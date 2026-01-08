EN VIVO | Una ONG venezolana llamó a la calma ante los rumores de posibles liberaciones de presos políticos

Tras varios días de tensión e incertidumbre en Caracas, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, explicó el miércoles que la estrategia de Washington para la transición política en Venezuela se apoya en una secuencia de intervenciones que priorizan la estabilización y el control económico como herramientas para moldear el futuro del país sudamericano.
Rubio justificó la presión sobre el régimen venezolano a partir de un principio central. “El primer paso es la estabilización del país. No queremos que caiga en el caos”, afirmó el funcionario ante el Congreso. En ese marco, definió la denominada “cuarentena” como un instrumento clave de influencia.
En paralelo, la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) confirmó el miércoles que mantiene negociaciones con Estados Unidos para concretar la venta de “volúmenes de petróleo”. “Este proceso (…) está basado en una transacción estrictamente comercial, con criterios de legalidad, transparencia y beneficio para ambas partes”, señaló la empresa en un comunicado.
Horas después, el presidente estadounidense Donald Trump informó que Venezuela destinará los fondos del nuevo acuerdo a la compra de productos fabricados en Estados Unidos, entre ellos bienes agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos y equipos para mejorar la red eléctrica y las instalaciones energéticas.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
El gobierno de Estados Unidos anunció el inicio de un retiro parcial y selectivo de las sanciones económicas que durante años limitaron la exportación de petróleo venezolano, con el objetivo de permitir la venta y el transporte de crudo y derivados a los mercados internacionales.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela informó en la noche de este miércoles que el periodista colombiano Jeff Martínez y el mexicano Julián Mazoy fueron deportados del país tras permanecer detenidos durante 17 horas.
Ambos comunicadores intentaron cruzar la frontera con Colombia poco después del mediodía y, según el sindicato, estuvieron “incomunicados y sin poder ser ubicados” desde ese momento.
El SNTP denunció en X que los periodistas fueron sometidos a lo que describieron como “tortura psicológica”, recibieron amenazas, y sus equipos de trabajo y teléfonos fueron revisados y vaciados por las autoridades.
Una fracción opositora en la Asamblea Nacional de Venezuela anunció este miércoles que impulsará una ley de amnistía para lograr la liberación de todos los presos políticos en el país.
El diputado Luis Emilio Rondón, vicepresidente del partido Un Nuevo Tiempo, explicó que la iniciativa busca brindar “tranquilidad y sosiego” a las familias de quienes se encuentran detenidos por razones políticas, incluyendo menores de edad. El legislador manifestó su deseo para que haya una “reconciliación política” en el país.
Según la ONG Foro Penal, hasta el 29 de diciembre había 863 presos políticos en Venezuela, de acuerdo con el último boletín difundido por la organización.
A través de la red social X, el cuartel general de la DEA informó su última actualización sobre el cartel de búsqueda de Nicolás Maduro. “Maduro capturado. La Justicia sigue adelante”, escribió el perfil al dar a conocer el cambio.
Actualmente, el ministro de Interior y Justicia de la dictadura chavista, Diosdado Cabello, encabeza hoy una de las mayores recompensas activas ofrecidas por Estados Unidos: 25 millones de dólares por información que permita su arresto y condena.
Ante los rumores que circulan sobre liberaciones o traslados de personas detenidas por motivos políticos, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón llamó a “mantener la calma y evitar difundir información no confirmada”.
“A las instituciones carcelarias les hacemos un llamado a que cualquier decisión relacionada con estas personas se adopte de manera transparente y con información veraz y oportuna, cumpliendo con el deber de informar a sus familiares y evitando generar angustia, incertidumbre y sufrimiento innecesario”, señala el comunicado emitido vía X.
Además, remarcaron que aún “sigue siendo alarmante el número de personas detenidas por razones políticas en Venezuela”.
“Insistimos en que estamos frente a la posibilidad de avanzar hacia procesos de transición que conduzcan a una verdadera redemocratización en Venezuela. Hacemos un llamado a quienes detentan el poder para que asuman con responsabilidad esa función, colocando en el centro de sus actuaciones institucionales la protección de la dignidad humana, el respeto a los derechos fundamentales y la consideración del impacto humano de cada decisión adoptada, especialmente en momentos de tensión e incertidumbre”, concluye el texto.
El gobierno de Trump está actuando con rapidez para restablecer la presencia diplomática en Venezuela, solicitando al personal local que se prepare para la llegada de funcionarios estadounidenses a su embajada en Caracas esta misma semana.
El presidente Gustavo Petro, desde la plaza de Bolívar de Bogotá, se refirió a la conversación que tuvo con el jefe de Estado de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de tensiones que parecieron desescalarse gracias a la llamada telefónica que sostuvieron. Indicó que dialogaron sobre la situación de Venezuela y el narcotráfico, además de la necesidad de restablecer comunicaciones.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, mantuvo conversaciones con los ministros de Asuntos Exteriores del G7 sobre las “operaciones antinarcóticos en el Caribe” y el operativo que culminó con la detención del ex líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela exigió este jueves información oficial y transparente sobre la situación de los detenidos en El Helicoide, el principal centro de torturas del régimen chavista.
La organización manifestó su preocupación ante los rumores que circulan sobre posibles eventos en ese recinto.
“Exigimos información oficial y pública que permita esclarecer lo que realmente está ocurriendo”, señaló.
La ONG emitió un comunicado en el que advierte que la ausencia de datos oficiales incrementa la incertidumbre y la angustia tanto de los presos políticos como de sus familiares y defensores.
“Desconocemos la situación real y actual en este recinto, catalogado como uno de los principales centros de tortura del país”, señala el texto, que también denuncia la incomunicación y la suspensión de visitas familiares.
La ONG reiteró el pedido de transparencia, respeto a la vida y libertad inmediata para todos los detenidos por motivos políticos, reclamando que no se produzcan traslados arbitrarios ni se oculte información sobre el estado de los reclusos.
“Hasta este momento, no hemos sido notificados de ninguna liberación de presos políticos recluidos en El Helicoide”, afirmó el Comité, que instó al país y a la comunidad internacional a “mantenerse alertas y vigilantes” ante la situación.
A través de un mensaje en su perfil en la red Truth Social, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó en la noche del miércoles 7 de enero el diálogo que sostuvo con el jefe de Estado colombiano, Gustavo Petro: en el que según indicó, aclararon una serie de desacuerdos que han surgido de la postura de ambos en la lucha antidrogas y que han llevado al mandatario norteamericano, incluso, a tratar a su par de “líder de narcotráfico”.