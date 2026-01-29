Venezuela

Delcy Rodríguez: “Estamos dispuestos al diálogo con la oposición”

La presidenta encargada de Venezuela dijo que su gobierno está abierto a conversar con sectores “coincidentes” y “divergentes”

Guardar
Delcy Rodríguez, presidenta encargada de
Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela (Wendys Olivo/Miraflores Palace/Handout via REUTERS)

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, expresó su disposición al diálogo con el sector que calificó como "extremismo“, en referencia a la oposición, aunque descartó aceptar “otra agresión” después de la captura del ex dictador Nicolás Maduro ocurrida durante un ataque militar en Caracas el pasado 3 de enero.

Durante una ceremonia transmitida por Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez sostuvo que en el diálogo podrán participar “todos los que amen a Venezuela de verdad”, pero solicitó a quienes “pretendan perpetuar el daño y la agresión” permanecer “en Washington”.

“Aquí no van a entrar a dañar la paz y la tranquilidad de la república. Habrá ley y habrá justicia”, afirmó la mandataria.

Rodríguez señaló: “Estamos dispuestos al entendimiento, estamos dispuestos al diálogo, pero no estamos dispuestos a otra agresión, que tengan que buscar a las potencias nucleares para que agredan a nuestro pueblo y lo pretendan chantajear y extorsionar”, durante un acto en el que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) la reconoció como comandante en jefe.

El oficialismo identifica como “extremismo” a la oposición liderada por María Corina Machado, a quien ha señalado de “violenta”. Aunque Rodríguez no nombró a la ganadora del Nobel de la Paz en su discurso, la opositora permanece en Washington tras salir del país en diciembre, luego de once meses en la clandestinidad. Su destino inicial fue Oslo, donde recibió el reconocimiento del Comité Noruego del Nobel.

La líder opositora María Corina
La líder opositora María Corina Machado (REUTERS/Kylie Cooper)

En el mismo acto, Rodríguez convocó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a otros cuerpos de seguridad a “defender el futuro y garantizar la paz duradera”.

El viernes anterior, Rodríguez propuso llamar a un “verdadero diálogo político” que incluya tanto a sectores “coincidentes” como “divergentes”, tarea que encomendó al presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

Pidió además que ese diálogo tenga “resultados concretos, inmediatos” y que sea venezolano, para evitar la imposición de “órdenes externas, ni desde Washington, ni desde Bogotá ni desde Madrid”.

Rodríguez asumió las funciones del Ejecutivo como presidenta encargada el 5 de enero, tras ser juramentada por el titular del Legislativo, en cumplimiento de una orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Por otra parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró este miércoles ante el Congreso que la administración de Donald Trump no está preparando ni planea ejecutar un nuevo ataque en territorio venezolano, aunque no descartó “el uso de la fuerza” para exigir la colaboración del gobierno interino venezolano.

Temas Relacionados

VenezuelaDelcy RodríguezdiálogooposiciónÚLTIMAS NOTICIAS AMÉRICA

Últimas Noticias

Duro reclamo de militares y familiares venezolanos: “Carta Abierta a la vergüenza nacional, Vladimir Padrino López”

La organización Carive lo vincula con la degradación institucional y la pérdida de honor de la Fuerza Armada

Duro reclamo de militares y

María Corina Machado afirmó que tuvo una “gran conversación” con Marco Rubio y destacó el respaldo de los “genuinos aliados” de Venezuela

En el marco de este acercamiento, la opositora venezolana hizo un llamado a la unidad y enfatizó la relevancia de la cooperación internacional para superar los retos que enfrenta el país

María Corina Machado afirmó que

El régimen venezolano le prohibió a Rafael Tudares, yerno de Edmundo González Urrutia, salir del país y declarar a la prensa tras su excarcelación

“No podemos brindar declaraciones a medios de comunicación, ni compartir información alguna sobre cualquier aspecto vinculado con su caso”, explicó Mariana González en su cuenta de la red social X

El régimen venezolano le prohibió

Estados Unidos reveló detalles sobre la forma en la que controla el dinero del petróleo venezolano

Marco Rubio anunció que el Tesoro supervisará las cuentas petroleras y aprobará los presupuestos mensuales del gobierno interino, en un mecanismo de control financiero que el secretario de Estado describe como paso intermedio para evitar el colapso del país tras la captura de Maduro

Estados Unidos reveló detalles sobre

El Foro Penal confirmó la excarcelación de otros 20 presos políticos y elevó a 297 los casos verificados en Venezuela

La organización de derechos humanos advirtió que aún quedan cientos de personas detenidas por motivos políticos y reclamó mayor transparencia y garantías en el proceso de liberaciones

El Foro Penal confirmó la
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
‘El Monstruo’ irá a prisión

‘El Monstruo’ irá a prisión preventiva por 36 meses: Poder Judicial confirma medida

La Tinka: resultados del sorteo del 28 de enero y cuánto se llevó el ganador

Óscar Arriola revela diálogo con ‘El Monstruo’ y afirma que se entregó a Dios: “Voy a contarlo todo”

Feijóo anuncia la creación de una comisión de investigación en el Senado para analizar la “crisis ferroviaria” de Adamuz

Implementan dispositivos contra invasión de Metrobús y ciclovías en la alcaldía Cuauhtémoc

INFOBAE AMÉRICA
CAF mantiene el título a

CAF mantiene el título a Senegal y sanciona a su seleccionador y a los jugadores Ndiaye, Sarr, Achraf y Saibari

Honor Magic8 Lite llega con autonomía para 3 días, alta resistencia ante caídas y cámara de 108 MP

La estadounidense Serena Williams arroja incertidumbre sobre su regreso a las pistas

Más de 200 personas se encuentran sin suministro eléctrico en Jimena y San Roque por el temporal

Indra busca avanzar en la fusión con EM&E en medio de las dudas de Moncloa y la batalla con General Dynamics

ENTRETENIMIENTO

Paul Dano y Matthew Lilard

Paul Dano y Matthew Lilard se pronuncian tras la polémica con Tarantino: “El apoyo que hemos recibido habla por sí solo”

“Nunca le pediría ni un centavo a desconocidos, ni a fans, ni a nadie. No es mi estilo”, aseguró Mickey Rourke tras rechazar donaciones

Colin Farrell creía que un film lo llevaría directo a los premios Oscar y se convirtió en su peor fracaso: “Sentí tanta vergüenza”

El entrenamiento de François Arnaud que revolucionó su físico para Heated Rivalry

El día que Sean Connery rechazó ser Gandalf en El Señor de los Anillos: “Leí el libro, el guion, vi la película y sigo sin entender nada”