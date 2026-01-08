Venezuela

EN VIVO | Una ONG venezolana llamó a la calma ante los rumores de posibles liberaciones de presos políticos

“Sigue siendo alarmante el número de personas detenidas por razones políticas en Venezuela”, alertó Justicia, Encuentro y Perdón a la espera de una nueva liberación de detenidos ilegalmente por el régimen chavista

El secretario de Estado de
El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla mientras el presidente Donald Trump se encuentra detrás de él durante una rueda de prensa tras el operativo estadounidense contra Venezuela (REUTERS/Jonathan Ernst)

Tras varios días de tensión e incertidumbre en Caracas, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, explicó el miércoles que la estrategia de Washington para la transición política en Venezuela se apoya en una secuencia de intervenciones que priorizan la estabilización y el control económico como herramientas para moldear el futuro del país sudamericano.

Rubio justificó la presión sobre el régimen venezolano a partir de un principio central. “El primer paso es la estabilización del país. No queremos que caiga en el caos”, afirmó el funcionario ante el Congreso. En ese marco, definió la denominada “cuarentena” como un instrumento clave de influencia.

En paralelo, la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) confirmó el miércoles que mantiene negociaciones con Estados Unidos para concretar la venta de “volúmenes de petróleo”. “Este proceso (…) está basado en una transacción estrictamente comercial, con criterios de legalidad, transparencia y beneficio para ambas partes”, señaló la empresa en un comunicado.

Horas después, el presidente estadounidense Donald Trump informó que Venezuela destinará los fondos del nuevo acuerdo a la compra de productos fabricados en Estados Unidos, entre ellos bienes agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos y equipos para mejorar la red eléctrica y las instalaciones energéticas.

A continuación, la cobertura minuto a minuto:

08:03 hsHoy

Estados Unidos presentó su plan para reactivar la producción petrolera de Venezuela: retiro de sanciones y mejoras en infraestructura

La medida incluye la autorización para importar tecnología y equipos destinados a modernizar la industria petrolera y mejorar la red eléctrica venezolana

Un petrolero navega frente a
Un petrolero navega frente a la refinería de Puerto La Cruz, en la costa oriental de Venezuela (REUTERS/Alexandra Ulmer/Archivo)

El gobierno de Estados Unidos anunció el inicio de un retiro parcial y selectivo de las sanciones económicas que durante años limitaron la exportación de petróleo venezolano, con el objetivo de permitir la venta y el transporte de crudo y derivados a los mercados internacionales.

07:14 hsHoy

Liberaron a los dos periodistas buscados tras permanecer 17 horas detenidos en Venezuela

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela informó en la noche de este miércoles que el periodista colombiano Jeff Martínez y el mexicano Julián Mazoy fueron deportados del país tras permanecer detenidos durante 17 horas.

Ambos comunicadores intentaron cruzar la frontera con Colombia poco después del mediodía y, según el sindicato, estuvieron “incomunicados y sin poder ser ubicados” desde ese momento.

El SNTP denunció en X que los periodistas fueron sometidos a lo que describieron como “tortura psicológica”, recibieron amenazas, y sus equipos de trabajo y teléfonos fueron revisados y vaciados por las autoridades.

06:48 hsHoy

La oposición en venezolana impulsará una ley para liberar a presos políticos

El vicepresidente del partido opositor
El vicepresidente del partido opositor venezolano Un Nuevo Tiempo (UNT), Luis Emilio Rondón (EFE/Rayner Peña R.)

Una fracción opositora en la Asamblea Nacional de Venezuela anunció este miércoles que impulsará una ley de amnistía para lograr la liberación de todos los presos políticos en el país.

El diputado Luis Emilio Rondón, vicepresidente del partido Un Nuevo Tiempo, explicó que la iniciativa busca brindar “tranquilidad y sosiego” a las familias de quienes se encuentran detenidos por razones políticas, incluyendo menores de edad. El legislador manifestó su deseo para que haya una “reconciliación política” en el país.

Según la ONG Foro Penal, hasta el 29 de diciembre había 863 presos políticos en Venezuela, de acuerdo con el último boletín difundido por la organización.

06:39 hsHoy

El cuartel general de la DEA actualizó la información sobre la búsqueda de Maduro: “Capturado”

El cuartel general de la
El cuartel general de la DEA actualizó la información sobre la búsqueda de Nicolás Maduro (X)

A través de la red social X, el cuartel general de la DEA informó su última actualización sobre el cartel de búsqueda de Nicolás Maduro. “Maduro capturado. La Justicia sigue adelante”, escribió el perfil al dar a conocer el cambio.

Actualmente, el ministro de Interior y Justicia de la dictadura chavista, Diosdado Cabello, encabeza hoy una de las mayores recompensas activas ofrecidas por Estados Unidos: 25 millones de dólares por información que permita su arresto y condena.

06:23 hsHoy

Una ONG venezolana llamó a la calma ante los rumores de posibles liberaciones de presos políticos

El Helicoide es el principal
El Helicoide es el principal centro de torturas de Caracas

Ante los rumores que circulan sobre liberaciones o traslados de personas detenidas por motivos políticos, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón llamó a “mantener la calma y evitar difundir información no confirmada”.

“A las instituciones carcelarias les hacemos un llamado a que cualquier decisión relacionada con estas personas se adopte de manera transparente y con información veraz y oportuna, cumpliendo con el deber de informar a sus familiares y evitando generar angustia, incertidumbre y sufrimiento innecesario”, señala el comunicado emitido vía X.

Además, remarcaron que aún “sigue siendo alarmante el número de personas detenidas por razones políticas en Venezuela”.

“Insistimos en que estamos frente a la posibilidad de avanzar hacia procesos de transición que conduzcan a una verdadera redemocratización en Venezuela. Hacemos un llamado a quienes detentan el poder para que asuman con responsabilidad esa función, colocando en el centro de sus actuaciones institucionales la protección de la dignidad humana, el respeto a los derechos fundamentales y la consideración del impacto humano de cada decisión adoptada, especialmente en momentos de tensión e incertidumbre”, concluye el texto.

06:11 hsHoy

Estados Unidos avanza con los planes para reabrir su embajada en Venezuela

Según Bloomberg, la administración de Donald Trump solicitó al personal local prepararse para la llegada inminente de funcionarios estadounidenses, en el marco de los esfuerzos de Washington por reanudar las relaciones diplomáticas tras los recientes cambios políticos en Caracas

La entrada de la embajada
La entrada de la embajada de Estados Unidos en Caracas (REUTERS/Stringer)

El gobierno de Trump está actuando con rapidez para restablecer la presencia diplomática en Venezuela, solicitando al personal local que se prepare para la llegada de funcionarios estadounidenses a su embajada en Caracas esta misma semana.

05:59 hsHoy

Petro reveló las lecciones que le dejó el diálogo con Trump, confirmó acercamientos con Delcy Rodríguez y confió en “un diálogo tripartito”

El presidente colombiano aseguró que, siempre que busquen conversar con él, estará presente

El presidente Gustavo Petro aseguró
El presidente Gustavo Petro aseguró que conversó con Donald Trump sobre Venezuela y el narcotráfico - crédito Reuters/Colprensa

El presidente Gustavo Petro, desde la plaza de Bolívar de Bogotá, se refirió a la conversación que tuvo con el jefe de Estado de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de tensiones que parecieron desescalarse gracias a la llamada telefónica que sostuvieron. Indicó que dialogaron sobre la situación de Venezuela y el narcotráfico, además de la necesidad de restablecer comunicaciones.

05:44 hsHoy

Marco Rubio informó al G7 sobre la captura de Maduro y destacó la prioridad de una transición ordenada en Venezuela

La reunión incluyó la presentación de información sobre las acciones militares de Estados Unidos en el Caribe previas a la aprehensión del dictador y abordó también temas relacionados con la cooperación internacional contra el narcoterrorismo

El secretario de Estado de
El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, debate con integrantes del G7 la operación que detuvo a Nicolás Maduro en Venezuela

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, mantuvo conversaciones con los ministros de Asuntos Exteriores del G7 sobre las “operaciones antinarcóticos en el Caribe” y el operativo que culminó con la detención del ex líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero.

05:44 hsHoy

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos exigió información oficial sobre la situación en El Helicoide

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela exigió este jueves información oficial y transparente sobre la situación de los detenidos en El Helicoide, el principal centro de torturas del régimen chavista.

La organización manifestó su preocupación ante los rumores que circulan sobre posibles eventos en ese recinto.

Exigimos información oficial y pública que permita esclarecer lo que realmente está ocurriendo”, señaló.

La ONG emitió un comunicado en el que advierte que la ausencia de datos oficiales incrementa la incertidumbre y la angustia tanto de los presos políticos como de sus familiares y defensores.

Desconocemos la situación real y actual en este recinto, catalogado como uno de los principales centros de tortura del país”, señala el texto, que también denuncia la incomunicación y la suspensión de visitas familiares.

La ONG reiteró el pedido de transparencia, respeto a la vida y libertad inmediata para todos los detenidos por motivos políticos, reclamando que no se produzcan traslados arbitrarios ni se oculte información sobre el estado de los reclusos.

Hasta este momento, no hemos sido notificados de ninguna liberación de presos políticos recluidos en El Helicoide”, afirmó el Comité, que instó al país y a la comunidad internacional a “mantenerse alertas y vigilantes” ante la situación.

05:00 hsHoy

Trump confirmó diálogo con Petro y dijo que fue “un gran honor” hablar con el presidente colombiano: habrá reunión en la Casa Blanca

El presidente de los Estados Unidos, con una publicación en la red Truth Social, indicó que invitará al jefe de Estado a un encuentro en Washington, para aclarar las diferencias que se han alimentado entre ambos en la lucha antidrogas

Gustavo Petro y Donald Trump
Gustavo Petro y Donald Trump ha empezado a desactivar la crisis entre ambos gobiernos - crédito Presidencia de Colombia/AP Foto

A través de un mensaje en su perfil en la red Truth Social, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó en la noche del miércoles 7 de enero el diálogo que sostuvo con el jefe de Estado colombiano, Gustavo Petro: en el que según indicó, aclararon una serie de desacuerdos que han surgido de la postura de ambos en la lucha antidrogas y que han llevado al mandatario norteamericano, incluso, a tratar a su par de “líder de narcotráfico”.

