Venezuela recibió recibió las cartas credenciales de los nuevos embajadores de Italia, Qatar y Nicaragua

Delcy Rodríguez (d), con el embajador de Italia en Venezuela, Giovanni Umberto De Vito, este martes, en Caracas (EFE)

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió el martes las cartas credenciales de los nuevos embajadores de Italia, Qatar y Nicaragua. Los diplomáticos comenzarán sus funciones diplomáticas “en las próximas horas”, según informó el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El embajador designado de Italia en Caracas es Giovanni Umberto De Vito, quien ya ejercía como encargado de Negocios desde 2023. Por parte de Qatar, asumirá Salman Nabit Mubarak Abdullah, y la representante de Nicaragua será Valezka Fiorella López Herrera. La ceremonia de acreditación se realizó en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo venezolano.

Horas antes, el Parlamento venezolano —bajo control chavista— aprobó la designación de María Elena Uzzo como nueva embajadora de Venezuela ante Italia. Uzzo se desempeñaba hasta ahora como jefa de la misión diplomática en ese país europeo.

La autorización parlamentaria llega tres semanas después de que el gobierno italiano anunciara el nombramiento de un embajador para Venezuela, una decisión adoptada tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro y la liberación de dos ciudadanos italianos encarcelados en el país sudamericano, según explicó el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, el 12 de enero.

Cabe recordar que los regímenes de Managua y Caracas mantienen una alianza política y económica cercana desde el inicio de la llamada revolución bolivariana en 1999, encabezada por Hugo Chávez.

En julio de 2024, la dictadura liderada por Daniel Ortega y Rosario Murillo fue una de las primeras en reconocer la victoria fraudulenta de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de ese mes.

Delcy Rodríguez (d), con la embajadora de Nicaragua en Venezuela, Valezka Fiorella López Herrera, este martes, en Caracas (Venezuela) (EFE)

Desde Roma, Tajani mencionó un “cambio de rumbo” en las relaciones bilaterales, con el objetivo —según la primera ministra Giorgia Meloni— de elevar el nivel de la representación diplomática, ya que desde 2019 el máximo representante italiano en Caracas era un encargado de negocios.

Meloni subrayó que Italia continuará apostando por una “colaboración constructiva” con Caracas y respaldando el deseo del pueblo venezolano de “libertad, paz y democracia”.

Las nuevas relaciones diplomáticas de Venezuela tras la captura de Maduro

El régimen venezolano nombró el lunes a Félix Plasencia como nuevo representante diplomático ante Estados Unidos, en un movimiento considerado clave para restablecer la presencia oficial del país caribeño en Washington y relanzar la relación bilateral tras años de tensiones y ausencia de embajadores.

El anuncio fue realizado por Delcy Rodríguez, poco después de la reunión celebrada en Miraflores con la encargada de negocios estadounidense, Laura Dogu, quien recientemente asumió la reapertura de la misión diplomática de Estados Unidos en Caracas.

Delcy Rodríguez se reunió en Caracas con la encargada de negocios de Estados Unidos en Venezuela, Laura Dogu

Además, Venezuela y República Dominicana restablecerán próximamente los servicios consulares entre ambos países, tras una interrupción que se prolongaba desde julio de 2024, según informó el domingo la cancillería venezolana. Además, acordaron reanudar las conexiones aéreas comerciales entre Caracas y Santo Domingo, suspendidas desde el mismo período por decisión unilateral de Nicolás Maduro.

El canciller venezolano Yván Gil comunicó a través de su canal de Telegram que en los próximos días se reactivarán tanto el consulado dominicano en Caracas como el venezolano en Santo Domingo, con el objetivo de atender a las comunidades de ambos países.

(Con información de EFE)