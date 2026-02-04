Venezuela

Venezuela recibió recibió las cartas credenciales de los nuevos embajadores de Italia, Qatar y Nicaragua

Las recientes designaciones de embajadores y la liberación a cuenta gotas de presos políticos aceleraron un proceso de acercamiento entre países, respaldado por declaraciones de la primera ministra Giorgia Meloni y el canciller Antonio Tajani

Guardar
Delcy Rodríguez (d), con el
Delcy Rodríguez (d), con el embajador de Italia en Venezuela, Giovanni Umberto De Vito, este martes, en Caracas (EFE)

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió el martes las cartas credenciales de los nuevos embajadores de Italia, Qatar y Nicaragua. Los diplomáticos comenzarán sus funciones diplomáticas “en las próximas horas”, según informó el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El embajador designado de Italia en Caracas es Giovanni Umberto De Vito, quien ya ejercía como encargado de Negocios desde 2023. Por parte de Qatar, asumirá Salman Nabit Mubarak Abdullah, y la representante de Nicaragua será Valezka Fiorella López Herrera. La ceremonia de acreditación se realizó en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo venezolano.

Horas antes, el Parlamento venezolano —bajo control chavista— aprobó la designación de María Elena Uzzo como nueva embajadora de Venezuela ante Italia. Uzzo se desempeñaba hasta ahora como jefa de la misión diplomática en ese país europeo.

La autorización parlamentaria llega tres semanas después de que el gobierno italiano anunciara el nombramiento de un embajador para Venezuela, una decisión adoptada tras la captura del ex dictador Nicolás Maduro y la liberación de dos ciudadanos italianos encarcelados en el país sudamericano, según explicó el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, el 12 de enero.

Cabe recordar que los regímenes de Managua y Caracas mantienen una alianza política y económica cercana desde el inicio de la llamada revolución bolivariana en 1999, encabezada por Hugo Chávez.

En julio de 2024, la dictadura liderada por Daniel Ortega y Rosario Murillo fue una de las primeras en reconocer la victoria fraudulenta de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de ese mes.

Delcy Rodríguez (d), con la
Delcy Rodríguez (d), con la embajadora de Nicaragua en Venezuela, Valezka Fiorella López Herrera, este martes, en Caracas (Venezuela) (EFE)

Desde Roma, Tajani mencionó un “cambio de rumbo” en las relaciones bilaterales, con el objetivo —según la primera ministra Giorgia Meloni— de elevar el nivel de la representación diplomática, ya que desde 2019 el máximo representante italiano en Caracas era un encargado de negocios.

Meloni subrayó que Italia continuará apostando por una “colaboración constructiva” con Caracas y respaldando el deseo del pueblo venezolano de “libertad, paz y democracia”.

Las nuevas relaciones diplomáticas de Venezuela tras la captura de Maduro

El régimen venezolano nombró el lunes a Félix Plasencia como nuevo representante diplomático ante Estados Unidos, en un movimiento considerado clave para restablecer la presencia oficial del país caribeño en Washington y relanzar la relación bilateral tras años de tensiones y ausencia de embajadores.

El anuncio fue realizado por Delcy Rodríguez, poco después de la reunión celebrada en Miraflores con la encargada de negocios estadounidense, Laura Dogu, quien recientemente asumió la reapertura de la misión diplomática de Estados Unidos en Caracas.

Delcy Rodríguez se reunió en
Delcy Rodríguez se reunió en Caracas con la encargada de negocios de Estados Unidos en Venezuela, Laura Dogu

Además, Venezuela y República Dominicana restablecerán próximamente los servicios consulares entre ambos países, tras una interrupción que se prolongaba desde julio de 2024, según informó el domingo la cancillería venezolana. Además, acordaron reanudar las conexiones aéreas comerciales entre Caracas y Santo Domingo, suspendidas desde el mismo período por decisión unilateral de Nicolás Maduro.

El canciller venezolano Yván Gil comunicó a través de su canal de Telegram que en los próximos días se reactivarán tanto el consulado dominicano en Caracas como el venezolano en Santo Domingo, con el objetivo de atender a las comunidades de ambos países.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaVenezuelarégimen venezolanoItaliaQatarNicaraguaVTVDelcy RodríguezRepública DominicanaNicolás Maduro

Últimas Noticias

Estados Unidos flexibiliza las sanciones para que empresas puedan extraer y procesar petróleo en Venezuela

Las nuevas autorizaciones permiten cargar, transportar y refinar crudo venezolano, con pagos supervisados y canalizados a través de mecanismos controlados por Washington

Estados Unidos flexibiliza las sanciones

El movimiento estudiantil reanudó las protestas en Venezuela para exigir la liberación de todos los presos políticos

Tras meses de represión y detenciones arbitrarias, los universitarios encabezaron una movilización para reclamar una ley de amnistía de amplio alcance

El movimiento estudiantil reanudó las

La encargada de negocios de EEUU en Venezuela presentó un programa de tres pasos: “El trabajo ya comenzó”

Laura Dogu, nueva integrante de la embajada norteamericana en Caracas, prevé implementar un plan enfocado en estabilizar la seguridad y economía en el país, enfatizando la colaboración con actores locales

La encargada de negocios de

Un mes después del derrocamiento de Nicolás Maduro, cinco cambios clave que marcan la transición en Venezuela

La salida del poder del ex dictador abrió una etapa de reordenamiento político, apertura económica y redefinición de alianzas internacionales, mientras persisten la crisis social y la fragilidad institucional

Un mes después del derrocamiento

A un mes de su captura, Nicolás Maduro y Cilia Flores permanecen presos en Nueva York a la espera de una vista judicial en marzo

Las autoridades estadounidenses mantienen en prisión al ex dictador venezolano y a su esposa, quienes se declararon inocentes de acusaciones de narcotráfico y corrupción mientras esperan la próxima audiencia

A un mes de su
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Ángela Aguilar deja de seguir

Ángela Aguilar deja de seguir a Cazzu en Threads tras ser exhibida en redes

El video del rescate de tres menores que quedaron atrapados entre las olas de Mar del Plata

La Justicia avala el despido de una trabajadora que no acudía a su puesto, pero aparecía fichada porque un compañero registraba su entrada

Los supervivientes del cáncer, aquellos que “hasta hace poco no existían”: “La sociedad no está preparada para tener en cuenta a las personas que se recuperan”

Detienen a dos personas por el sabotaje a un buque militar de Alemania: vertían sustancias en el motor y perforaban tuberías

INFOBAE AMÉRICA
Rusia lanzó un nuevo ataque

Rusia lanzó un nuevo ataque con drones y misiles contra varias regiones de Ucrania: al menos dos muertos y tres heridos

Human Rights Watch denunció ejecuciones récord, arrestos arbitrarios y persecución contra mujeres en Irán en 2025

El Ibex 35 cierra plano (+0,02%), pero se consolida en los 18.100 enteros, a pesar del lastre de Indra (-8%)

La UME se despliega en diversos puntos de Andalucía para colaborar con los servicios de emergencia

Activision actualiza el sistema antitrampas Ricochet para detectar los dispositivos Cronus Zen y XIM Matrix

ENTRETENIMIENTO

Chris Hemsworth revela que antes

Chris Hemsworth revela que antes de interpretar a Thor no tenía confianza en sí mismo: “Engañé a la gente”

Así fue el primer trabajo de James Cameron en Hollywood: “Tuve que repartir cocaína al equipo”

El padre de Nicola Peltz habla por primera vez sobre la disputa familiar de los Beckham: “Brooklyn es genial”

The Cure obtiene dos Grammy, pero se ausenta en la premiación: el gesto que emocionó al mundo de la música

‘Monarch: Legacy of Monsters’: Fecha de estreno de la segunda temporada