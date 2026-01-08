EN VIVO | Una ONG venezolana llamó a la calma ante los rumores de posibles liberaciones de presos políticos

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla mientras el presidente Donald Trump se encuentra detrás de él durante una rueda de prensa tras el operativo estadounidense contra Venezuela (REUTERS/Jonathan Ernst)

Tras varios días de tensión e incertidumbre en Caracas, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, explicó el miércoles que la estrategia de Washington para la transición política en Venezuela se apoya en una secuencia de intervenciones que priorizan la estabilización y el control económico como herramientas para moldear el futuro del país sudamericano.

Rubio justificó la presión sobre el régimen venezolano a partir de un principio central. “El primer paso es la estabilización del país. No queremos que caiga en el caos”, afirmó el funcionario ante el Congreso. En ese marco, definió la denominada “cuarentena” como un instrumento clave de influencia.

En paralelo, la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) confirmó el miércoles que mantiene negociaciones con Estados Unidos para concretar la venta de “volúmenes de petróleo”. “Este proceso (…) está basado en una transacción estrictamente comercial, con criterios de legalidad, transparencia y beneficio para ambas partes”, señaló la empresa en un comunicado.

Horas después, el presidente estadounidense Donald Trump informó que Venezuela destinará los fondos del nuevo acuerdo a la compra de productos fabricados en Estados Unidos, entre ellos bienes agrícolas, medicamentos, dispositivos médicos y equipos para mejorar la red eléctrica y las instalaciones energéticas.