Delcy Rodríguez: “Estamos dispuestos al diálogo con la oposición”

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela (Wendys Olivo/Miraflores Palace/Handout via REUTERS)

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, expresó su disposición al diálogo con el sector que calificó como "extremismo“, en referencia a la oposición, aunque descartó aceptar “otra agresión” después de la captura del ex dictador Nicolás Maduro ocurrida durante un ataque militar en Caracas el pasado 3 de enero.

Durante una ceremonia transmitida por Venezolana de Televisión (VTV), Rodríguez sostuvo que en el diálogo podrán participar “todos los que amen a Venezuela de verdad”, pero solicitó a quienes “pretendan perpetuar el daño y la agresión” permanecer “en Washington”.

“Aquí no van a entrar a dañar la paz y la tranquilidad de la república. Habrá ley y habrá justicia”, afirmó la mandataria.

Rodríguez señaló: “Estamos dispuestos al entendimiento, estamos dispuestos al diálogo, pero no estamos dispuestos a otra agresión, que tengan que buscar a las potencias nucleares para que agredan a nuestro pueblo y lo pretendan chantajear y extorsionar”, durante un acto en el que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) la reconoció como comandante en jefe.

El oficialismo identifica como “extremismo” a la oposición liderada por María Corina Machado, a quien ha señalado de “violenta”. Aunque Rodríguez no nombró a la ganadora del Nobel de la Paz en su discurso, la opositora permanece en Washington tras salir del país en diciembre, luego de once meses en la clandestinidad. Su destino inicial fue Oslo, donde recibió el reconocimiento del Comité Noruego del Nobel.

La líder opositora María Corina Machado (REUTERS/Kylie Cooper)

En el mismo acto, Rodríguez convocó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a otros cuerpos de seguridad a “defender el futuro y garantizar la paz duradera”.

El viernes anterior, Rodríguez propuso llamar a un “verdadero diálogo político” que incluya tanto a sectores “coincidentes” como “divergentes”, tarea que encomendó al presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

Pidió además que ese diálogo tenga “resultados concretos, inmediatos” y que sea venezolano, para evitar la imposición de “órdenes externas, ni desde Washington, ni desde Bogotá ni desde Madrid”.

Rodríguez asumió las funciones del Ejecutivo como presidenta encargada el 5 de enero, tras ser juramentada por el titular del Legislativo, en cumplimiento de una orden del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Por otra parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declaró este miércoles ante el Congreso que la administración de Donald Trump no está preparando ni planea ejecutar un nuevo ataque en territorio venezolano, aunque no descartó “el uso de la fuerza” para exigir la colaboración del gobierno interino venezolano.