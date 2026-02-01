Venezuela y República Dominicana restablecerán los servicios consulares y las conexiones aéreas

Yván Gil, canciller del régimen venezolano

Venezuela y República Dominicana restablecerán los servicios consulares entre ambas naciones, interrumpidos desde julio de 2024, informó este domingo la cancillería venezolana. Ambos gobiernos también acordaron reactivar las conexiones aéreas comerciales entre Caracas y Santo Domingo, suspendidas durante el mismo período por decisión unilateral de Nicolás Maduro.

El canciller venezolano Yván Gil anunció mediante su canal de Telegram que se reactivarán en los próximos días los consulados de República Dominicana en Caracas y de Venezuela en Santo Domingo para atender a las respectivas comunidades.

Gil agregó que las autoridades aeronáuticas de ambos países han recibido instrucciones para restablecer los vuelos comerciales bilaterales. El anuncio se produce bajo el régimen interino de Delcy Rodríguez, quien asumió la presidencia encargada de Venezuela tras la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026.

La ruptura original se produjo el 29 de julio de 2024, apenas un día después de las elecciones presidenciales venezolanas en las que el Consejo Nacional Electoral proclamó de manera fraudulenta la reelección de Maduro. Santo Domingo, junto con Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá y Uruguay, solicitó transparencia en el recuento electoral y una verificación internacional de los resultados.

La oposición venezolana, liderada por María Corina Machado y el candidato Edmundo González Urrutia, presentó actas que indicaban una victoria opositora con el 70% de los votos.

Ciudadanos asisten a una manifestación de apoyo al candidato a la presidencia de Venezuela Edmundo González Urrutia este martes en Caracas (Venezuela) EFE/ Henry Chirinos

El gobierno dominicano de Luis Abinader, reelecto en mayo de 2024 para el período 2024-2028, mantuvo una postura firme ante el resultado electoral venezolano. La dictadura de Maduro respondió acusando a estos gobiernos de “injerencia” en los asuntos internos venezolanos y ordenó el retiro inmediato de todo el personal diplomático de estos países.

Caracas también suspendió los vuelos comerciales con República Dominicana y Panamá a partir del 30 de julio de 2024. En un comunicado oficial, el régimen rechazó lo que calificó como “declaraciones de un grupo de gobiernos de derecha, subordinados a Washington”.

La medida afectó severamente a las comunidades venezolana y dominicana en ambos países. Según datos de la Dirección General de Migración dominicana y organismos internacionales, aproximadamente 115.000 venezolanos residen en República Dominicana, la mayoría llegados tras el colapso económico que experimentó Venezuela desde 2015.

De ellos, solo el 14% cuenta con visado de residencia o permanencia. La suspensión consular impidió durante meses la renovación de pasaportes, apostillas, visados y otros trámites esenciales para esta población, limitando sus oportunidades laborales y educativas.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla este jueves, en Caracas (Venezuela) EFE/ Miguel Gutiérrez

Por su parte, decenas de miles de dominicanos residen en Venezuela desde las oleadas migratorias de las décadas de 1980 y 1990, cuando la economía petrolera venezolana atrajo trabajadores caribeños. Estos también sufrieron la falta de servicios consulares para mantener su documentación migratoria regular. El gobierno colombiano ofreció asistencia consular temporal a los venezolanos en República Dominicana durante la crisis, aunque esta solución no cubrió la totalidad de las necesidades administrativas.

Esta es la quinta vez en la historia que Venezuela y República Dominicana interrumpen sus relaciones diplomáticas o consulares. El antecedente más grave ocurrió en 1960, cuando el dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo orquestó un atentado contra el presidente venezolano Rómulo Betancourt, lo que provocó una denuncia ante la OEA y una ruptura temporal. Las relaciones bilaterales han oscilado entre cooperación y tensión a lo largo de ocho décadas, con rupturas vinculadas a coyunturas políticas específicas.

El restablecimiento de servicios consulares ocurre en un contexto de profunda transformación política en Venezuela. Delcy Rodríguez asumió el liderazgo del régimen chavista el 5 de enero tras un operativo militar estadounidense que resultó en la captura de Maduro, quien enfrenta cargos por narcotráfico y violaciones de derechos humanos en tribunales de Estados Unidos.

El Tribunal Supremo de Justicia venezolano designó a Rodríguez bajo el argumento de garantizar la continuidad del Estado, aunque esta sucesión ha sido cuestionada por sectores opositores que consideran que el mandato legítimo corresponde a González Urrutia tras las elecciones de 2024.

En octubre de 2025, el presidente Abinader designó al mayor general retirado Jaime Marte Martínez como cónsul general dominicano en Caracas mediante el Decreto 573-25, anticipando una eventual normalización. La reactivación de servicios consulares y vuelos permitirá a ambas comunidades migrantes retomar trámites esenciales tras siete meses de restricciones que afectaron a más de 100.000 personas entre ambos países.