El jefe del Parlamento venezolano anticipó que el debate sobre la amnistía será “muy pronto”

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela (REUTERS/Marco Bello)

El jefe del Parlamento de Venezuela anticipó que el primer debate de la ley de amnistía general prometida por la presidenta Delcy Rodríguez tendrá lugar “muy pronto”.

Fuentes tanto del chavismo como de la oposición señalaron que el proyecto debe incluirse en la agenda de la sesión legislativa del jueves.

Delcy Rodríguez propuso esta amnistía semanas después de asumir la presidencia, tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses durante una operación militar.

“Saliendo de aquí voy a una reunión donde vamos a evaluar los alcances de esa iniciativa para saber cuándo vamos a llevar a la Asamblea Nacional para que dé la primera discusión de esa ley. Será muy, muy pronto", declaró Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento y hermano de la mandataria.

Rodríguez se expresó ante la prensa al concluir una “reunión franca” con diversas facciones políticas para un nuevo proceso de diálogo.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, saluda a trabajadores petroleros y simpatizantes (AP Foto/Ariana Cubillos)

El alcance de la amnistía todavía no se conoce. No obstante, Jorge Rodríguez adelantó que el instrumento establecerá “los mecanismos a través (de los cuales) las personas puedan recuperar la libertad siempre y cuando estén dentro de los sujetos establecidos en esa ley”.

“Lo que quisiéramos es que esta ley dé un mensaje poderoso, potente, de la intención de un nuevo momento político” y “esperamos llegar a los consensos suficientes para que la ley de Amnistía sea aprobada por unanimidad", agregó.

Se trata de la segunda amnistía en la era del chavismo; la primera fue aprobada por el fallecido Hugo Chávez en 2007.

Organizaciones defensoras de derechos humanos esperan que la amnistía excluya delitos de lesa humanidad.

El opositor Alberto Galíndez, gobernador del estado de Cojedes, planteó que la amnistía debe tratar los abusos cometidos por fuerzas del orden. “Así como se está produciendo la liberación de todos los presos políticos por pensar distinto, también debe haber justicia para los verdugos, para los que se ocuparon de hacerle daño a estos presos políticos”, expresó en rueda de prensa.

Galíndez representó a un sector opositor alejado del grupo encabezado por la nobel de la Paz, María Corina Machado.

Como único opositor al frente de un estado, el gobernador consideró que el proceso de diálogo desembocará en una elección e insistió en evitar los errores de procesos anteriores.

La próxima reunión en el marco del diálogo está programada para el lunes.