La Plataforma Unitaria Democrática de Venezuela advirtió que el proyecto de amnistía presenta “omisiones graves”

Estudiantes universitarios se manifiestan para exigir la liberación de presos políticos en Caracas, Venezuela, el martes 3 de febrero de 2026 (Foto AP/Ariana Cubillos)

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la principal coalición opositora de Venezuela, cuestionó este viernes las “omisiones graves” y exclusiones presentes en el proyecto de ley de amnistía general impulsado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez y aprobado en primera discusión por el Parlamento.

El bloque advirtió que el texto contiene “omisiones graves”, como la exclusión de “amplios grupos de presos políticos civiles y militares” y de períodos históricos relevantes que no están contemplados en la ley.

La organización también señaló, en un comunicado difundido a través de la red social X, que el proyecto no deroga normas como la Ley contra el Odio o la Ley Simón Bolívar, que considera parte del “marco legal represivo” del país.

Además, criticó que el proyecto no garantiza el “retorno seguro” de exiliados ni levanta las inhabilitaciones políticas a dirigentes opositores al ex dictador Nicolás Maduro.

Una mujer sostiene un cartel durante una protesta, exigiendo el cumplimiento de la Ley de Amnistía y la liberación de presos políticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otra parte, la PUD expresó su preocupación porque la aplicación de la amnistía quede en manos del Ministerio Público y el sistema de justicia actual, a los que acusa de ser “instrumentos de la persecución política”.

La agrupación insistió en la necesidad de liberar a todos los presos políticos “de forma inmediata y sin más dilaciones”, y sostuvo que una amnistía “incompleta o condicionada” no puede considerarse verdadera.

“No puede llamarse reconciliación a un proceso en el que la libertad de los perseguidos dependa de quienes ordenaron, ejecutaron o validaron su encarcelamiento”, afirmó la PUD.

La Asamblea General aprobó el jueves el proyecto de ley de amnistía en primera instancia, que este viernes inició su consulta pública y debe pasar aún por un segundo debate.

Jorge Rodríguez, el presidente del Parlamento, prometió a familiares de presos políticos que la ley se aprobará definitivamente el próximo martes y que, “a más tardar” el viernes, serán liberados “todos” los detenidos. “A más tardar el viernes están todos sueltos”, expresó.

La legislación fue presentada en medio del proceso de excarcelaciones iniciado el 8 de enero, cinco días después de la captura del ex dictador Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores.

Según la ONG Foro Penal, al menos 383 presos políticos han sido excarcelados desde esa fecha, pero estima que aún quedan 687 detenidos. Por su parte, el gobierno encargado afirma que las liberaciones suman 895, aunque no ha entregado un listado oficial.