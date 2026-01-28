Venezuela

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos anunció ocho nuevas excarcelaciones en Venezuela

Entre los liberados figuran familiares de personas que permanecen en campamentos improvisados frente a El Rodeo I

Familiares de presos políticos se
Familiares de presos políticos se manifiestan en las inmediaciones de la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (CPNB), este lunes en Caracas (EFE/Miguel Gutiérrez)

La ONG venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) reportó ocho nuevas excarcelaciones dentro del proceso iniciado el 8 de enero por el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

“Recibimos información sobre excarcelaciones en la cárcel de El Rodeo I (ubicada en el estado Miranda, norte) la noche de este martes 27 de enero”, indicó la organización.

Entre los liberados figuran familiares de personas que permanecen en campamentos improvisados frente a El Rodeo I desde el anuncio realizado el 8 de enero por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien habló de la liberación de “un número importante” de detenidos.

Uno de los excarcelados es Keberth Barceló, detenido arbitrariamente en diciembre de 2024 según la ONG Provea, en un punto de control en el estado Zulia, frontera con Colombia.

Personas acampan frente a la
Personas acampan frente a la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (CPNB), este lunes en Caracas (EFE/Miguel Gutiérrez)

El ministro de Interior y Justicia del régimen, Diosdado Cabello, responsable de la revisión de casos, informó el lunes que las liberaciones ordenadas desde antes de diciembre suman 808.

El Gobierno había anunciado 187 excarcelaciones entre Navidad y Año Nuevo. Estas ocurrieron antes de la operación militar estadounidense en territorio venezolano que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Por su parte, la ONG Foro Penal, dedicada a la defensa de presos políticos, verificó 266 excarcelaciones desde el 8 de enero.

El proceso de liberaciones comenzó tres días después de la jura de Delcy Rodríguez como presidenta encargada.

Este martes, estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) confrontaron a la mandataria durante su visita a la institución y exigieron la liberación de la totalidad de los presos políticos.

Hasta el domingo, Foro Penal contabilizaba cerca de 800 presos políticos en Venezuela.

