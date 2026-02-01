Venezuela

Venezuela y República Dominicana restablecerán los servicios consulares y las conexiones aéreas

Caracas y Santo Domingo retoman de esta manera los contactos luego de que el depuesto dictador Nicolás Maduro rompiera relaciones un día después del fraude electoral del 28 de julio de 2024

Guardar
Yván Gil, canciller del régimen
Yván Gil, canciller del régimen venezolano

Venezuela y República Dominicana restablecerán los servicios consulares entre ambas naciones, interrumpidos desde julio de 2024, informó este domingo la cancillería venezolana. Ambos gobiernos también acordaron reactivar las conexiones aéreas comerciales entre Caracas y Santo Domingo, suspendidas durante el mismo período por decisión unilateral de Nicolás Maduro.

El canciller venezolano Yván Gil anunció mediante su canal de Telegram que se reactivarán en los próximos días los consulados de República Dominicana en Caracas y de Venezuela en Santo Domingo para atender a las respectivas comunidades.

Gil agregó que las autoridades aeronáuticas de ambos países han recibido instrucciones para restablecer los vuelos comerciales bilaterales. El anuncio se produce bajo el régimen interino de Delcy Rodríguez, quien asumió la presidencia encargada de Venezuela tras la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026.

La ruptura original se produjo el 29 de julio de 2024, apenas un día después de las elecciones presidenciales venezolanas en las que el Consejo Nacional Electoral proclamó de manera fraudulenta la reelección de Maduro. Santo Domingo, junto con Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá y Uruguay, solicitó transparencia en el recuento electoral y una verificación internacional de los resultados.

La oposición venezolana, liderada por María Corina Machado y el candidato Edmundo González Urrutia, presentó actas que indicaban una victoria opositora con el 70% de los votos.

Ciudadanos asisten a una manifestación
Ciudadanos asisten a una manifestación de apoyo al candidato a la presidencia de Venezuela Edmundo González Urrutia este martes en Caracas (Venezuela) EFE/ Henry Chirinos

El gobierno dominicano de Luis Abinader, reelecto en mayo de 2024 para el período 2024-2028, mantuvo una postura firme ante el resultado electoral venezolano. La dictadura de Maduro respondió acusando a estos gobiernos de “injerencia” en los asuntos internos venezolanos y ordenó el retiro inmediato de todo el personal diplomático de estos países.

Caracas también suspendió los vuelos comerciales con República Dominicana y Panamá a partir del 30 de julio de 2024. En un comunicado oficial, el régimen rechazó lo que calificó como “declaraciones de un grupo de gobiernos de derecha, subordinados a Washington”.

La medida afectó severamente a las comunidades venezolana y dominicana en ambos países. Según datos de la Dirección General de Migración dominicana y organismos internacionales, aproximadamente 115.000 venezolanos residen en República Dominicana, la mayoría llegados tras el colapso económico que experimentó Venezuela desde 2015.

De ellos, solo el 14% cuenta con visado de residencia o permanencia. La suspensión consular impidió durante meses la renovación de pasaportes, apostillas, visados y otros trámites esenciales para esta población, limitando sus oportunidades laborales y educativas.

La presidenta encargada de Venezuela,
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla este jueves, en Caracas (Venezuela) EFE/ Miguel Gutiérrez

Por su parte, decenas de miles de dominicanos residen en Venezuela desde las oleadas migratorias de las décadas de 1980 y 1990, cuando la economía petrolera venezolana atrajo trabajadores caribeños. Estos también sufrieron la falta de servicios consulares para mantener su documentación migratoria regular. El gobierno colombiano ofreció asistencia consular temporal a los venezolanos en República Dominicana durante la crisis, aunque esta solución no cubrió la totalidad de las necesidades administrativas.

Esta es la quinta vez en la historia que Venezuela y República Dominicana interrumpen sus relaciones diplomáticas o consulares. El antecedente más grave ocurrió en 1960, cuando el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo orquestó un atentado contra el presidente venezolano Rómulo Betancourt, lo que provocó una denuncia ante la OEA y una ruptura temporal. Las relaciones bilaterales han oscilado entre cooperación y tensión a lo largo de ocho décadas, con rupturas vinculadas a coyunturas políticas específicas.

El restablecimiento de servicios consulares ocurre en un contexto de profunda transformación política en Venezuela. Delcy Rodríguez asumió el liderazgo del régimen chavista el 5 de enero tras un operativo militar estadounidense que resultó en la captura de Maduro, quien enfrenta cargos por narcotráfico y violaciones de derechos humanos en tribunales de Estados Unidos.

El Tribunal Supremo de Justicia venezolano designó a Rodríguez bajo el argumento de garantizar la continuidad del Estado, aunque esta sucesión ha sido cuestionada por sectores opositores que consideran que el mandato legítimo corresponde a González Urrutia tras las elecciones de 2024.

En octubre de 2025, el presidente Abinader designó al mayor general retirado Jaime Marte Martínez como cónsul general dominicano en Caracas mediante el Decreto 573-25, anticipando una eventual normalización. La reactivación de servicios consulares y vuelos permitirá a ambas comunidades migrantes retomar trámites esenciales tras siete meses de restricciones que afectaron a más de 100.000 personas entre ambos países.

Temas Relacionados

VenezuelaRepública DominicanaTransición en VenezuelaÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Luis Istúriz, abogado y dirigente de Vente Venezuela, fue excarcelado tras permanecer más de un año en El Helicoide

La ONG Foro Penal informó que el dirigente opositor había sido sentenciado a 30 años de prisión, en la misma causa judicial que Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia

Luis Istúriz, abogado y dirigente

María Corina Machado aseguró que “se están dando pasos importantes” hacia la libertad de Venezuela

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz volvió a destacar el compromiso del gobierno de Donald Trump para ayudar a su país a recuperar la democracia: “Confiamos en lo que está por venir”

María Corina Machado aseguró que

Casi 200 presos políticos militares permanecen en los centros de tortura del régimen venezolano

El chavismo retiene a oficiales y suboficiales de diferentes componentes en centros de reclusión, bajo cargos relacionados con múltiples causas políticas y acusaciones de conspiración, según información de fuentes y familiares

Casi 200 presos políticos militares

El régimen venezolano excarceló al activista Javier Tarazona tras más de cuatro años en prisión

El director de la ONG FundaREDES salió de la cárcel luego de la amnistía general anunciada el viernes por Delcy Rodríguez. Su salud se vio gravemente afectada durante su reclusión

El régimen venezolano excarceló al

Donald Trump anunció un acuerdo con India para comprar petróleo de Venezuela y apartó a Irán de la negociación

La administración estadounidense formalizó un pacto comercial que permitirá a empresas indias adquirir barriles venezolanos. El país asiático reemplazará así las importaciones desde el régimen iraní

Donald Trump anunció un acuerdo
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Los 1.100 millones de fondos

Los 1.100 millones de fondos europeos que España puede perder si Pedro Sánchez no hace los deberes de Bruselas: 21 de marzo, fecha clave

Lo pararon para revisión pero chofer de tráiler disparó a policías y desató persecución de película

Dani Duke se sincera sobre su mayor miedo: “Los aviones me aterran”

Conductor en estado de embriguez chocó dos locales comerciales, tras evadir un control de tránsito en Bucaramanga: todo quedó en video

A juicio el empresario Julio Gerleín y sus abogados por soborno en el caso de Aida Merlano

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Trump advierte que la flota que se dirige a Irán es "incluso mayor" que la de Venezuela

El guionista nominado al Oscar, Mehdi Mahmoudian, fue arrestado en Irán

El Banco Central de Colombia sube en 100 puntos básicos, hasta el 10,25%, los tipos de interés

La jueza dictamina que Mangione no se enfrentará a la pena de muerte en juicio federal

LaLiga anuncia su "oposición" a la medida cautelar que permite al Getafe CF inscribir jugadores

ENTRETENIMIENTO

Las mejores películas de espías

Las mejores películas de espías modernos priorizan el realismo y la innovación

El verdadero motivo por el que Sam Raimi y Tobey Maguire no volverán a Spider-Man sorprende al universo Marvel

Quién es Odessa A’zion, la actriz que pasó de audicionar para “Euphoria” a brillar junto a Timothée Chalamet en “Marty Supreme”

Patrick Dempsey analizó su éxito durante casi cuarenta años como actor: “Estoy realmente agradecido por ello”

Nick Frost habló de su cambio físico para interpretar a Hagrid en la nueva serie de Harry Potter