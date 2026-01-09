Quién es Enrique Márquez, el ex candidato presidencial liberado por el régimen chavista

El ex candidato presidencial venezolano Enrique Márquez fue liberado en la noche del jueves, en el marco de una nueva serie de excarcelaciones anunciada por el régimen chavista. La coalición Mesa de la Unidad y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP) confirmaron en X la excarcelación de Márquez, junto con la del dirigente político Biagio Pilieri.

“Ya terminó todo”, le dijo Márquez a su esposa en un barrio de Caracas, donde fue trasladado junto a Pilieri por la policía, según un video registrado por un periodista local y difundido por medio de las redes sociales.

Más temprano, la activista Rocío San Miguel y otros cuatro ciudadanos españoles, incluida San Miguel que posee doble nacionalidad, también recuperaron la libertad y partieron este mismo jueves camino rumbo a España.

La Mesa de Unidad señaló: “Esperamos que en los próximos minutos se materialicen más liberaciones, hasta alcanzar la libertad de todos los presos políticos”. En total, son siete los excarcelados del jueves en Caracas. Pilieri y Márquez se encontraban detenidos en la cárcel del Helicoide.

“Ya terminó todo”, le dijo Márquez a su esposa en un barrio de Caracas, donde fue trasladado por la policía (EFE/Rayner Peña)

La administración interina Delcy Rodríguez sostiene que esta medida es un gesto de “convivencia pacífica”, mientras que la Casa Blanca afirma que responde a la influencia de Donald Trump en Venezuela tras la operación militar que culminó con la captura del depuesto dictador Nicolás Maduro.

Márquez fue uno de los candidatos en las elecciones de 2024, en las que Maduro obtuvo ilegalmente el mando del Ejecutivo en medio de denuncias de fraude. La candidatura fue vista como una opción en caso de que el aspirante de Machado, Edmundo González Urrutia, fuera inhabilitado.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había informado el 19 de noviembre que otorgó medidas cautelares al ex candidato presidencial Márquez y a otros tres ciudadanos, al considerar que enfrentaban una situación “de gravedad y urgencia”.

En un comunicado, la CIDH señaló que “sus derechos a la vida, integridad personal y salud” estuvieron en riesgo de “daño irreparable” en Venezuela.

Márquez, de 62 años, fue candidato en las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 y estuvo detenido desde el 7 de enero de 2025, cuando “fue interceptado por cuatro hombres armados y vestidos de civil”, según la resolución del organismo. La parte solicitante indicó que la detención fue confirmada por una declaración pública del Ministerio del Interior.

El ex candidato presidencial venezolano Enrique Márquez asiste a una conferencia de prensa en Caracas, Venezuela, el 23 de agosto de 2024 (REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria)

La comisión advirtió meses atrás que la detención de Márquez, la incomunicación con sus familiares y la falta de información sobre sus condiciones de reclusión y su estado de salud lo expusieron a un mayor riesgo de vulneración de sus derechos.

La mayoría de los presos políticos en Venezuela fue detenida después de las elecciones presidenciales de 2024, un proceso que estuvo rodeado de denuncias de fraude por parte de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que cuestionó la reelección de Nicolás Maduro y la falta de transparencia en la publicación de los resultados.

Según datos de Foro Penal, en ese contexto más de 2.400 personas fueron arrestadas, aunque la mayoría recuperó la libertad posteriormente. La Fiscalía del régimen los acusó de “terroristas”, mientras que organizaciones no gubernamentales y partidos opositores afirman que se trata de presos políticos inocentes.

(Con información de agencias)