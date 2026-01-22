Estados Unidos celebró la liberación de 143 presos políticos en Venezuela pero pidió más excarcelaciones

Una sesión de la Organización de Estados Americanos. EFE/ Lenin Nolly

El Gobierno de Estados Unidos celebró la liberación de “143 detenidos injustamente” en Venezuela pero ha pedido que las actuales autoridades venezolanas, pero reclamó más excarcelaciones. El pedido se realizó durante una sesión extraordinaria de la Organización de los Estados Americanos (OEA), convocada en la sede de la Casa de las Américas en Washington para tratar la situación de los derechos humanos en Venezuela.

El embajador estadounidense Leandro Rizzuto expresó ante el organismo que “aproximadamente 1.000 personas permanecen injustamente detenidas” y afirmó que su país insta a la liberación inmediata de todos los presos políticos. “Celebramos la reciente liberación es unas 143 personas detenidas injustamente (...) Aproximadamente mil más permanecen detenidas injustamente. Estados Unidos solicita y apoya la liberación incondicional de todos los presos políticos detenidos injustamente”, ha declarado Rizzuto.

Rizzuto subrayó que abordar las detenciones políticas será un elemento esencial para la recuperación y reconciliación de Venezuela, y advirtió que quienes participen en violaciones de derechos humanos deberán rendir cuentas por sus actos, reiterando el apoyo de Estados Unidos al pueblo venezolano y a las instituciones que defienden la democracia y el estado de derecho en la región.

El diplomático estadounidense ha subrayado que su preocupación por la “continua detención de personas por motivos políticos”, incluyendo líderes de la oposición, periodistas, defensores de Derechos Humanos y ciudadanos extranjeros, “no es nueva”, añadiendo que comparte con la comisión su “profunda preocupación” en este ámbito. “Instamos encarecidamente a que se resuelva este asunto”, ha añadido.

La situación fue expuesta también por la relatora especial para Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Gloria Monique de Mees, quien aseguró que hasta el 19 de enero solo se han producido 143 excarcelaciones de presos políticos, cifra que contradice la versión del gobierno interino de Delcy Rodríguez, que sostiene que han sido liberados 406 detenidos.

De Mees citó datos de organizaciones como Human Rights Watch (HRW) y denunció la persistencia de “centros de detención clandestinos” en territorio venezolano, lo que revela, según la relatora, la naturaleza estructural de las violaciones y la falta de supervisión institucional efectiva. La CIDH reiteró que no ha podido acceder a Venezuela desde 2002, ya que sus solicitudes de visita han sido rechazadas en 2017 y 2020, y reclamó la urgencia de obtener información transparente y verificable sobre el proceso de liberación de los presos políticos.

En la misma línea, el segundo vicepresidente y relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad y para la Prevención y Combate a la Tortura de la CIDH, Edgar Stuardo Ralón Orellana, manifestó su preocupación por el patrón de detenciones arbitrarias implementado en Venezuela. Otros países miembros de la OEA se sumaron a la condena por la existencia de presos políticos y ofrecieron colaboración para su liberación, en respaldo a la postura presentada por Argentina, que solicitó incluir el tema en la agenda del organismo.

Venezuela no participó en la sesión, ya que en 2017 el régimen de Nicolás Maduro denunció la Carta de la OEA y comenzó el proceso formal de salida. Sin embargo, en 2019 el gobierno interino de Juan Guaidó revocó esa denuncia, evitando así la retirada legal del país, que continúa siendo estado parte de los tratados interamericanos pese a su ausencia en los trabajos regulares del organismo.

La relatora de la CIDH advirtió que Venezuela sigue bajo el “estado de conmoción exterior”, decretado el 3 de enero tras el derrocamiento de Maduro, quien actualmente espera juicio en Nueva York junto a su esposa por cargos de narcotráfico. El Consejo Permanente de la OEA solicitó a la CIDH un informe ante el reciente cambio político en el país sudamericano.

La líder opositora María Corina Machado denunció en Washington que el chavismo “ha manipulado la situación” y que no es cierta la liberación de la mayoría de presos políticos. Horas después, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el gobierno de Rodríguez ha liberado a “muchos” de ellos. La CIDH insistió en la necesidad de contar con información detallada y actualizada sobre el número de detenidos y las condiciones bajo las cuales se están produciendo las excarcelaciones, así como sobre los centros de detención donde permanecen recluidos.

(Con información de EFE, Europa Press y AFP)