flexibilizar el control estatal y abrir la industria a la inversión privada y extranjera, el jueves 29 de enero de 2026, en Caracas, Venezuela (AP Foto/Ariana Cubillos)

La ley establece una serie de exclusiones que podrían afectar a una parte significativa de los detenidos por motivos políticos. Quedarían fuera quienes hayan cometido violaciones graves de derechos humanos, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, homicidio intencional, tráfico de drogas con pena mínima superior a nueve años de prisión y delitos contra el patrimonio público. Acceso a la Justicia advierte que dentro del delito de homicidio se ubica el magnicidio como forma calificada, imputado a numerosos militares activos y retirados, aunque la organización subraya que “no puede hablarse de magnicidio cuando no se ha producido la muerte de la presunta víctima”, aludiendo así a las acusaciones fabricadas contra opositores por supuestos planes de atentar contra el dictador.

La ONG exhortó a que la aplicación de la ley sea “justa, garantista y transparente”, de modo que permita alcanzar “la tan anhelada libertad” de todas las personas víctimas de persecución política desde 1999 hasta el 30 de enero de 2026, así como de sus familias. El llamado surge en un contexto de profunda desconfianza hacia las instituciones del régimen chavista, que históricamente han sido utilizadas como herramientas de represión política.

La propuesta de amnistía se enmarca en lo que Delcy Rodríguez denomina un “nuevo momento político” para Venezuela, tras la captura de Maduro. Desde entonces, el régimen ha anunciado un proceso de excarcelaciones selectivas, aunque organizaciones de derechos humanos han advertido que estas liberaciones responden más a una estrategia de legitimación internacional que a un cambio real en la política represiva del chavismo.

Temas Relacionados

VenezuelaAministíaPresos políticosPresos políticos en Venezuela

Últimas Noticias

Jorge Rodríguez descartó que haya elecciones en Venezuela hasta lograr estabilidad y acuerdos con la oposición

El presidente del Parlamento chavista dijo que el régimen impulsa un giro hacia “una economía de mercado libre” para atraer inversión y defendió la Ley de Amnistía como un mecanismo para facilitar el regreso de opositores

Jorge Rodríguez descartó que haya

Detenido a los 17 años y sin juicio: el testimonio de la madre de un cadete preso por la inteligencia chavista

En conversación con Infobae, Ana Luisa Hernández narra el calvario que vive como madre de Carlos Daniel Fernández Hernández, un cadete distinguido del primer año del Batallón Leander

Detenido a los 17 años

La ONG Foro Penal verificó 426 excarcelaciones de presos políticos en Venezuela tras el anuncio del proceso de liberaciones

El registro se construye a partir de verificaciones caso por caso, según el organismo que lidera la defensa legal de detenidos por motivos políticos en el país

La ONG Foro Penal verificó

Venezuela alcanzó su mayor nivel de producción de petróleo en meses y se acerca al millón de barriles diarios

La recuperación del bombeo se explica por la reactivación de proyectos en la Faja del Orinoco y la reversión de los recortes aplicados a comienzos de año

Venezuela alcanzó su mayor nivel

Postergaron la sesión en el Parlamento para tratar la ley de amnistía en Venezuela y crece la incertidumbre por los presos políticos

La discusión fue suspendida sin que el Parlamento informara los motivos. El chavista Jorge Rodríguez prometió que la norma sería sancionada esta semana

Postergaron la sesión en el
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Siete de cada 10 empresas

Siete de cada 10 empresas aún no tiene fichaje digital cinco meses después de aprobarse su tramitación urgente

Un falso romance lleva a la dueña de una agencia de viajes en Málaga a transferir 100.000 euros de 55 clientes: pasó de víctima a colaboradora

El mejor torrezno de Madrid se sirve en un bar de ‘alma taurina’ abierto desde 1952 en Ventas: media ración cuesta 9,50 €

El reencuentro de Timothée Chalamet y Christopher Nolan por el reestreno de ‘Interstellar’: “¿Cómo de alucinante es mi carrera ahora mismo?"

España vuelve a empeorar en el índice de corrupción: tiene uno de los principales aumentos en Europa y una peor puntuación que Qatar o Ruanda

INFOBAE AMÉRICA
Bolivia espera recibir inversiones por

Bolivia espera recibir inversiones por unos 1.680 millones de euros en minería y agroindustria para 2027

DuckDuckGo agrega un chat de voz en tiempo real para su plataforma Duck.Ai

La NASA retrasa al jueves el lanzamiento de la Crew-12, la tripulación de la astronauta francesa Adenot, por el tiempo

Macron apuesta por que el avión de combate de última generación europeo siga adelante a pesar de las disputas

El Consejo de Enfermería define las actuaciones de las enfermeras de Otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello

ENTRETENIMIENTO

El reencuentro de Timothée Chalamet

El reencuentro de Timothée Chalamet y Christopher Nolan por el reestreno de ‘Interstellar’: “¿Cómo de alucinante es mi carrera ahora mismo?"

Netflix estrena la nueva temporada de “En el barro” con alianzas inesperadas y batallas en La Quebrada

Guillermo Francella y Dani Rovira encabezan el duelo actoral del año en “Playa de Lobos”

De admiradores a pareja: 10 celebridades que rompieron el guion y se casaron con sus fans

Entre la fama y la rehabilitación, Kit Harington admitió: “Todavía no he visto la última temporada de Game of Thrones”